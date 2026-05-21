En vivo: Gremio estira la ventaja sobre Palestino en Porto Alegre, por la Copa Sudamericana
Ambos elencos se ven las caras por la quinta fecha de la fase de grupos, en Brasil.
Minuto a minuto / Segundo tiempo
Gremio 2-0 Palestino
El 2-0 de Pavón para Gremio
68′, GOL DE GREMIO
El argentino Cristian Pavón anota el segundo para Gremio, con un gran remate desde fuera del área. Los árabes estaban cerca de la igualdad.
63′ SE SALVÓ PALESTINO
Contragolpe de los gaúchos y se lo perdieron solos ante Pérez. Bryan Carrasco corrió casi 70 metros para evitar el 2-0.
58′ LO TUVO PALESTINO
César Munder tuvo en sus pies el empate de Palestino. De cara al marco, su remate fue contenido por Weverton, nominado por Brasil para el Mundial 2026.
55′ CASI EL 2-0
Palo de Martin Braithwaite, tras centro atrás. Se salvó Palestino.
COMIENZA EL SEGUNDO TIEMPO
Ya se juega la segunda mitad del partido. Guillermo Farré hizo dos cambios. Ingresaron César Munder e Ian Garguez, por Alegría y Salgado.
FINAL DEL PRIMER TIEMPO
Se acabó la primera mitad en el Arena do Gremio. Los brasileños derrotan por 1-0 a Palestino.
45′+6 CASI GREMIO
El local se perdió el 2-0. El colombiano Enamorado falló un mano a mano. Sebastián Pérez achicó rápido y evitó el gol.
39′ TIRO LIBRE DE GREMIO
Gremio desperdicia tiro libre de frente al marco. El remate del danés Braithwaite dio en la barrera.
37′ OTRA AMARILLA
Julián Fernández recibe amonestación tras realizar una falta en la media luna. Tiro libre para el local.
LA PRIMERA AMARILLA
El partido entra en la media hora. Prematuramente fue amonestado Ronnie Fernández, el centrodelantero titular de Palestino.
4′ GOL DE GREMIO
El gol de Martin Braithwaite para abrir la cuenta para Gremio, que se pone 1-0 sobre los árabes como local.
Formación de Palestino
Formación de Gremio
¡Arranca el partido!
Palestino recibe a Gremio en Brasil, por la quinta fecha de la fase de grupos de la Copa Sudamericana.
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