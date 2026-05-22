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    Estados Unidos ejecuta a un hombre condenado por asesinar a una mujer y a su hija de cuatro años en Florida

    Esta es la séptima ejecución en Florida en lo que va del año, tras un récord estatal de 19 ejecuciones en 2025. El gobernador republicano, Ron DeSantis, supervisó más ejecuciones en un solo año que cualquier otro gobernador de Florida desde que se reinstauró la pena de muerte en 1976.

    Por 
    Europa Press
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    Las autoridades estadounidenses han informado de que un hombre de 47 años y condenado por el asesinato de una mujer y su hija de cuatro años ha sido ejecutado en el estado de Florida, situado en la costa este de Estados Unidos, lo que lo ha convertido en la séptima persona en ser sometida a la pena de muerte en lo que va de año a nivel estatal.

    El condenado, identificado como Richard Knight, ha recibido la inyección letal en la Prisión Estatal de Florida, cerca de la ciudad de Starke. Knight había sido condenado por homicidio en primer grade en junio de 2022, cuando fue hallado culpable de matar a Odessia Stephens y su hija, Hanessia Mullings.

    Al ser preguntado sobre sus últimas palabras, Knight afirmó que quería dar las gracias a Dios, según informaciones de la cadena de televisión estadounidense CBS. Poco después, se le suministró la inyección. A los diez minutos, un médico entró en la sala y confirmó su deceso.

    Esta es la séptima ejecución en Florida en lo que va del año, tras un récord estatal de 19 ejecuciones en 2025. El gobernador republicano, Ron DeSantis, supervisó más ejecuciones en un solo año que cualquier otro gobernador de Florida desde que se reinstauró la pena de muerte en 1976. El récord anterior se estableció en 2014, con ocho ejecuciones.

    Según consta en los registros judiciales, en junio de 2000 Knight vivía en Coral Springs, cerca de Fort Lauderdale, con su primo, la novia de este y la hija de ambos. Knight y Stephens discutían frecuentemente sobre la presencia de Knight. Una noche, mientras el primo de Knight estaba trabajando, Stephens le dijo que tendría que mudarse al día siguiente. Knight se enfureció, apuñaló a Stephens varias veces y luego atacó a la niña, tal y como indican estas informaciones.

    Más sobre:MundoFloridaPena de muerte

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