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    Política

    El empoderamiento de Alvarado tras el cambio de gabinete

    El hoy biministro de Interior y Segegob se consolidó como una de las figuras fuertes de La Moneda y uno de los hombres de confianza del Presidente Kast. Ahora no solo tendrá la tarea de liderar la coordinación política, sino que también se hará cargo de rediseñar el tradicional modelo de vocerías de gobierno.

    Por 
    Pedro Rosas
     
    Rocío Latorre

    El martes en la tarde el ministro del Interior, Claudio Alvarado, se encontraba en el Congreso cuando desde La Moneda le pidieron que volviera a Santiago. Tras tres días analizándolo, el Presidente José Antonio Kast había decidido realizar su primer cambio de gabinete y la ceremonia tendría lugar ese mismo día en la noche en el Salón Montt-Varas.

    La noticia no tomó por sorpresa al secretario de Estado. Él ya había sostenido una reunión el lunes con el Mandatario para evaluar un nuevo diseño del gabinete, en el que finalmente se removió a las ministras de Seguridad y Segegob, Trinidad Steinert y Mara Sedini, respectivamente.

    Al mismo tiempo, mientras que Martín Arrau dejó Obras Públicas y recaló en Seguridad, Louis de Grange quedó a cargo de Transportes y Obras Públicas. El propio Alvarado, en tanto, fue uno de los protagonistas del cambio al asumir como biministro de Interior y Segegob.

    De esa forma, el representante de la UDI en el gabinete se consolidó como el ministro con mayor peso político de Kast, diseño que estuvo lejos de sorprender en el sector, considerando que se trata del principal articulador de La Moneda y una figura que ha ido ganando la confianza del Mandatario, a quien conoce desde hace varios años, cuando militaba en la UDI.

    “Agradecerle a un amigo de muchos años, tantos temas que hemos enfrentado y superado siempre con éxito. Gracias, Claudio Alvarado, por estos meses como jefe de gabinete y por asumir también un desafío que no es menor, que es, en el tema de la vocería, articular algo que estaba haciendo Mara, pero con una nueva mirada”, dijo el Mandatario al anunciar el ajuste.

    Santiago, 19 de mayo de 2026. Primer Cambio de Gabinete del Presidente de la Republica Jose Antonio Kast Claudio Alvarado asume Voceria Diego Martin/Aton Chile DIEGO MARTIN/ATON CHILE

    La decisión, afirman en Palacio, respondió principalmente a la necesidad de reforzar el diseño comunicacional del gobierno. Y es que el despliegue del Ejecutivo en esa área venía desatando críticas en el mismo oficialismo desde las primeras semanas de instalación y, en los últimos días, algunos parlamentarios habían vuelto a remarcar la necesidad de cambios de cara a la cuenta pública del próximo primero de junio.

    A esas críticas, al interior del gobierno también estaba la sensación de que con Sedini el rol de las vocerías no estaba funcionando y que, incluso, estaba generando más costos.

    De esa forma, como coordinador político del gobierno, Alvarado apareció como el candidato natural para asumir la tarea de reordenar el aparato comunicacional de La Moneda. Esto -recalcan- será en paralelo al trabajo que seguirá realizando el Segundo Piso, específicamente el área de contenidos liderada por Cristián Valenzuela, y la Secretaría de Comunicaciones (Secom), encabezada por Felipe “Yeti” Costabal.

    En el sector, en todo caso, recalcan que el nuevo cargo de Alvarado va más allá de lo comunicacional y vino a reforzar aún más su función como articulador del sector y coordinador político de La Moneda. Esto, a solo semanas de la polémica que lo enfrentó con el jefe de asesores del Segundo Piso y amigo de Kast, Alejandro Irarrázaval, a quien en el oficialismo acusaron de ir más allá del rol que le compete.

    En ese contexto, fue el presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, quien lideró la ofensiva en su contra, lo que incluso llegó a desatar un quiebre en la colectividad.

    Si bien ese episodio ya se daba por cerrado, parlamentarios del sector afirman que el cambio de gabinete reforzó la posición de Alvarado en el gobierno como uno de los hombres de confianza de Kast y cortó de raíz cualquier duda que se mantuviera en relación a Irarrázaval.

    Con sus nuevas atribuciones, de hecho, una de las apuestas del ahora biministro es rediseñar por completo la vocería de gobierno. Si bien los ajustes aún están en discusión, la idea es derechamente terminar con el modelo tradicional de vocero de la Segegob. Lo anterior, si bien no signficará que Alvarado no realizará vocerías, sí estará menos expuesto de lo habitual con el objetivo dar espacio a los ministerios sectoriales.

    Algunos en la derecha, incluso van más allá y recalcan que el objetivo debería apuntar a terminar con Segegob como ministerio. Esto, en un contexto en el que en campaña Kast comprometió avanzar en la reducción del número de carteras.

    Así, por ejemplo, fusionar Interior con Secretaría General de Gobierno se ve con buenos ojos en el oficialismo, sobre todo -dicen- considerando que hoy cumplen funciones similares, después de que el año pasado se separara del Ministerio de Seguridad.

    “Siempre he sido de la idea de que ambos ministerios, que hoy día recaen en la misma persona, que es el ministro Alvarado, después de que se desprendió el Ministerio del Interior del de Seguridad, no tiene ningún sentido que existan como tal por separado”, planteó Squella durante este miércoles.

    Más sobre:Claudio AlvaradoJosé Antonio KastCambio de gabineteLa MonedaEarly Access

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