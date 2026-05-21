SpaceX oficializa su apertura a bolsa para junio y podría ser el mayor debut de la historia

Finalmente la tarde de este miércoles SpaceX presentó los papeles al regulador estadounidense para su apertura a bolsa, la que podría convertirse en la mayor Oferta Pública Inicial (OPI) de la historia.

De acuerdo a información de Reuters, la salida a bolsa está a punto de convertirse en la primera de Estados Unidos en alcanzar una valorización de un billón de dólares (millón de millones) en su debut, al esperar recaudar cerca de US$80 mil millones. Asimismo, podría convertir a Elon Musk a convertirse en la primera persona en llegar a billonario.

De concretarse esta OPI, Musk afianzaría su poder en la empresa, a través de una participación del 85 % de los derechos de voto.

El récord actual de la OPI que más ha recaudado es de la saudí Aramco, con US$25,6 mil millones, en diciembre de 2019.

La venta consolidaría de inmediato a SpaceX como una de las empresas que cotizan en bolsa más valiosas del mundo.

SpaceX, fundada en 2002, es actualmente la mayor empresa espacial del mundo, gracias al lanzamiento de cerca de 10 mil satélites de Internet Starlink, con presencia global.

Además, el uso pionero de cohetes reutilizables ha transformado la economía espacial, señala Reuters.

De hecho, la agencia indicó que aunque SpaceX es conocida por sus cohetes, la mayor parte de sus US$18,6 mil millones de ingresos del año pasado procedió de su negocio de Starlink, y gran parte de su crecimiento futuro depende de los negocios relacionados con la inteligencia artificial.

Según la documentación presentada por SpaceX, actualmente su unidad xAI sigue registrando pérdidas.

El gasto de las agencias federales estadounidenses representó alrededor del 20 % de los ingresos de SpaceX el año pasado, informó The Wall Street Journal. Esa proporción pone de relieve tanto los estrechos vínculos que la empresa ha establecido con el gobierno como la forma en que ha reducido su dependencia del gasto público mediante la creación de otras bases de clientes.

Entre los clientes del Gobierno se encuentran la NASA, el Pentágono y las agencias de inteligencia. La empresa no dio muchos detalles sobre su labor en materia de seguridad nacional, pero señaló que la Oficina Nacional de Reconocimiento (NRO), una agencia de espionaje estadounidense centrada en la inteligencia espacial, es uno de sus clientes.

SpaceX tiene previsto salir a bolsa el 12 de junio, con el inicio de la gira de presentación fijado para el 4 de junio y la venta de acciones prevista para el 11 de junio.

Goldman Sachs, Morgan Stanley, Bank of America, Citigroup y J.P. Morgan son los bancos coordinadores de la emisión.