SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Pulso

    SpaceX oficializa su apertura a bolsa para junio y podría ser el mayor debut de la historia

    SpaceX tiene previsto salir a bolsa el 12 de junio. De lograr los valores esperados, Elon Musk podría convertirse en la primera persona en ser billonaria.

    Rodrigo CárdenasPor 
    Rodrigo Cárdenas
    Por qué SpaceX y xAI negocian una fusión histórica

    Finalmente la tarde de este miércoles SpaceX presentó los papeles al regulador estadounidense para su apertura a bolsa, la que podría convertirse en la mayor Oferta Pública Inicial (OPI) de la historia.

    De acuerdo a información de Reuters, la salida a bolsa está a punto de convertirse en la primera de Estados Unidos en alcanzar una valorización de un billón de dólares (millón de millones) en su debut, al esperar recaudar cerca de US$80 mil millones. Asimismo, podría convertir a Elon Musk a convertirse en la primera persona en llegar a billonario.

    De concretarse esta OPI, Musk afianzaría su poder en la empresa, a través de una participación del 85 % de los derechos de voto.

    El récord actual de la OPI que más ha recaudado es de la saudí Aramco, con US$25,6 mil millones, en diciembre de 2019.

    La venta consolidaría de inmediato a SpaceX como una de las empresas que cotizan en bolsa más valiosas del mundo.

    SpaceX, fundada en 2002, es actualmente la mayor empresa espacial del mundo, gracias al lanzamiento de cerca de 10 mil satélites de Internet Starlink, con presencia global.

    Además, el uso pionero de cohetes reutilizables ha transformado la economía espacial, señala Reuters.

    De hecho, la agencia indicó que aunque SpaceX es conocida por sus cohetes, la mayor parte de sus US$18,6 mil millones de ingresos del año pasado procedió de su negocio de Starlink, y gran parte de su crecimiento futuro depende de los negocios relacionados con la inteligencia artificial.

    Según la documentación presentada por SpaceX, actualmente su unidad xAI sigue registrando pérdidas.

    El gasto de las agencias federales estadounidenses representó alrededor del 20 % de los ingresos de SpaceX el año pasado, informó The Wall Street Journal. Esa proporción pone de relieve tanto los estrechos vínculos que la empresa ha establecido con el gobierno como la forma en que ha reducido su dependencia del gasto público mediante la creación de otras bases de clientes.

    Entre los clientes del Gobierno se encuentran la NASA, el Pentágono y las agencias de inteligencia. La empresa no dio muchos detalles sobre su labor en materia de seguridad nacional, pero señaló que la Oficina Nacional de Reconocimiento (NRO), una agencia de espionaje estadounidense centrada en la inteligencia espacial, es uno de sus clientes.

    SpaceX tiene previsto salir a bolsa el 12 de junio, con el inicio de la gira de presentación fijado para el 4 de junio y la venta de acciones prevista para el 11 de junio.

    Goldman Sachs, Morgan Stanley, Bank of America, Citigroup y J.P. Morgan son los bancos coordinadores de la emisión.

    Más sobre:EmpresasSpaceXElon MuskMuskOPIStarlink

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Codelco admite que en 2025 produjo menos de lo reportado, apunta a 8 personas y presenta denuncia ante la Fiscalía

    Quiroz logra salvar el corazón tributario del megaproyecto en la Cámara gracias a un puñado de votos PDG

    Los detalles de la propuesta de seguridad y capacidad estratégica del Estado que entregaron Núñez y Alessandri a Kast

    Diputados de oposición presionan a sus senadores para actuar en bloque y rechazar megaproyecto

    El empoderamiento de Alvarado tras el cambio de gabinete

    Cumbre Putin-Xi: China y Rusia se unen en críticas a EE.UU. y exigen reactivar el diálogo con Irán

    Lo más leído

    1.
    Cecilia Cifuentes y alza en edad de jubilación: “Si hubiéramos empezado cuando lo recomendó la comisión Marcel, ya tendríamos parte del problema resuelto”

    Cecilia Cifuentes y alza en edad de jubilación: “Si hubiéramos empezado cuando lo recomendó la comisión Marcel, ya tendríamos parte del problema resuelto”

    2.
    Precio del petróleo sufre fuerte caída y el barril rompe los US$ 100 por negociaciones en “etapa final” entre EE.UU. e Irán

    Precio del petróleo sufre fuerte caída y el barril rompe los US$ 100 por negociaciones en “etapa final” entre EE.UU. e Irán

    3.
    A un año de denuncia de la Contraloría licencias médicas se desploman casi 20%, con 1,6 millones menos

    A un año de denuncia de la Contraloría licencias médicas se desploman casi 20%, con 1,6 millones menos

