SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Política

    Comisión del Senado acuerda por unanimidad rechazar recorte en salud: “No hay razón para pensar de que esto no va a afectar a la ciudadanía”

    Asimismo, también acordaron en perseverar para que el ministro Quiroz se presente ante la comisión y explique las razones del ajuste.

    Daniela SilvaPor 
    Daniela Silva
    Foto - Mario Tellez / La Tercera MARIO TELLEZ

    La Comisión de Salud del Senado acordó de manera unánime rechazar el recorte presupuestario del 2,5% instruido por Hacienda al Ministerio de Salud.

    La solicitud fue presentada por el presidente de la comisión, el senador Juan Luis Castro (PS), durante la sesión de hoy, tras la exposición de múltiples organizaciones gremiales que manifestaron sus inquietudes con respecto a cómo la rebaja presupuestaria afectaría a los pacientes y a las atenciones de salud en todo ámbito.

    Si bien estaban citados para la sesión tanto la ministra May Chomali como autoridades de la Dirección de Presupuesto (Dipres), la titular del Salud se excusó por encontrarse fuera del país y estuvo en su reemplazo el subsecretario de Redes Asistenciales, Julio Montt.

    Tras escuchar gran parte de las inquietudes de los gremios, así como también las consultas de los propios senadores sobre el recorte, el senador Castro manifestó su molestia que no asistiera la Dipres a la comisión.

    “En mi opinión parece algo impropio e inaceptable que el director de Presupuestos no venga, porque aquí hay un ministro de Hacienda (Jorge Quiroz) que no da la cara, que ordena, porque no fueron ustedes, del Ministerio de Salud, los que fueron a pedir recortar esos 400 mil millones de pesos”, señaló hacia el subsecretario Montt.

    El recorte a salud, sostuvo Castro, “fue una imposición de carácter doctrinaria, de carácter ideológica, para achicar el Estado en donde es más sensible la población, que es en la salud, porque el mercado no logra resolver los problemas de la salud, no ha podido nunca, y Chile necesita más Estado y no más mercado en materia de salud”.

    “Ya lo hemos visto en las tramitaciones de leyes, de Isapre y todo lo demás”, indicó, planteando a la comisión el acuerdo para rechazar al recorte, lo cual fue aceptado de forma unánime por el resto de los integrantes.

    “No hay razón para pensar de que esto no va a afectar a la ciudadanía, cuando el grueso de este recorte está en Fonasa y en las redes asistenciales”, sentenció.

    “¿Cómo vamos a imaginarnos que esto es ajeno a las personas que se atienden de cualquier patología o en listas de espera? Ni menos aún en la Atención Primaria que ya el gobierno anterior, y así me permití también decirlo junto a varios acá, deja en cero pesos el per cápita basal dos años consecutivos. Es realmente una estocada a lo que es la esencia de la atención primaria de salud", sostuvo.

    Asimismo, apuntó que van a perseverar ante el Ejecutivo para que se presente el ministro de Hacienda ante la comisión.

    Él tiene que venir a dar la cara, él tiene que venir a decir por qué quiere dejar herido de muerte a la salud pública en Chile en los tiempos que estamos viviendo y también recibiremos, y nos permite la comisión, a los directores de hospitales, a los alcaldes, a los gobernadores regionales, a las agrupaciones de pacientes que están hoy día estructurados en todo Chile”.

    “Porque si aquí es el parlamento, el parlamento va a abrir las puertas al pueblo, a la ciudadanía para que exprese lo que está pasando en materia de salud”, añadió.

    En esto, en la comisión acordaron citar tanto a la ministra de Salud como a la Dipres el próximo 4 de julio.

    Más sobre:PolíticaPresupuestoHaciendaSaludJual Luis CastroJorge QuirozMinsal

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Por recorte presupuestario: Minsal pausará $3.947 millones de APS Universal para redirigir recursos a pesquisa de cáncer

    Diputados republicanos dan espaldarazo a Ximena Lincolao en su momento más frágil en el gabinete

    Gobierno expone ante senadores avance del Plan Escudo Fronterizo en el norte y pone foco en la política migratoria

    Corte de agua afectará a ocho comunas de la RM el fin de semana: se implementará plan de contingencia

    Ramírez mantiene suspenso sobre si irá a la reelección en la UDI, mientras Alessandri asoma como carta para competirle a Longueira

    “El diputado insiste en una teoría fracasada”: respuesta de Quiroz a Manouchehri enciende debate en la Cámara por megaproyecto

    Lo más leído

    1.
    La presión que ha intentado ejercer el FA al PDG por megarreforma: “Megachanta” “Vendieron baratitos sus votos”

    La presión que ha intentado ejercer el FA al PDG por megarreforma: “Megachanta” “Vendieron baratitos sus votos”

