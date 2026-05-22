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    Investigan homicidio de hombre con arma de fuego de hombre encontrado en plena vía pública en Buin

    Según detalló el fiscal ECOH, Sergio Ortega, la víctima, "la víctima presentaba al menos cuatro impactos balísticos, los que le habrían ocasionado la muerte”.

    Claudio PortillaPor 
    Claudio Portilla

    La Policía de Investigaciones y la Fiscalía ECOH de la Región Metropolitana se encuentran investigando el homicidio de un hombre el cual fue encontrado en plena vía pública en la comuna de Buin.

    Los hechos se habrían producido en el kilómetro 22 de la autopista Acceso Sur, donde tras un llamado llamado policial, personal policial pudo confirmar la presencia de un cuerpo en el lugar.

    Según detalló el fiscal ECOH, Sergio Ortega, “Al concurrir el lugar se pudieron percatar que se encontraba una persona fallecida que había sido atropellada por vehículos en el lugar, además de constatar la existencia de evidencia balística”.

    De acuerdo a lo que añadió, “se dispuso la concurrencia del equipo de la brigada de homicidio, Lacrim y médico criminalista, logrando constatar en el lugar que la víctima presentaba al menos cuatro impactos balísticos, los que le habrían ocasionado la muerte”.

    En el lugar se encuentra trabajando personal de la Brigada de Homicidios de la PDI con el fin de establecer como ocurrieron los hechos y dar con el paradero de los atacantes.

    Más sobre:HomicidioBuinECOHPDI

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