Escaneando al Barcelona de Byron Castillo: el grande de Ecuador que nunca ha vencido a la UC por Copa Libertadores

Inmerso en el denominado “grupo de la muerte” de la Copa Libertadores, Universidad Católica se juega una final en el Claro Arena. Hasta ahora, el cuadro cruzado ha destacado como visitante a nivel continental, sin embargo solo ha conseguido un punto de seis posibles jugando en casa: derrota con Boca Juniors y empate ante Cruzeiro. Ahora le corresponde recibir a Barcelona de Guayaquil, con el objetivo de dar un gran paso hacia los octavos de final. Eso sí, determinará su suerte en La Bombonera, la próxima semana, tras la igualdad entre argentinos y brasileños en Buenos Aires.

Las opciones parecían remotas para uno de los grandes de Ecuador, sin embargo el triunfo sobre Boca, en el estadio Monumental Isidro Romero Carbo, le devolvió esperanzas para seguir en la arena internacional. El equipo que dirige el venezolano César Farías llega a Santiago con un segundo aire. En las fases previas de esta misma edición, el denominado Ídolo del Astillero ganó en Buenos Aires (a Argentinos Juniors) y en Río de Janeiro (a Botafogo). Eso sí, cayó ante los xeneizes en La Bombonera.

Antes del desembarco en San Carlos de Apoquindo, Barcelona jugó el sábado por la noche y venció por 3-0 a Aucas, por el campeonato ecuatoriano. El triunfo le permitió instalarse en el tercer lugar de la tabla con 23 puntos en 14 partidos (seis victorias, cinco empates y tres derrotas). Está en la misma línea de la Liga de Quito, que dirige Tiago Nunes, ex DT de la UC. De todas maneras, los de camiseta amarilla están lejos del líder Independiente del Valle, que suma 34.

Pese al 3-0, César Farías no quedó del todo conforme. Dijo que faltó contundencia. “Yo he manifestado públicamente que nos faltan goles, pero no necesariamente delanteros. Hoy un cinco metió una asistencia, los interiores hicieron gol y eso es bueno. Creemos que podemos tener un mejor segundo semestre que el primero”, apuntó el exseleccionador de la Vinotinto.

Además proyectó la visita a la UC: “Todavía tenemos una chance más en la Copa Libertadores, vamos con mucha ilusión. Eso también condiciona el juego (de liga ante Aucas), se regula porque es vital conseguir los tres puntos...”.

Escaneando al Barcelona de Ecuador

Barcelona de Guayaquil es un elenco irregular. En lo que va del año, no ha podido hilar tres triunfos consecutivos. Lleva dos victorias seguidas, agregando el 4-2 sobre Insutec, por la Copa Ecuador (12 de mayo). También ha sido cambiante en sus propuestas tácticas durante la fase grupal de la Libertadores.

Arrancó como local ante Cruzeiro y, posteriormente, visitando a Boca con un 5-3-2. Luego, cuando recibió a la UC y a los xeneizes, respectivamente, pasó al 4-1-4-1 y 4-2-3-1. Fue en el duelo de ida contra los cruzados cuando tuvo su mayor registro de posesión: 64%. Tuvo un primer tiempo muy pobre, donde quedó en desventaja rápidamente y mostró poca capacidad de reacción. En el complemento encontró el descuento, luego de recurrir insistentemente en lanzar centros como vía de ataque. Por el contrario, fue en su único duelo de visita, hasta ahora, cuando registró menor tenencia: 37% (versus Boca, en Buenos Aires).

Independientemente al planteo de Farías, hay jugadores que forman parte de la base del Barcelona, como Darío Benedetto en la delantera. El argentino, de 36 años, llegó a Guayaquil en un afán de recuperar sensaciones luego de pasos recientes sin trascendencia, tanto en su país como en el exterior. Con cinco tantos, es el goleador del equipo en la liga local.

Por la bandas, son importantes para el DT los laterales Bryan Carabalí, por la derecha, y Gustavo Vallecilla, en la izquierda. En el medio, está Matías Lugo, volante que jugó en O’Higgins el año pasado. Una ausencia importante para este jueves será Milton Celiz, uno de los mediocampistas interiores, expulsado ante Boca.

En el equipo también está Byron Castillo, el jugador que tras ser sancionado por su presencia en las Eliminatorias, por la denuncia de la Roja, y que le costó a Ecuador comenzar el proceso hacia Norteamérica 2026 con tres puntos menos, no ha podido retomar el nivel personal. Su rendimiento no le ha permitido ganarse la titularidad. En la victoria frente a Aucas por 3-0, por la liga local, no salió del banco de suplentes. En el duelo frente al UC, jugado en Guayaquil, tampoco ingresó a la cancha.

El historial entre ambos es totalmente favorable para Católica. Ha ganado todos los partidos ante Barcelona en Copa Libertadores: dos en la fase de grupos de 1967, dos en los cuartos de final de 1993 (cuando los cruzados fueron finalistas) y uno en la actual fase grupal (el 2-1 con goles de Zampedri y Montes). A los de Guayaquil no les sirve otra cosa más que ganar en el Claro Arena.