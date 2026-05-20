Comité de Ministros da luz verde a otros tres proyectos de inversión que suman US$2.828 millones

El Comité de Ministros en su séptima sesión durante el actual gobierno, en citación extraordinaria, resolvió dar luz verde a tres proyectos de inversión que suman US$2.828 millones.

La instancia, liderada por el ministro del Medio Ambiente (s), José Ignacio Vial, confirmó las Resoluciones de Calificación Ambiental (RCA) favorables de la iniciativa minera Ciclón Exploradora; de la Planta de Hidrógeno y Amoníaco Volta y del desarrollo inmobiliario Urbanya Etapa 1.

Originalmente la tabla de iniciativas que serían revisadas consideraba también el proyecto denominado “Regularización de Obras de Habilitación, Construcción de Equipamientos y Operación de Parcelación Punta Puertecillo” de Inmobiliaria e Inversiones Ayelén Limitadaen la Región de O’Higgins, pero quedó pendiente de revisión.

“Con esto, en menos de dos meses y medio de gestión, el órgano ya ha destrabado 12 proyectos que tenían recursos de reclamación pendientes para ser revisados por la instancia y que cuentan con un monto de inversión de más de US$6.200 millones. Entre ellas se cuenta una línea de transmisión eléctrica, proyectos mineros, de energía renovable, de hidrógeno verde, de transporte público, de control aluvional e inmobiliarios”, consignó un comunicado del Ministerio del Medio Ambiente con el detalle de la información.

El ministro (s) Vial resaltó que “tenemos el compromiso de agilizar los procesos de evaluación ambiental, entregando certezas a todos los actores, con el foco en proceder siempre con los más altos estándares técnicos”.

En primer término, los secretarios de Estado revisaron una reclamación presentada sobre el proyecto Minero Ciclón Exploradora, ubicado en las regiones de Antofagasta y Atacama. El objetivo de esta iniciativa, que tiene una inversión estimada de US$125 millones, es la explotación de dos minas subterráneas con el fin de obtener el beneficio de minerales polimetálicos presentes en ambas vetas, principalmente cobre, zinc, plata, plomo y oro, estimando una vida útil de 16 años de operación.

En segundo lugar, fue el turno de la Planta de Hidrógeno y Amoníaco Verde Volta, por un monto de US$2.500 millones. Este complejo, ubicado en la Región de Antofagasta, contará con una capacidad de producción nominal de 620.000 toneladas al año de amoníaco, el que será transportado a través de un ducto hacia uno de los terminales del sector portuario de Mejillones, desde donde será distribuido. En relación con la producción de hidrógeno, contempla una producción máxima total de 110.000 toneladas anuales. Para el abastecimiento de energía renovable, en tanto, considera la habilitación de una planta solar fotovoltaica de 600 MW de capacidad nominal, en un área de aproximadamente 900 hectáreas.

Al respecto, la ministra de Energía, Ximena Rincón, señaló que “el hidrógeno y el amoníaco verde son una increíble posibilidad para Chile. Como hemos dicho en otros momentos, hoy por hoy representan aún una tecnología cara, por lo que pierde competitividad en el mercado, pero eso no significa que no debemos avanzar en proyectos como estos que además significan empleo para los chilenos y chilenas. Desde el ministerio hemos dejado claro que nuestra visión es tener toda la legislación y la normativa al día para, cuando sean elementos competitivos, no comencemos de cero”.

Finalmente, se revisó una reclamación para el desarrollo inmobiliario Urbanya Etapa 1 en la Región Metropolitana. Este contempla una urbanización de 224,26 hectáreas de superficie, para 1.183 viviendas y equipamientos al oriente del estero Lampa en la comuna de Pudahuel, a lo que se sumarán obras de acceso y la puesta en valor de la Laguna Las Lilas. El monto de inversión involucrado es de US$203 millones.

En la reunión, en la que participaron además del ministro de Medio Ambiente, que preside el Comité, los ministros de las carteras de Salud, May Chomalí; de Economía, Fomento y Turismo y de Minería, Daniel Mas; de Agricultura, Jaime Campos, y de Energía, Ximena Rincón, fueron rechazadas las reclamaciones revisadas en los tres proyectos.

El director ejecutivo del SEA, Arturo Farías, destacó que “como Secretaría Técnica del Comité de Ministros, hemos agilizado procesos para resolver de forma más eficiente los recursos de reclamación. Para ello, el comité ha sesionado 5 veces en menos de 50 días, revisando 12 proyectos con una inversión de más de US$6 mil millones. También estamos cumpliendo, en paralelo, las reclamaciones que resuelve el propio SEA, por lo que estamos avanzando en el cumplimiento del mandato del Presidente en destrabar iniciativas de inversión que se encontraban con recursos administrativos pendientes”.

Reacción

Frente a lo anterior, el gerente general de Inmobiliaria Las Lilas, Sergio Espejo Yaksic, señaló que “la decisión del Comité de Ministros representa un respaldo a una visión de desarrollo urbano que busca integrar vivienda, empleo, conectividad y naturaleza en un mismo territorio. Urbanya está pensado para el largo plazo y busca aportar a una mejor calidad de vida para la zona poniente de Santiago”.

Urbanya es el primer Proyecto de Desarrollo Urbano Condicionado (PDUC) en Chile. En su primera etapa considera el desarrollo de 1.183 viviendas, de las cuales un 64% podrá ser adquirido a través de programas de subsidio habitacional, junto con infraestructura vial, equipamiento comunitario, áreas verdes y un polo logístico-empresarial orientado a la generación de empleo y conectividad para el sector.