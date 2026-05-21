En vivo: Gremio estira la ventaja sobre Palestino en Porto Alegre, por la Copa Sudamericana

Minuto a minuto / Segundo tiempo

Gremio 2-0 Palestino





El 2-0 de Pavón para Gremio

Golaço de Kichan Pavón



Joga a luva, S.Perez pic.twitter.com/CcDnydGM6K — GrêmioTimes (@GremioTimes) May 21, 2026

68′, GOL DE GREMIO

El argentino Cristian Pavón anota el segundo para Gremio, con un gran remate desde fuera del área. Los árabes estaban cerca de la igualdad.

63′ SE SALVÓ PALESTINO

Contragolpe de los gaúchos y se lo perdieron solos ante Pérez. Bryan Carrasco corrió casi 70 metros para evitar el 2-0.

58′ LO TUVO PALESTINO

César Munder tuvo en sus pies el empate de Palestino. De cara al marco, su remate fue contenido por Weverton, nominado por Brasil para el Mundial 2026.

55′ CASI EL 2-0

Palo de Martin Braithwaite, tras centro atrás. Se salvó Palestino.

COMIENZA EL SEGUNDO TIEMPO

Ya se juega la segunda mitad del partido. Guillermo Farré hizo dos cambios. Ingresaron César Munder e Ian Garguez, por Alegría y Salgado.

FINAL DEL PRIMER TIEMPO

Se acabó la primera mitad en el Arena do Gremio. Los brasileños derrotan por 1-0 a Palestino.

45′+6 CASI GREMIO

El local se perdió el 2-0. El colombiano Enamorado falló un mano a mano. Sebastián Pérez achicó rápido y evitó el gol.

39′ TIRO LIBRE DE GREMIO

Gremio desperdicia tiro libre de frente al marco. El remate del danés Braithwaite dio en la barrera.

37′ OTRA AMARILLA

Julián Fernández recibe amonestación tras realizar una falta en la media luna. Tiro libre para el local.

LA PRIMERA AMARILLA

El partido entra en la media hora. Prematuramente fue amonestado Ronnie Fernández, el centrodelantero titular de Palestino.

4′ GOL DE GREMIO

El gol de Martin Braithwaite para abrir la cuenta para Gremio, que se pone 1-0 sobre los árabes como local.

🇧🇷Grêmio 1x0 Palestino🇨🇱



⚽️ Martin Braithwaite



🏆 Sul-Americana | 5ª rodada | Grupo F pic.twitter.com/GlAmbB6SoG — Diário de Torcedor (@DiarioGols) May 21, 2026

Formación de Palestino

ONCE INICIAL ⚔️



Este es XI de Guillermo Farré para enfrentar a Gremio ✅#CONMEBOLSudamericana 🏆#TodoUnPueblo 🇵🇸 pic.twitter.com/M4tW79x54R — Club Deportivo Palestino (@CDPalestinoSADP) May 20, 2026

Formación de Gremio

📋 ESCALAÇÃO DO IMORTAL!

[#PraTodosVerem]

1 Weverton (capitão)

7 Pavon

43 Luis Eduardo

44 Viery

54 Pedro Gabriel

19 Noriega

33 Leo Pérez

37 Gabriel Mec

99 Enamorado

9 Amuzu

22 Braithwaite



RESERVAS

24 Thiago Beltrame, 3 Wagner Leonardo, 4 Kannemann, 14 Marcos Rocha, 38 Caio… pic.twitter.com/hdopqSbYc3 — Grêmio FBPA (@Gremio) May 20, 2026