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    El Deportivo

    “Pudo festejar”: prensa uruguaya valora el triunfo de Boston River sobre O’Higgins en la Copa Sudamericana

    Los medios de comunicación del mencionado país resaltaron la victoria del Sastre, pues ya no tenía posibilidades de avanzar en el torneo continental.

    Por 
    Jorge Sánchez Leiva
    Prensa uruguaya destacó el triunfo de Boston River. Foto: Leonardo Carreo/FocoUy/ Phosport. LEONARDO CARREO/FOCOUY/PHOTOSPORT

    La derrota de O’Higgins frente a Boston River, que le privó la chance de quedar como puntero de su grupo en la Copa Sudamericana, fue celebrada por los medios uruguayos. Las razones para su dicha es que el conjunto rioplatense no se irá del torneo continental sin sumar, aunque ya estaba completamente eliminado.

    El diario deportivo Ovación tituló con el marcador (3-2) y consignó que “el Sastre ganó y consiguió sus primeros puntos en la Copa Sudamericana”. Luego recordaron que los del barrio Simón Bolivar ya no tienen chances de avanzar y destacaron a “Facundo Muñoa como figura de la primera parte, con un gol y una asistencia para Yair González”.

    Por su parte, El Observador también puso los goles en el encabezado y señaló que “los rojiverdes ganaron como locales y consiguieron su primer triunfo por Copa Sudamericana”. Enseguida, escribieron que “Boston River le ganó 3-2 este miércoles a O’Higgins de Chile por su grupo de la Copa Sudamericana en el Estadio Centenario, y consiguió sus primeros tres puntos en el torneo".

    O’Higgins enfrenta a Boston River por la Copa Sudamericana. Foto: Jorge Loyola/Photosport. JORGE LOYOLA/PHOTOSPORT

    La Diaria fue un poco más expresiva y consignó que fue un “buen triunfo de Boston River”. Tras ello, explicaron que el marcador sería un incentivo sicológico para los rioplatenses. “Ya sabía que no le alcanzaría para seguir en carrera, porque estaba eliminado, pero que le sirve anímicamente y, además, le reporta los nada despreciables 125.000 dólares que le corresponden por victoria”.

    También destacaron que Boston River “lejos de tomarse el partido con O’Higgins en el Centenario como un simple trámite, el Sastre jugó bien, con intensidad, encontró caminos al gol y goles y terminó consolidando un triunfo interesante. El 3-2 no modificó la tabla ni reescribió la historia del grupo, pero fue el mejor partido colectivo de Boston”.

    Finalmente, el portal Fútbol anunció que “Boston River derrotó 3-2 a O’Higgins en el Centenario y pudo festejar”. Y también tuvieron palabras para el joven Muñoa. “Tras un inicio en el que los visitantes no pudieron plasmar en el tanteador las tres situaciones de gol claras que generaron, fue el conjunto local el que abrió la cuenta en su primera llegada a los 21’. Facundo Muñoa recibió suelto, encaró hacia el área, pasó entre dos y definió con calidad al quedar cara a cara con el arquero Gabriel Omar Carabalí”.

    Finalmente, los colegas concluyeron que “Boston River venció 3-2 a O’Higgins por la quinta fecha de la fase de grupos de Copa Sudamericana, su primer triunfo y tres puntos en la instancia internacional donde ya no tiene chance alguna”.

    Mira los goles del partido entre Boston River y O’Higgins:

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