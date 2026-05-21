Trump y Netanyahu discrepan sobre el futuro de la guerra con Irán en una tensa llamada telefónica

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, mantuvo el martes una tensa conversación con el primer ministro de Israelí, Benjamin Netanyahu, que reflejó sus diferentes posiciones sobre cómo proceder con la guerra contra Irán, como revelaron el miércoles diferentes medios estadounidenses.

Según el sitio de noticias digital Axios, durante la llamada telefónica, que fue larga y “difícil”, Trump le dijo a Netanyahu que los mediadores estaban trabajando en una “carta de intenciones” que tanto su país como Teherán firmarían para poner fin formalmente al conflicto.

Tras esto, aseguró el republicano, se iniciaría un período de 30 días de negociaciones sobre temas como el programa nuclear iraní y la apertura del estrecho de Ormuz.

Una de las fuentes que habló con Axios afirmó que Netanyahu estaba “ardiendo de rabia” después de la llamada, porque está muy escéptico ante las negociaciones y quiere reanudar la guerra para degradar aún más las capacidades militares iraníes y debilitar al régimen destruyendo su infraestructura crítica.

Por su parte, dos personeros israelíes afirmaron que los dos líderes no se ponían de acuerdo sobre el camino a seguir, mientras que una fuente estadounidense que supo de la conversación afirmó dijo que “a Bibi (el apodo de Netanyahu) le ardía el pelo después de la llamada”.

De acuerdo con CNN, esta no era la primera conversación que sostenían ambos mandatarios en los últimos días, ya que el domingo pasado también habían hablado, como les señaló un funcionario de Washington.

En esa oportunidad, el mandatario de EE.UU. le dijo al premier israelí que probablemente seguiría adelante con nuevos ataques selectivos contra territorio iraní a principios de semana. Una operación que sería bautizada como Operación Sledgehammer (mazo).

Daniel Torok

No obstante, un día después Trump anunció la suspensión de las ofensivas que, según él, estaban previstas para el martes, a petición de sus aliados en el Golfo, entre ellos Qatar, Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos.

“Estamos en las etapas finales de las negociaciones con Irán. Ya veremos qué pasa”, argumentó el inquilino de la Casa Blanca a los periodistas este miércoles por la mañana sobre los esfuerzos para lograr un acuerdo.

Para luego agregar: “O llegaremos a un acuerdo o haremos algunas cosas un poco desagradables”. “Pero esperemos que eso no suceda” , apuntó.

Sin embargo, Netanyahu se sentiría frustrado ante las negociaciones en curso, porque desde hace tiempo aboga por una postura más agresiva en sus relaciones con Teherán. Según funcionarios de la administración Trump y fuentes israelíes, Netanyahu sostiene que una demora solo beneficia a los iraníes, como consignó CNN.

Es por eso que el primer ministro israelí se mostró decepcionado durante la conversación del martes, diciéndole al jefe de Estado norteamericano que creía que retrasar los ataques previstos había sido un error y que debía seguir adelante con el plan, según informó un funcionario estadounidense.

Es por ello que durante la conversación, que se extendió por una hora, Netanyahu presionó para que se reanudaran las acciones militares, según una fuente israelí cercana al caso. Ante lo cual la divergencia era latente, ya que el magnate quería ver si se podía llegar a un acuerdo, mientras su homólogo esperaba algo diferente, explicó un funcionario de Jerusalén.

A pesar de ello, al preguntársele al líder republicano durante esta jornada qué le había dicho al premier israelí la noche anterior, dio a entender que él tiene el control. “Hará lo que yo quiera que haga” , señaló Trump.

Y como hizo notar CNN, a pesar de la presión del líder de Israel para que Washington retome el combate activo, por ahora el presidente de EE.UU. continúa impulsando un acuerdo diplomático, afirmando hoy que la situación con Irán está “justo en el límite” y que vale la pena darle a la diplomacia unos días más si con eso se logran salvar vidas.