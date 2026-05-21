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    Diputados de oposición presionan a sus senadores para actuar en bloque y rechazar megaproyecto

    En medio del triunfo del gobierno de Kast por el megaproyecto económico, dirigentes del PC, el FA e incluso el PS llamaron a evitar descuelgues y negociaciones con La Moneda en la próxima etapa legislativa de la iniciativa.

    David TralmaPor 
    David Tralma

    Tras aprobar el megaproyecto en la Cámara de Diputados, el biministro Claudio Alvarado (UDI) llamó a los senadores de oposición a contribuir en el próximo trámite legislativo en la Cámara Alta.

    “No solamente a los senadores del Socialismo Democrático, sino a todos quienes componen la Cámara Alta. Si tienen propuestas, vamos a estar disponibles para escucharlas”, indicó el empoderado jefe del gabinete del Presidente José Antonio Kast.

    El llamado se dio a solo días del emplazamiento que le hizo al SD a negociar con La Moneda y dejar una supuesta tutela del Frente Amplio y el Partido Comunista. Por lo mismo, entre los diputados de oposición se comenzó rápidamente a reforzar la idea de que en el Senado las fuerzas del sector deben actuar en bloque y evitar quiebres o negociaciones por el lado con Palacio.

    La presión, reconocen varios, se da en particular ante aperturas públicas de dirigentes del SD a conversar con el gobierno, como el senador PPD Pedro Araya y la timonel del PS, Paulina Vodanovic.

    La senadora por El Maule es mencionada debido a comentarios que han deslizado figuras como Javier Macaya (UDI), de la Comisión de Hacienda, y el propio Alvarado. Hasta ahora, sin embargo, Vodanovic se ha apegado en la interna del PS al compromiso del último comité central de la tienda, sobre rechazar la idea de legislar el proyecto más emblemático de Kast.

    Esto se volvió a ratificar en la comisión política que se hizo la noche de este martes, donde, en todo caso, no asistieron los senadores socialistas.

    En este contexto, la diputada PC Irací Hassler indicó que “me parece fundamental que se mantenga la unidad de la oposición en el Senado, y que puedan lograr abrir el debate que en la Cámara cerraron de manera autoritaria”.

    “Esperamos que en el Senado exista un debate con transparencia y rigor técnico, y que allí el gobierno sí responda a las incongruencias y estimaciones inconsistentes del proyecto”, agregó la exalcaldesa de Santiago.

    Su compañera de bancada, Nathalie Castillo (PC), añadió que “esperamos que la oposición en el Senado, que hoy tiene una enorme responsabilidad para frenar esta reforma, actúe de manera unida y con sentido de bloque. Así lo hicimos en la Cámara”.

    “No parece razonable dispersarse ni abrir acuerdos paralelos que terminen debilitando la posición de la oposición frente a una reforma que tendrá impactos profundos en materia ambiental, tributaria y social”, complemento la misma parlamentaria.

    Por su parte, desde el Frente Amplio la diputada Constanza Schönhaut dijo que “de todas maneras la oposición va a actuar de manera coordinada en el Senado, tal como lo hicimos acá en la Cámara”.

    Tatiana Urrutia, también del FA, agregó que “el trabajo entre el FA, el PC y SD no nació por la elección de Kast ni por una votación puntual. Es un camino que se viene construyendo hace años (...). Si el ministro Alvarado cree que puede interrumpir ese proceso con un titular de prensa, se equivoca. En el Senado, como en la Cámara, vamos a enfrentar juntos las propuestas que buscan empobrecer”.

    En el mismo partido la diputada Consuelo Veloso es más taxativa: “Cualquier político que se diga representante de la gente de trabajo de nuestro país, tiene el deber de rechazar este proyecto de destrucción. No resiste mayor análisis y no debería haber negociación posible”.

    “Estamos trabajando por ser una oposición unida. Esta actuación en bloque debiera replicarse en el Senado”, añade Carolina Tello (FA).

    Desde el Socialismo Democrático también hubo presión a sus senadores. El diputado Nelson Venegas (PS) dijo, por ejemplo, que “la oposición debe seguir actuando en bloque. A lo mejor pueden obtener triunfos coyunturales, pero quedan cuatro años de gobierno y a lo mejor tomar decisiones equivocadas que pueden dividir al sector significaría que podrían (el Ejecutivo) gobernar fácilmente”.

    Más sobre:CongresoOposiciónCámara de DiputadosDiputadosPCFA

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