La televisión de pago pierde casi un millón de clientes desde su peak, en 2021

Desde el 2021 en adelante la televisión de pago de pago en Chile viene en picada, con cada vez menos y menos suscriptores en el sistema, tanto en acceso satelital como alámbrico. De acuerdo a las estadísticas de la Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel), al término del primer trimestre la televisión de pago está al borde de caer de los 2,5 millones de suscriptores.

En concreto, los datos muestran que para marzo del 2025 existían 2.780.236 abonados a la televisión de pago. En un año disminuyó un 9,6%, equivalente a 275.682 suscriptores menos, cerrando el primer cuarto del 2026 con 2.504.554 suscriptores.

Este es su nivel de suscriptores más bajo desde el tercer trimestre del 2013, cuando llegó a 2.489.908 suscriptores, pero estaba entonces en una fase de crecimiento sostenido que ha sido revertido en parte por el auge de las plataformas de streaming. La industria alcanzó su peak en el cuarto trimestre de 2021, con 3.448.808 abonados, por lo que en cuatro años ya ha perdido un millón de suscriptores.

La reducción del último año se produce tanto en la televisión satelital como en la alámbrica. La primera de estas apenas cuenta con 485.297 conexiones, el nivel más bajo desde que se tiene registro. En un año experimentó una caída de 28%, equivalente a 186 mil suscriptores menos.

En tanto, la televisión alámbrica alcanzó 2.019.257 clientes, una disminución anual de 4,2%, es decir, 90 mil suscriptores menos en 12 meses. Este es su nivel más bajo de el primer trimestre del 2021, cuando llegaba a 1.953.500 clientes.

La penetración de la televisión de pago por cada 100 habitantes llegó a 12,4 suscriptores en marzo de 2026, la menor desde el último trimestre del 2012. La penetración en hogar llegó al 38%, lo que es el nivel más bajo en los registros de la Subtel.

Los actores de la TV de Pago

El principal proveedor de televisión de pago en Chile es ClaroVTR, que durante el primer trimestre del año consolidó una participación de mercado de 35,1%. La compañía, filial chilena de la mexicana América Móvil, aumentó su cuota en 0,3 puntos porcentuales en un año.

El segundo actor más relevante es Movistar, ex filial chilena de la española Telefónica y que hoy está en manos de Millicom. Movistar tuvo una leve reducción de su participación en este segmento de las telecomunicaciones al pasar de 20,5% en marzo del 2025 a 19,9% al cierre del primer trimestre. Esto es, 0,6 puntos menos.

En un año se observó un cambio en la estructura de la tabla, puesto que el año pasado Directv ocupaba el tercer puesto, con una participación de 17,3% en el mercado de la televisión de pago. En 12 meses la redujo en 1,4 puntos hasta llegar a 15,9% de participación, lo que empujó a la firma al cuarto lugar.

La tercera posición se la quedó Mundo Pacífico. La firma concentraba en el primer trimestre del 2025 el 14,8% del mercado, pero en 12 meses logró sumar 2,5 puntos porcentuales, llegando a representar el 17,3% del total de suscriptores de la televisión de pago.