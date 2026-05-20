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    EN VIVO

    En vivo: O’Higgins visita a Boston River con la opción de quedar primero en su grupo de la Copa Sudamericana

    El conjunto chileno enfrenta al cuadro uruguayo para buscar los tres puntos que le den la chance de pelear la clasificación en la última fecha. Sigue aquí todos los detalles de este trascendental partido.

    O’Higgins enfrenta a Boston River por la Copa Sudamericana. Foto: Jorge Loyola/Photosport. JORGE LOYOLA/PHOTOSPORT

    Actualizar el relato

    Boston River 1-0 O’Higgins

    Goooooooool de Boston River

    Tarjeta Amarilla

    13′. Sotto es amonestado en Boston River por falta.

    Otra más

    12′. Faúndez aparece en el segundo palo y el balón no quiere entrar. Los celestes se merecen el gol.

    Zurdazo

    10′. Leiva remata desde fuera y ese balón se fue besando el travesaño. Está cerca O’Higgins.

    Nueva llegada

    9′. Buena jugada colectiva. González busca meterla al área y Antúnez otra vez interviene.

    La primera

    3′. González le pega cruzado y Antúnez está espectacular para evitar la caída del arco local.

    Presión Celeste

    2′. O’Higgins salió a presionar arriba en busca de abrir pronto la cuenta.

    Comienza el partido

    O’Higgins ya enfrenta a Boston River por la quinta fecha de la fase grupal de la Copa Sudamericana.

    El 11 de O’Higgins

    La formación de Boston River

    Puede quedar primero

    Si O’Higgins le gana a Boston River, sumará 10 puntos y con ello, quedará primero de su grupo y dependiendo de sí mismo para clasificar en la última fecha.

    Buenas tardes

    Bienvenidas y bienvenidos a una nueva transmisión de El Deportivo de La Tercera.

    Más sobre:Copa SudamericanaO'HigginsBoston RiverBoston River vs O'HigginsFútbolFútbol InternacionalFútbol en vivoMinuto a Minuto

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