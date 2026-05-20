En vivo: O’Higgins visita a Boston River con la opción de quedar primero en su grupo de la Copa Sudamericana
El conjunto chileno enfrenta al cuadro uruguayo para buscar los tres puntos que le den la chance de pelear la clasificación en la última fecha. Sigue aquí todos los detalles de este trascendental partido.
Actualizar el relato
Boston River 1-0 O’Higgins
Goooooooool de Boston River
Tarjeta Amarilla
13′. Sotto es amonestado en Boston River por falta.
Otra más
12′. Faúndez aparece en el segundo palo y el balón no quiere entrar. Los celestes se merecen el gol.
Zurdazo
10′. Leiva remata desde fuera y ese balón se fue besando el travesaño. Está cerca O’Higgins.
Nueva llegada
9′. Buena jugada colectiva. González busca meterla al área y Antúnez otra vez interviene.
La primera
3′. González le pega cruzado y Antúnez está espectacular para evitar la caída del arco local.
Presión Celeste
2′. O’Higgins salió a presionar arriba en busca de abrir pronto la cuenta.
Comienza el partido
O’Higgins ya enfrenta a Boston River por la quinta fecha de la fase grupal de la Copa Sudamericana.
El 11 de O’Higgins
La formación de Boston River
Puede quedar primero
Si O’Higgins le gana a Boston River, sumará 10 puntos y con ello, quedará primero de su grupo y dependiendo de sí mismo para clasificar en la última fecha.
Buenas tardes
Bienvenidas y bienvenidos a una nueva transmisión de El Deportivo de La Tercera.
Lo Último
Lo más leído
La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.Plan Digital+$6.990 al mes SUSCRÍBETE
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.