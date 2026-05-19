Cecilia Cifuentes y alza en edad de jubilación: “Si hubiéramos empezado cuando lo recomendó la comisión Marcel, ya tendríamos parte del problema resuelto”

Los incentivos para que los chilenos posterguen voluntariamente su jubilación no han funcionado demasiado y la presión de las pensiones sobre las finanzas públicas, sobre todo a partir del pago de la PGU, seguirá creciendo. Esa es la conclusión que la economista Cecilia Cifuentes, del ESE Business School, reforzó este martes en Radio Duna, al profundizar en un estudio que elaboró sobre el sistema previsional.

Cifuentes, economista y directora del Centro de Estudios Financieros del ESE, explicó los fallos actuales en el sistema de pensiones, los que generan presión en las finanzas públicas y hacen necesario un retraso en la edad de jubilación.

Según indicó la economista, aunque se han introducido distintos mecanismos para incentivar que las personas posterguen el momento de pensionarse, “los datos demuestran que no han tenido mucho efecto”.

Ante ese escenario, dijo que sería inevitable la necesidad de subir la edad de jubilación. Este proceso, asegura, debe hacerse de forma gradual. Fue precisamente hacer dicho aumento de manera abrupta lo que generó una oleada de protestas en Francia en 2023.

Al respecto afirmó que “si hubiéramos empezado cuando lo recomendó la comisión Marcel, ya tendríamos parte del problema resuelto”.

RAUL ZAMORA/ATON CHILE

Ineficiencia de incentivos

Cifuentes detalló que uno de los incentivos es el bono de compensación a la expectativa de vida de las mujeres, conocido como bono tabla, que aumenta el ingreso de las mujeres que postergan su jubilación.

Sin embargo, su efecto ha sido mínimo, lo que la experta atribuye a una falta de difusión de las medidas.

“Yo no sé si atribuirlo al bono tabla o a otra cosa, pero es muy poco, ni siquiera alcanza a ser un año en que se posterga en promedio la edad de jubilación de las mujeres. Entonces, creo que hay que difundir mucho más estos beneficios”, manifestó.

“Entonces, ahí lo que uno tendría que hacer es plantear que, aunque no se jubile, esos recursos igual van a ir a su pensión, para que efectivamente en la línea de incentivos, que es una línea que se ha usado, sean más claros los incentivos a postergar”, dijo.

También señaló la necesidad de modificar el bono por años cotizados. Esto, ya que “si las personas deciden postergar la jubilación, van a perder meses o años en que reciben el bono a los años cotizados”.

El mecanismo planteado por Cifuentes para retrasar la edad de jubilación es aumentar en un mes la edad en la que se recibe la PGU cada dos años, de forma que “ya no se recibe a los 65 años, sino a los 65 años y un mes”, y así sucesivamente.