Cadem: 87% apoya el cambio de gabinete y un 48% cree que se debió a la mala gestión de los ministros

Santiago, 19 de mayo de 2026. Primer Cambio de Gabinete del Presidente de la Republica Jose Antonio Kast Diego Martin/Aton Chile

Un nueva edición de la encuesta Plaza Pública de Cadem evaluó el cambio de gabinete realizado este martes por el Presidente José Antonio Kast, donde un 87% de los encuestados se mostró a favor de la remoción de Trinidad Steinert de la cartera de Seguridad Pública y de Mara Sedini de la vocería.

De los consultados, una muestra de 1.006 casos, un 48% considera que el cambio de las secretarias de Estado se debió a su mala gestión en las carteras que encabezaron por 69 días, desde el pasado 11 de marzo.

Cadem - Aprueba o rechaza cambio de gabinete de Kast

El sondeo de opinión también consultó sobre otras razones que habrían motivado la salida de Steinert y Sedini.

En segundo lugar, un 42% cree que el cambio se debió a problemas de comunicación política del gobierno y otro 41% estima que fue para mejorar la imagen del gobierno previo a la cuenta pública.

Otro 26% cree que fue por la ausencia de un plan de seguridad y un 17% que fue por la presión de la oposición y del Congreso.

Cadem - Razones para cambio de gabinete de Kast

De igual forma, un 68% considera que el cambio aplicado al equipo ministerial es “muy positivo o positivo” y un 18% cree que es negativo para el país.

Cadem - Cambio positivo o negativo

Con todo, un 12% cree que empeorará la conducción política del gobierno, frente a un 43% que cree que será igual que antes del cambio y un 37% que mejorará en este ámbito.

Así, otro 50% cree que con este cambio mejorará la comunicación del gobierno con la ciudadanía, un 35% cree que no cambiará y un 9% estima que empeorará.

En materia de seguridad, con el nombramiento del ministro Martín Arrau en la cartera, un 39% cree que la capacidad del gobierno de enfrentar la delincuencia va a mejorar, un 44% que se mantendrá igual y un 11% cree que será peor.

Cadem - Efectos del cambio de gabinete de Kast

Percepción de los cambios realizados por Kast

Dentro de los cambios más respaldados, se encuentra el nombramiento como biministro, Claudio Alvarado, en la vocería de gobierno, con un 47% que está a favor, mientras que un 39% está en contra.

Que Louis de Grange, además de Transportes y Telecomunicaciones, asuma Obras Públicas es respaldado por un 43% y otro 41% está en contra.

En tanto, que Arrau asuma en Seguridad Pública, es apoyado por un 38% y un 43% está en desacuerdo con su nombramiento.