    4.
    La televisión de pago pierde casi un millón de clientes desde su peak, en 2021

    La televisión de pago pierde casi un millón de clientes desde su peak, en 2021

    5.
    Vittorio Corbo respalda baja de impuestos, cree que es posible crecer al 4% y asegura que “Chile no está en quiebra”

    Vittorio Corbo respalda baja de impuestos, cree que es posible crecer al 4% y asegura que “Chile no está en quiebra”

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Los tratamientos para el colon irritable que “realmente funcionan”, según una gastroenteróloga de Harvard

    Los tratamientos para el colon irritable que “realmente funcionan”, según una gastroenteróloga de Harvard

    Zoom “tech” al nuevo Geely EX5 EM-i

    Zoom “tech” al nuevo Geely EX5 EM-i

    Cómo estar en forma en la mediana edad se relaciona con una vida más larga y saludable, según un nuevo estudio

    Cómo estar en forma en la mediana edad se relaciona con una vida más larga y saludable, según un nuevo estudio

    ¿Cuánto sabes del completo chileno?
    lt quiz

    ¿Cuánto sabes del completo chileno?

    Servicios

    A qué hora y dónde ver a Gremio vs. Palestino por la Copa Sudamericana en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Gremio vs. Palestino por la Copa Sudamericana en TV y streaming

    Rating del martes 19 de mayo en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del martes 19 de mayo en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    A qué hora y dónde ver a Boston River vs. O’Higgins por la Copa Sudamericana en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Boston River vs. O’Higgins por la Copa Sudamericana en TV y streaming

    Quiroz logra salvar el corazón tributario del megaproyecto en la Cámara gracias a un puñado de votos PDG
    Chile

    Quiroz logra salvar el corazón tributario del megaproyecto en la Cámara gracias a un puñado de votos PDG

    Los detalles de la propuesta de seguridad y capacidad estratégica del Estado que entregaron Núñez y Alessandri a Kast

    Diputados de oposición presionan a sus senadores para actuar en bloque y rechazar megaproyecto

    Codelco admite que en 2025 produjo menos de lo reportado, apunta a 8 personas y presenta denuncia ante la Fiscalía
    Negocios

    Codelco admite que en 2025 produjo menos de lo reportado, apunta a 8 personas y presenta denuncia ante la Fiscalía

    Rebaja de impuesto a las empresas, reintegración e invariabilidad tributaria avanzan intactas en la Cámara de Diputados

    Megarreforma: Quiroz sortea con éxito primera valla en la Cámara, pero expertos ven que su muñeca política se pondrá a prueba en el Senado

    “La más importante en 25 años”: 3 cambios que transformarán la barra de búsqueda de Google
    Tendencias

    “La más importante en 25 años”: 3 cambios que transformarán la barra de búsqueda de Google

    Parcialmente nublado: así será el tiempo en la Región Metropolitana este miércoles 20 de mayo, según el pronóstico

    Qué tan saludable es la avena, según la evidencia científica

    En vivo: Gremio estira la ventaja sobre Palestino en Porto Alegre, por la Copa Sudamericana
    El Deportivo

    En vivo: Gremio estira la ventaja sobre Palestino en Porto Alegre, por la Copa Sudamericana

    Coquimbo de América: empate de Nacional con Universitario mete a los piratas en octavos de final de la Copa Libertadores

    O’Higgins cae ante Boston River y está obligado a ganarle a Millonarios en Colombia para avanzar en la Sudamericana

    Yoshi and the Mysterious Book: la belleza en una aventura que no busca reinventar nada
    Tecnología

    Yoshi and the Mysterious Book: la belleza en una aventura que no busca reinventar nada

    Primer vistazo a los lentes con IA de Samsung y Google: el diseño como caballo de Troya

    Zoom “tech” al nuevo Geely EX5 EM-i

    ¿Qué pasó con los marineros de la Esmeralda que sobrevivieron al 21 de mayo?
    Cultura y entretención

    ¿Qué pasó con los marineros de la Esmeralda que sobrevivieron al 21 de mayo?

    Acoso, amenazas y un nuevo número 1 en 2026: Michael Jackson y la historia de Billie Jean

    Una película “con mentalidad televisiva” y Pedro Pascal: las claves de The Mandalorian y Grogu

    Cumbre Putin-Xi: China y Rusia se unen en críticas a EE.UU. y exigen reactivar el diálogo con Irán
    Mundo

    Cumbre Putin-Xi: China y Rusia se unen en críticas a EE.UU. y exigen reactivar el diálogo con Irán

    Irán delimita una “zona de supervisión” marítima en el estrecho de Ormuz

    Aumentan a 14 los muertos, incluidos cuatro niños, por un ataque de Israel en municipio del sur de Líbano

    Datos Paula: más que libros para colorear
    Paula

    Datos Paula: más que libros para colorear

    Galletas de vainilla y chocolate

    Hablemos de amor: desde temprano aprendí a mirar mi cuerpo con dureza