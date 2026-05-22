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    Triunfo chileno en el Festival de Cannes: perrita rescatada gana el prestigioso premio Palm Dog

    Yuri es la perrita protagonista del filme La perra, de Dominga Sotomayor, y hoy se llevó el prestigioso galardón que honra a la mejor actuación canina del evento.

    Por 
    Equipo de Culto
    Triunfo chileno en el Festival de Cannes: perrita rescatada gana el prestigioso premio Palm Dog

    El cine nacional ya tiene voz y premio en el actual Festival de Cannes que se desarrolla en Francia, el más relevante del séptimo arte.

    Yuri, una perrita rescatada que protagoniza la película La Perra de la directora chilena Dominga Sotomayor, fue galardonada con el prestigioso Palm Dog 2026, el prestigioso premio que destaca la mejor actuación canina del año.

    La cinta fue estrenada en la Quincena de Cineastas y sigue a Silvia, una mujer cuya solitaria vida en una isla remota cambia radicalmente con la llegada precisamente de Yuri, un cachorro callejero.

    Antes de hacerse popular en el largometraje basado en una novela de la autora colombiana Pilar Quintana, Yuri vivía en un refugio de una fundación chilena. Su salto al cine fue posible gracias a un proceso de adopción y entrenamiento coordinado por la productora PLANTA y los entrenadores Nicolás Carrillo y Marcela Carrasco.

    Tras el rodaje, Yuri hoy vive segura con una nueva familia. Además, el rol de Yuri cuando era cachorra fue interpretado por Tormenta María, otra perrita rescatada y adoptada por el equipo de producción. Vale decir, el trabajo de adaptación y acercamiento al cine fue doble.

    Un triunfo histórico en Cannes para el cine chileno.

    Más sobre:La perraPalm dogFestival de CannesDominga SotomayorCinePelículasCine culto

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