Comisión del Senado acuerda por unanimidad rechazar recorte en salud: “No hay razón para pensar de que esto no va a afectar a la ciudadanía”

La Comisión de Salud del Senado acordó de manera unánime rechazar el recorte presupuestario del 2,5% instruido por Hacienda al Ministerio de Salud.

La solicitud fue presentada por el presidente de la comisión, el senador Juan Luis Castro (PS), durante la sesión de hoy, tras la exposición de múltiples organizaciones gremiales que manifestaron sus inquietudes con respecto a cómo la rebaja presupuestaria afectaría a los pacientes y a las atenciones de salud en todo ámbito.

Si bien estaban citados para la sesión tanto la ministra May Chomali como autoridades de la Dirección de Presupuesto (Dipres), la titular del Salud se excusó por encontrarse fuera del país y estuvo en su reemplazo el subsecretario de Redes Asistenciales, Julio Montt.

Tras escuchar gran parte de las inquietudes de los gremios, así como también las consultas de los propios senadores sobre el recorte, el senador Castro manifestó su molestia que no asistiera la Dipres a la comisión.

“En mi opinión parece algo impropio e inaceptable que el director de Presupuestos no venga, porque aquí hay un ministro de Hacienda (Jorge Quiroz) que no da la cara, que ordena, porque no fueron ustedes, del Ministerio de Salud, los que fueron a pedir recortar esos 400 mil millones de pesos”, señaló hacia el subsecretario Montt.

El recorte a salud, sostuvo Castro, “fue una imposición de carácter doctrinaria, de carácter ideológica, para achicar el Estado en donde es más sensible la población, que es en la salud, porque el mercado no logra resolver los problemas de la salud, no ha podido nunca, y Chile necesita más Estado y no más mercado en materia de salud”.

“Ya lo hemos visto en las tramitaciones de leyes, de Isapre y todo lo demás”, indicó, planteando a la comisión el acuerdo para rechazar al recorte, lo cual fue aceptado de forma unánime por el resto de los integrantes.

“No hay razón para pensar de que esto no va a afectar a la ciudadanía, cuando el grueso de este recorte está en Fonasa y en las redes asistenciales”, sentenció.

“¿Cómo vamos a imaginarnos que esto es ajeno a las personas que se atienden de cualquier patología o en listas de espera? Ni menos aún en la Atención Primaria que ya el gobierno anterior, y así me permití también decirlo junto a varios acá, deja en cero pesos el per cápita basal dos años consecutivos. Es realmente una estocada a lo que es la esencia de la atención primaria de salud", sostuvo.

Asimismo, apuntó que van a perseverar ante el Ejecutivo para que se presente el ministro de Hacienda ante la comisión.

“Él tiene que venir a dar la cara, él tiene que venir a decir por qué quiere dejar herido de muerte a la salud pública en Chile en los tiempos que estamos viviendo y también recibiremos, y nos permite la comisión, a los directores de hospitales, a los alcaldes, a los gobernadores regionales, a las agrupaciones de pacientes que están hoy día estructurados en todo Chile”.

“Porque si aquí es el parlamento, el parlamento va a abrir las puertas al pueblo, a la ciudadanía para que exprese lo que está pasando en materia de salud”, añadió.

En esto, en la comisión acordaron citar tanto a la ministra de Salud como a la Dipres el próximo 4 de julio.