Rosanna Costa por mayor exigencia de capital a bancos: “Están en condiciones favorables para hacer frente a este evento”

“No es una medida sorpresiva”, respondió la presidenta del Banco Central (BC), Rosanna Costa, ante las preguntas de la Comisión de Hacienda del Senado relativas a la activación del Requerimiento de Capital Contracíclico anunciado por el ente rector este lunes.

Según Costa, el colchón de capital tiene por fin mitigar los shocks, contribuyendo a mitigar los efectos sobre el crédito.

En concreto, el BC elevó el RCC desde 0,5% a 1%, nivel que en 2024 la entidad había definido como neutral.

“El día de ayer (lunes) el Consejo del Banco Central en su conjunto y por unanimidad definió que no hay ninguna razón para no avanzar hacia su nivel neutral”, dijo Costa.

Al respecto, argumentó que “las holguras de la banca hoy día están allí disponibles. Hay 3,2% de holguras en promedio para la banca cuando uno usa una medición con el capital más estricto. Ese 3,2% se compara con un 0,5 que se está pidiendo en este momento”.

Agregó que “al pedirlo no se está rebajando el capital de la banca, queda allí el mismo capital disponible para hacerse cargo de las proyecciones de crédito que el propio sistema se ha dado para el presente año”.

“Segundo, vemos que la situación financiera de la banca está normalizada, la rentabilidad de la banca se encuentra por sobre su promedio histórico, está bien posicionada, todos los indicadores financieros indican que están en condiciones favorables para hacer frente a este evento”, sostuvo.

Sobre los eventuales efectos en el crédito, detalló que “estamos viendo que el ciclo de crédito lleva 9 meses creciendo, todos los análisis del Banco Central indican que la evolución del crédito hasta ahora ha estado dominado por la demanda y no por restricciones de capital, no vemos restricciones de capital ni hoy ni en las proyecciones futuras del crédito”.

En esa línea, explicó que “de acuerdo a los análisis que tenemos a partir de la situación financiera de la banca, hay espacios para crecimiento del crédito del orden del 5% al 8% nominal, considerando los resultados de 2025″.

Y apuntó que, “si consideramos hacia adelante resultados similares y consideramos distribuciones de dividendos equivalentes al 50% de las utilidades que son más o menos lo histórico, se mantienen crecimientos del crédito de esa magnitud sin alterar las holguras totales de la banca”.

“Por lo tanto, las condiciones están dadas y además se está dando un plazo de dos años para planificar esta medida con dos ciclos de cierre del balance del sistema bancario. De manera que no vemos ninguna razón por la cual este requerimiento vaya a estar por debajo del nivel neutral”, enfatizó Costa.

La deuda fiscal

Fueron reiteradas las preguntas de la senadora Daniella Cicardini respecto de la posición en la que quedaría el Fisco ante la falta de ingresos que generaría el proyecto de Ley de Reconstrucción.

Ante ello, Costa señaló que, “desde el punto de vista del Banco Central, toda vez que una decisión de política pública está siendo decidida en esta instancia donde quienes tienen la palabra son precisamente ustedes, nosotros no lo incorporamos en nuestras proyecciones, sino hasta que esa decisión está absolutamente tomada”.

Así, agregó que “hay una institución definida por la ley que es la que alerta sobre cuál es su situación fiscal y las vulnerabilidades, y ese es el Consejo Fiscal Autónomo”.

No obstante, la presidenta del BC explicó que que, tal como lo han señalado en informes anteriores, “la persistencia en el tiempo de los déficits fiscales ha ido aumentando el nivel de la deuda pública. Y el aumentarla, ha ido reduciendo, por lo tanto, las holguras fiscales que están disponibles”.

En esa línea, indicó que “tanto el Gobierno como otros agentes que están endeudados en el mercado de renta fija están cada vez reduciendo los plazos a los cuales tienen que ir renovando su deuda, y eso los expone a que cuando tengan que ir a renovarla las circunstancias de ese momento son aquellas que van a tener que enfrentar para la renovación de su deuda”.

Durante su presentación, la presidenta del instituto emisor expuso que a nivel global el escenario evidencia una fragmentación del comercio internacional, tensiones geopolíticas, el rápido avance tecnológico y cambios demográficos, factores que “en su conjunto pueden dar lugar a escenarios distintos”.

“Nuestro país, como economía pequeña y abierta al mundo, está expuesta a estos desarrollos. No somos inmunes ni podemos aislarnos. Sin embargo, sí podemos, y es nuestro deber, prepararnos adecuadamente para enfrentar escenarios adversos y mitigar sus impactos”, aseguró.

Costa indicó que “para ello es fundamental seguir fortaleciendo nuestra resiliencia”, para lo cual es necesario fortalecer “las herramientas macro-prudenciales. La decisión de iniciar la convergencia del RCC a su nivel neutral va en esa dirección”. Añadió que “contar con un colchón de capital como este permite amortiguar el impacto de eventuales crisis y resguardar el flujo del crédito hacia personas y empresas”.