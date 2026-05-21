Cancillería informa que tomó contacto con chilenos de la flotilla Sumud y que llegarán a Turquía este jueves

El Ministerio de Relaciones Exteriores informó que a través del Consulado de Chile en Tel Aviv tomó contacto con los cuatro chilenos que participaron en la flotilla Sumud con destino a Gaza y que fue interceptada por Israel esta semana.

La Cancillería confirmó que los compatriotas serán llevados hasta Estambul , Turquía durante este jueves, junto a los otros 425 activistas que fueron deportados, acción que fue coordinada con este país tras la decisión del gobierno israelí.

Se trata de los chilenos, Víctor Chanfreu, Claudio Caiozzi, Ignacio Ladrón de Guevara y Carolina Eltit.

“Asimismo, la Cancillería ha mantenido contacto permanente con sus familiares para informar sobre su situación. A su llegada a Estambul, serán recibidos por la cónsul de Chile en Ankara, quien les brindará la asistencia que se requiera”, informó la cartera del Exterior a través de un comunicado.

La flotilla fue interceptada por fuerzas israelíes esta semana cerca a las costas de Chipre. En un video publicado por el ministro de Seguridad de Israel, Itamar Ben Gvir, se ve a los activistas maniatados, arrodillados y siendo sometidos con violencia por parte de agentes del gobierno.

Después de las condenas de varios jefes de estado sobre estas imágenes, además de las denuncias por parte de miembros de la flotilla sobre malos tratos durante esta detención, el gobierno de Benjamin Netanyahu comenzó a coordinar la deportación.