    2.
    Boric se excusa por ausencia en cuenta pública de Kast e inicia nueva gira en Europa

    Boric se excusa por ausencia en cuenta pública de Kast e inicia nueva gira en Europa

    3.
    Socialismo Democrático rechaza emplazamiento de Alvarado y apunta falta de disposición del Ejecutivo

    Socialismo Democrático rechaza emplazamiento de Alvarado y apunta falta de disposición del Ejecutivo

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Los tratamientos para el colon irritable que “realmente funcionan”, según una gastroenteróloga de Harvard

    Los tratamientos para el colon irritable que “realmente funcionan”, según una gastroenteróloga de Harvard

    Zoom “tech” al nuevo Geely EX5 EM-i

    Zoom “tech” al nuevo Geely EX5 EM-i

    Cómo estar en forma en la mediana edad se relaciona con una vida más larga y saludable, según un nuevo estudio

    Cómo estar en forma en la mediana edad se relaciona con una vida más larga y saludable, según un nuevo estudio

    ¿Cuánto sabes del completo chileno?
    lt quiz

    ¿Cuánto sabes del completo chileno?

    Servicios

    A qué hora y dónde ver a Audax Italiano vs. Barracas Central por la Copa Sudamericana

    A qué hora y dónde ver a Audax Italiano vs. Barracas Central por la Copa Sudamericana

    A qué hora y dónde ver a Coquimbo Unido vs. Deportes Tolima por la Copa Libertadores

    A qué hora y dónde ver a Coquimbo Unido vs. Deportes Tolima por la Copa Libertadores

    Rating del lunes 18 de mayo en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del lunes 18 de mayo en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Por recorte presupuestario: Minsal pausará $3.947 millones de APS Universal para redirigir recursos a pesquisa de cáncer
    Chile

    Por recorte presupuestario: Minsal pausará $3.947 millones de APS Universal para redirigir recursos a pesquisa de cáncer

    Diputados republicanos dan espaldarazo a Ximena Lincolao en su momento más frágil en el gabinete

    Gobierno expone ante senadores avance del Plan Escudo Fronterizo en el norte y pone foco en la política migratoria

    Kevin Warsh prestará juramento como nuevo presidente de la Fed este viernes
    Negocios

    Kevin Warsh prestará juramento como nuevo presidente de la Fed este viernes

    La declaración de la agrupación de casinos online contra Polla: “Su objetivo es eliminar del mercado a los demás proveedores de apuestas en línea”

    Costo fiscal del proyecto que compensa el IVA en gasto de pañales y medicamentos será de US$100 millones anuales

    “Benito Antonio” llega a Chile: qué se sabe de la colección de ropa de Bad Bunny y Zara
    Tendencias

    “Benito Antonio” llega a Chile: qué se sabe de la colección de ropa de Bad Bunny y Zara

    Qué es el cáncer de cabeza y cuello, cuáles son sus síntomas y cómo prevenir

    Cómo la primera prueba de bomba atómica en 1945 creó un material completamente nuevo, según una investigación

    En vivo: Manchester City enfrenta a Bournemouth con la meta de llevar la pelea por el título a la última fecha
    El Deportivo

    En vivo: Manchester City enfrenta a Bournemouth con la meta de llevar la pelea por el título a la última fecha

    No es solo por Clark: la lista de incumplimientos que la Universidad de Chile registra en su ofensiva contra Azul Azul

    Carlos Alcaraz se baja de Wimbledon: “No estoy listo”

    Zoom “tech” al nuevo Geely EX5 EM-i
    Tecnología

    Zoom “tech” al nuevo Geely EX5 EM-i

    David Beckham se une a Lenovo con campaña global de inteligencia artificial en el Mundial 2026

    Menos interrupciones, más contexto: cómo el Samsung Galaxy S26 busca acabar con el “ruido digital”

    Shakira, otra vez vencedora: cómo usó a su favor su duro juicio con Hacienda española
    Cultura y entretención

    Shakira, otra vez vencedora: cómo usó a su favor su duro juicio con Hacienda española

    “Las especies robadas son”: Álvaro Henríquez y la historia detrás de INRI

    Muere a los 85 años la legendaria cantante colombiana Totó La Momposina

    Rodríguez Zapatero, el primer expresidente español investigado por corrupción: cómo el caso Plus Ultra puede golpear a Pedro Sánchez
    Mundo

    Rodríguez Zapatero, el primer expresidente español investigado por corrupción: cómo el caso Plus Ultra puede golpear a Pedro Sánchez

    Trump afirma que le ha dado a Irán un “tiempo limitado” para alcanzar un acuerdo

    Gobierno de Bolivia descarta implementar estado de excepción ante conflictos y habilitará corredores humanitarios para abastecer a La Paz y El Alto

    No es maña, podría ser un desorden alimenticio
    Paula

    No es maña, podría ser un desorden alimenticio

    Las hormonas son todo

    Volver al escenario después de los 60