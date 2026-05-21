SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Política

    Senadores del PS, PC, FA y PPD anuncian rechazo a la idea de legislar megarreforma de Kast tras despacho de la Cámara

    Los parlamentarios señalaron sus reparos al proyecto por los efectos fiscales que tendría y reforzaron la unidad del bloque para la tramitación del proyecto en la Cámara Alta.

    Rodrigo Gómez S.Por 
    Rodrigo Gómez S.
    Senadores de oposición anunciaron que rechazarán idea de legislar megarreforma de Kast.

    Los senadores de los partidos Socialista (PS), Comunista (PC), Frente Amplio (FA) y del Partido por la Democracia (PPD), anunciaron que van a rechazar la idea de legislar la megarreforma presentada por el gobierno de José Antonio Kast, luego de que este miércoles la Cámara de Diputados despachara el proyecto al Senado.

    La información fue anunciada por los legisladores en un punto de prensa, donde cuestionaron lo que ellos denominan como la “ley de los súper ricos” por contemplar un paquete económico que incluye reintegración tributaria, invariabilidad por 25 años y rebaja de impuestos para empresas del 27% al 23%.

    Los parlamentarios de las bancadas referidas señalaron que la iniciativa llega a la Cámara Alta con reparos de fondo, especialmente por sus efectos fiscales, el riesgo de mayor endeudamiento público, eventuales recortes sociales y el impacto que podría tener en salud, educación, derechos sociales y programas destinados a sectores vulnerables y clase media.

    La senadora Daniella Cicardini (PS) afirmó que “hoy día la tarea se radica en el Senado. Aun cuando el gobierno intenta dividir a la oposición, acá está la oposición: firmes y en bloque para decir con mucha fuerza que vamos a votar en contra de la ley de los súper ricos”.

    Cicardini agregó que “cuando el gobierno intenta instalar un modelo ideológico que profundiza las desigualdades y los abusos en nuestro país, a nosotros como oposición no nos deja margen de entendimiento ni de ningún acuerdo, porque un acuerdo no tiene una virtud si ese acuerdo le genera daño a los chilenos y chilenas”.

    Asimismo, la senadora por la Región de Atacama, señaló que “estamos abiertos al diálogo”, pero cuestionó que “el gobierno no escucha y no recibe propuestas”.

    A su vez, la senadora de la región de Valparaíso, Karol Cariola (PC), aseguró que “la megarreforma tributaria tiene consecuencias concretas para la gran mayoría de los chilenos. Lo planteado por parte del gobierno sobre que ‘con menos se hace más’ tiene un solo rostro, que es el de quienes más necesidades tienen en nuestro país”.

    “Quienes van a tener menos son los que van a tener menos salud, menos derechos sociales, menos educación, con todos los recortes que el gobierno está aplicando para justificar la reducción de recaudación fiscal de la megarreforma”, agregó.

    En esa línea, destacó la articulación del bloque opositor dentro del Senado contra el proyecto de la megarreforma.

    “La unidad y la coordinación de este sector político que está aquí presente es muy importante, porque no estamos dispuestos a seguir entregándole un regalo tributario a los superricos de nuestro país”, agregó Cariola.

    El senador Ricardo Celis (PPD) también cuestionó la iniciativa desde una perspectiva ambiental.

    “Agregar que esta contrarreforma tributaria no solo daña a las familias chilenas, también es una pésima noticia para el medioambiente. Cuando hay emergencia climática, nos ofrecen alternativas que solo apuntan a dañar el ambiente y para nuestros hijos, nuestros nietos, ofrecerles un mal futuro. Es una contrarreforma mala por todos lados. Es una mala noticia para Chile”, planteó Celis.

    Desde el FA, la senadora Beatriz Sánchez afirmó que “organizada, unida y fuerte. Así espera la oposición al proyecto de reforma tributaria que llega lueguito desde la Cámara de Diputados. o va a haber posibilidad de división como sí lo quiera hacer el gobierno tratando de separar en dos oposiciones una oposición que no se pierde, que está unida esperando tramitar ese proyecto”.

    Más sobre:SenadoOposiciónMegarreformaJosé Antonio KastPartido SocialistaFrente Amplio

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Codelco admite que en 2025 produjo menos de lo reportado, apunta a 8 personas y presenta denuncia ante la Fiscalía

    Quiroz logra salvar el corazón tributario del megaproyecto en la Cámara gracias a un puñado de votos PDG

    Los detalles de la propuesta de seguridad y capacidad estratégica del Estado que entregaron Núñez y Alessandri a Kast

    Diputados de oposición presionan a sus senadores para actuar en bloque y rechazar megaproyecto

    El empoderamiento de Alvarado tras el cambio de gabinete

    Cumbre Putin-Xi: China y Rusia se unen en críticas a EE.UU. y exigen reactivar el diálogo con Irán

    Lo más leído

    1.
    La conversación entre Kast y Sedini que selló la caída de la apuesta personal del Presidente

    La conversación entre Kast y Sedini que selló la caída de la apuesta personal del Presidente

    2.
    Megarreforma: oposición logra aprobar indicación de sala cuna universal, pero Quiroz hace reserva de constitucionalidad

