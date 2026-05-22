Tragedia en la Autopista Central: adulta mayor muere tras caída de fardos desde camión en Renca

Una adulta mayor fallecida y al menos dos lesionados dejó un grave accidente de tránsito registrado la tarde de este jueves en la comuna de Renca, en la Región Metropolitana, luego que la carga de un camión se desprendiera mientras transitaba por la Autopista Central.

El hecho ocurrió pasadas las 17.00 horas, a la altura del kilómetro 7 de la Ruta 5 en dirección al norte, cuando un camión perdió parte de su carga, consistente en fardos de pasto, los cuales atravesaron el eje central de la calzada e impactaron violentamente a un automóvil que circulaba en sentido contrario, hacia el sur.

En el vehículo menor viajaban seis personas. Producto del impacto, una mujer adulta mayor murió en el lugar debido a la gravedad de sus lesiones.

Además, dos menores de edad resultaron con lesiones, aunque fuera de riesgo vital, mientras que el conductor del automóvil y otros dos adultos no presentaron heridas de consideración.

Hasta el lugar concurrieron equipos paramédicos del SAMU, Bomberos y personal de Carabineros, quienes trabajaron en la atención de los afectados y en el control de la emergencia.

La información fue confirmada por la teniente Natalia Gutiérrez, de la Prefectura SIAT de la institución policial, unidad especializada que quedó a cargo de las diligencias para esclarecer las circunstancias del accidente y determinar eventuales responsabilidades.

Entre las materias que serán investigadas se encuentra el estado de sujeción de la carga transportada por el camión y las condiciones en que se produjo el desprendimiento de los fardos.

A raíz del procedimiento, la Autopista Central informó restricciones de tránsito en el sector. En particular, se cerró la pista de salida desde Ruta 5 hacia General Velásquez al sur, a la altura del kilómetro 8,4.