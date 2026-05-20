Coquimbo de América: empate de Nacional con Universitario mete a los piratas en octavos de final de la Copa Libertadores

A distancia, por televisión, Coquimbo Unido iba a poner especial atención a lo que sucedería este miércoles en Montevideo, porque se enfrentaron Nacional y Universitario, por el grupo B de la Copa Libertadores. Una combinación podía darle la clasificación a los piratas, luego de su triunfo de ayer sobre Deportes Tolima, en casa. Y se dio. El empate 0-0 en Uruguay le permite a los aurinegros instalarse en octavos de final.

En efecto, la victoria aurinegra por 3-0 dejó al campeón chileno en una posición privilegiada para alcanzar un cupo dentro de los 16 mejores del certamen. Quedó en el primer lugar, en solitario, con 10 puntos. Los colombianos quedaron con siete unidades, en la segunda posición. Mientras que uruguayos y peruanos, que iniciaron la fecha con cuatro puntos, necesitaban con urgencia un buen resultado en el Gran Parque Central, el estadio del Bolso. Si empataban, Coquimbo sacaba pasaje a la siguiente etapa.

Miguel “Manotas” Vargas fue el arquero titular de Universitario, en un encuentro que marcó el debut de Héctor Cúper como el entrenador del cuadro crema. El experimentado entrenador argentino, de 70 años, tomó el puesto luego de la salida de Javier Rabanal y el interinato de Jorge Araujo.

El primer tiempo dejó poco. Tanto así que los jugadores de Nacional se fueron pifiados por sus hinchas. La obligación estaba para los uruguayos, al jugar como local y porque cualquier resultado que no fuera ganar los eliminaba de la Libertadores. Escasa emoción ocurrió en las áreas. En definitiva, la paridad era negocio redondo para los piratas, porque se estaba dando el resultado que necesitaba.

Para el complemento, se pensaba que el Tricolor que dirige Jorge Bava iba a salir con una disposición más intensa, ante la necesidad de un triunfo. Sin embargo, continuó con una labor insípida, carente de claridades. Por su parte, la U de Lima empezó a animarse al encontrar espacios. Fueron los peruanos quienes estaban más cerca de abrir el marcador.

Mientras pasaban los minutos y el cero a cero era inamovible, la opción de que el equipo de Hernán Caputto asegurara su lugar en octavos de final a una jornada del final de la fase grupal se hacía más cercana. Las opciones de Nacional eran esporádicas, apostando a rematar desde fuera del área. Miguel Vargas respondía cuando fue requerido.

Finalmente, el marcador no se movió y Coquimbo celebró a distancia. El campeón nacional jugará los octavos de final de la Libertadores por primera vez en su historia. En su participación anterior, en 1992, quedó fuera en fase de grupos. Lidera su zona con 10 puntos y cerrará la primera ronda visitando Uruguay, sin presión.

El segundo es Tolima, con siete puntos. Universitario y Nacional quedan con cinco, cada uno. Sin embargo, el Bolso quedó sin chances de clasificar. Habrá una final en Lima entre peruanos y colombianos, para determinar al otro clasificado del grupo B.