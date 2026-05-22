Ni una máscara detiene al Toro: Fernando Zampedri le da un triunfo vital a la UC para soñar con octavos de la Copa Libertadores

Fernando Zampedri le da un triunfo vital a la UC para soñar con octavos de final de la Copa Libertadores.

Gracias al empate entre Boca Juniors y Cruzeiro, del pasado martes en Buenos Aires, Universidad Católica no podía certificar ante Barcelona su paso a los octavos de final de la Copa Libertadores. No obstante, podía dar un paso gigante hacia la instancia de eliminación directa. En el Claro Arena, la victoria fue una catarsis. El triunfo de 2-0 le permite a los cruzados mantener vivas sus chances. Muy vivas.

Ante el cambio en los criterios de definición que aplicó Conmebol desde este año, un triunfo o un empate tenía casi el mismo valor para la UC. De igual manera, ya tiene presente que su clasificación deberá pasar por La Bombonera. De todas formas, el choque ante el Ídolo del Astillero podía significar un golpe anímico total para el equipo estudiantil, en medio de un calendario tan exigente como ajustado.

Cualquier previsión respecto al partido quedó olvidada luego de que Barcelona se quedara con uno menos recién a los 10 minutos. La fea infracción de Jhonnier Chalá en contra de Clemente Montes, que derivó en el chequeo del VAR, quebró el duelo. Si la escuadra de César Farías salió a la cancha con una disposición conservadora, esto se profundizó al quedar con 10. Desde ahí, el balón y el trámite del juego pasó por los cruzados.

Del equipo copero que acostumbraba a usar la UC, Daniel González relevó al lesionado Juan Ignacio Díaz, mientras que Jimmy Martínez ocupó el sitio de Cristián Cuevas como interior. Y como era de esperarse, Fernando Zampedri jugó enmascarado. El Toro no se iba a perder el partido. Usó una vistosa protección en su rostro, tras la fractura nasal que sufrió ante Limache.

La ventaja numérica le daba más obligación a Católica, con más de 80 minutos por delante. Garnero no desarmó el 4-1-4-1. El dominio se fue haciendo cada vez más patente, ante un Barcelona encerrado. Darío Benedetto, el centrodelantero de la visita, estaba prácticamente abandonado a su suerte. Similar a lo sucedido contra Cruzeiro, la tentación de lanzar centros estaba a la mano. Los cruzados tendieron a lateralizar y a terminar acciones lanzando hacia el área.

El cambio de ritmo estaba en los pies de Montes. Era el más punzante, ya sea por la derecha como, más tarde, en la izquierda, cuando cambiaron roles con Justo Giani. Faltaba la puntada final, en el último cuarto de cancha.

Recién en los 34′ le quedó una al enmascarado Zampedri, con un cabezazo elevado. Primer centro con ventaja para el Toro. La expectación se fue transformando en tensión, porque el primer tiempo finalizó con la sensación de una farra. En los 37′ sucede una clarísima. Lo tuvo Fernando Zuqui de cara al marco, pero su tiro dio directo en el golero Contreras. Luego, en los 40′, casi convierte Montes. Y en los 45′, un cabezazo de González elevado por poco.

Los 45′ iniciales finalizaron con un 76% de posesión para la UC, 17 tiros totales (cuatro al marco) y nada menos que 31 centros.

La máscara no detiene al Toro

Si bien Barcelona empezó a salir de la trinchera y a animarse un poco, el trámite siguió del lado de Católica en la segunda mitad. Eso sí, con menos intensidad y energía que en la primera mitad. Esto se mezclaba con frustración, porque la colección de goles perdidos sumaba y sumaba. En los 50′, falló Jimmy Martínez. Al rato, elevó Jhojan Valencia. La farra no cesaba. Y en los 65′, otra vez se lo perdió Martínez.

Pasada la hora de partido, con el cero inamovible, la UC pedía refrescar piernas e ideas. Sin embargo, Garnero demoraba en agitar el avispero. Zuqui fue bajando su performance, mientras que Giani no entraba en sintonía. A 15′ del epílogo, entraron Palavecino y Rossel.

Fernando Zampedri tenía un partido incómodo. Partiendo por tener que jugar con máscara. Pero los elegidos siempre tienen algo especial. Ese idilio con el gol parece inalterable con el Toro de Chajarí. Da la impresión de que no aparece, que no interviene. Pero siempre está. El goleador histórico de los cruzados siempre está.

Quizás de la manera menos prolija llegó el 1-0. Minuto 77. Córner de Palavecino y el 9 le da con el pecho. El balón se cuela en un rincón y desata un nudo. El Claro Arena estalla en éxtasis. Un grito de gol que estaba atragantado. Más tarde, en los 84′, aparecería nuevamente. Conecta un centro de Montes y concreta el 2-0. Llegó a 18 tantos en torneos Conmebol con la UC. Después sería reemplazado. Su misión había terminado.

Los chilenos retoman el liderato de su grupo con 10 puntos. Asegura, como mínimo, entrar en la Copa Sudamericana. Si quiere el premio mayor, deberá puntuar en Argentina, ante Boca.

ANDRES PINA/PHOTOSPORT

Ficha del partido

U. Católica: V. Bernedo; S. Arancibia, D. González, B. Ampuero, E. Mena; J. Valencia (87′, C. Cuevas); C. Montes, F. Zuqui (75′, M. Palavecino), J. Martínez, J. Giani (75’, J. F. Rossel); y F. Zampedri (87′, A. Farías). DT: D. Garnero.

Barcelona: J. Contreras; B. Carabalí, J. Báez, J. Chalá, G. Vallecilla; J. Intriago (46′, J. Perlaza), M. Lugo; B. Castillo (63’, H. Villalba), J. Quiñónez, J. Mina (46’, L. Sosa); y D. Benedetto (63’, S. Núñez). DT: C. Farías.

Goles: 1-0, 77′, Zampedri, impacta el balón con el pecho tras córner; 2-0, 84′, Zampedri, convierte tras centro de Montes.

Árbitro: Juan Benítez (PAR). Amonestó a Contreras, Vallecilla, Núñez (B). En los 10′, expulsa a Chalá (B) tras chequeo del VAR, por juego brusco grave.

Estadio Claro Arena. Asistieron 18 mil personas, aprox.