    Megarreforma: oposición logra aprobar indicación de sala cuna universal, pero Quiroz hace reserva de constitucionalidad

    3.
    Los lamentos de la oposición tras despacho de la megarreforma al Senado

    Los lamentos de la oposición tras despacho de la megarreforma al Senado

    4.
    Sin Sedini ni Steinert: oposición ahora elige a Lincolao como su nueva adversaria

    Sin Sedini ni Steinert: oposición ahora elige a Lincolao como su nueva adversaria

    5.
    Boric inicia ruta por Europa con charla en foro de Berlín: apunta al impacto de la crisis de combustibles y avance de la IA

    Boric inicia ruta por Europa con charla en foro de Berlín: apunta al impacto de la crisis de combustibles y avance de la IA

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Los tratamientos para el colon irritable que “realmente funcionan”, según una gastroenteróloga de Harvard

    Los tratamientos para el colon irritable que “realmente funcionan”, según una gastroenteróloga de Harvard

    Zoom “tech” al nuevo Geely EX5 EM-i

    Zoom “tech” al nuevo Geely EX5 EM-i

    Cómo estar en forma en la mediana edad se relaciona con una vida más larga y saludable, según un nuevo estudio

    Cómo estar en forma en la mediana edad se relaciona con una vida más larga y saludable, según un nuevo estudio

    ¿Cuánto sabes del completo chileno?
    lt quiz

    ¿Cuánto sabes del completo chileno?

    Servicios

    A qué hora y dónde ver a Gremio vs. Palestino por la Copa Sudamericana en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Gremio vs. Palestino por la Copa Sudamericana en TV y streaming

    Rating del martes 19 de mayo en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del martes 19 de mayo en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    A qué hora y dónde ver a Boston River vs. O’Higgins por la Copa Sudamericana en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Boston River vs. O’Higgins por la Copa Sudamericana en TV y streaming

    Quiroz logra salvar el corazón tributario del megaproyecto en la Cámara gracias a un puñado de votos PDG
    Chile

    Quiroz logra salvar el corazón tributario del megaproyecto en la Cámara gracias a un puñado de votos PDG

    Los detalles de la propuesta de seguridad y capacidad estratégica del Estado que entregaron Núñez y Alessandri a Kast

    Diputados de oposición presionan a sus senadores para actuar en bloque y rechazar megaproyecto

    Codelco admite que en 2025 produjo menos de lo reportado, apunta a 8 personas y presenta denuncia ante la Fiscalía
    Negocios

    Codelco admite que en 2025 produjo menos de lo reportado, apunta a 8 personas y presenta denuncia ante la Fiscalía

    Rebaja de impuesto a las empresas, reintegración e invariabilidad tributaria avanzan intactas en la Cámara de Diputados

    Megarreforma: Quiroz sortea con éxito primera valla en la Cámara, pero expertos ven que su muñeca política se pondrá a prueba en el Senado

    “La más importante en 25 años”: 3 cambios que transformarán la barra de búsqueda de Google
    Tendencias

    “La más importante en 25 años”: 3 cambios que transformarán la barra de búsqueda de Google

    Parcialmente nublado: así será el tiempo en la Región Metropolitana este miércoles 20 de mayo, según el pronóstico

    Qué tan saludable es la avena, según la evidencia científica

    En vivo: Gremio estira la ventaja sobre Palestino en Porto Alegre, por la Copa Sudamericana
    El Deportivo

    En vivo: Gremio estira la ventaja sobre Palestino en Porto Alegre, por la Copa Sudamericana

    Coquimbo de América: empate de Nacional con Universitario mete a los piratas en octavos de final de la Copa Libertadores

    O’Higgins cae ante Boston River y está obligado a ganarle a Millonarios en Colombia para avanzar en la Sudamericana

    Yoshi and the Mysterious Book: la belleza en una aventura que no busca reinventar nada
    Tecnología

    Yoshi and the Mysterious Book: la belleza en una aventura que no busca reinventar nada

    Primer vistazo a los lentes con IA de Samsung y Google: el diseño como caballo de Troya

    Zoom “tech” al nuevo Geely EX5 EM-i

    ¿Qué pasó con los marineros de la Esmeralda que sobrevivieron al 21 de mayo?
    Cultura y entretención

    ¿Qué pasó con los marineros de la Esmeralda que sobrevivieron al 21 de mayo?

    Acoso, amenazas y un nuevo número 1 en 2026: Michael Jackson y la historia de Billie Jean

    Una película “con mentalidad televisiva” y Pedro Pascal: las claves de The Mandalorian y Grogu

    Cumbre Putin-Xi: China y Rusia se unen en críticas a EE.UU. y exigen reactivar el diálogo con Irán
    Mundo

    Cumbre Putin-Xi: China y Rusia se unen en críticas a EE.UU. y exigen reactivar el diálogo con Irán

    Irán delimita una “zona de supervisión” marítima en el estrecho de Ormuz

    Aumentan a 14 los muertos, incluidos cuatro niños, por un ataque de Israel en municipio del sur de Líbano

    Datos Paula: más que libros para colorear
    Paula

    Datos Paula: más que libros para colorear

    Galletas de vainilla y chocolate

    Hablemos de amor: desde temprano aprendí a mirar mi cuerpo con dureza