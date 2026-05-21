Senadores del PS, PC, FA y PPD anuncian rechazo a la idea de legislar megarreforma de Kast tras despacho de la Cámara

Los senadores de los partidos Socialista (PS), Comunista (PC), Frente Amplio (FA) y del Partido por la Democracia (PPD), anunciaron que van a rechazar la idea de legislar la megarreforma presentada por el gobierno de José Antonio Kast, luego de que este miércoles la Cámara de Diputados despachara el proyecto al Senado.

La información fue anunciada por los legisladores en un punto de prensa, donde cuestionaron lo que ellos denominan como la “ley de los súper ricos” por contemplar un paquete económico que incluye reintegración tributaria, invariabilidad por 25 años y rebaja de impuestos para empresas del 27% al 23%.

Los parlamentarios de las bancadas referidas señalaron que la iniciativa llega a la Cámara Alta con reparos de fondo, especialmente por sus efectos fiscales, el riesgo de mayor endeudamiento público, eventuales recortes sociales y el impacto que podría tener en salud, educación, derechos sociales y programas destinados a sectores vulnerables y clase media.

La senadora Daniella Cicardini (PS) afirmó que “hoy día la tarea se radica en el Senado. Aun cuando el gobierno intenta dividir a la oposición, acá está la oposición: firmes y en bloque para decir con mucha fuerza que vamos a votar en contra de la ley de los súper ricos”.

Cicardini agregó que “cuando el gobierno intenta instalar un modelo ideológico que profundiza las desigualdades y los abusos en nuestro país, a nosotros como oposición no nos deja margen de entendimiento ni de ningún acuerdo, porque un acuerdo no tiene una virtud si ese acuerdo le genera daño a los chilenos y chilenas”.

Asimismo, la senadora por la Región de Atacama, señaló que “estamos abiertos al diálogo”, pero cuestionó que “el gobierno no escucha y no recibe propuestas”.

A su vez, la senadora de la región de Valparaíso, Karol Cariola (PC), aseguró que “la megarreforma tributaria tiene consecuencias concretas para la gran mayoría de los chilenos. Lo planteado por parte del gobierno sobre que ‘con menos se hace más’ tiene un solo rostro, que es el de quienes más necesidades tienen en nuestro país”.

“Quienes van a tener menos son los que van a tener menos salud, menos derechos sociales, menos educación, con todos los recortes que el gobierno está aplicando para justificar la reducción de recaudación fiscal de la megarreforma”, agregó.

En esa línea, destacó la articulación del bloque opositor dentro del Senado contra el proyecto de la megarreforma.

“La unidad y la coordinación de este sector político que está aquí presente es muy importante, porque no estamos dispuestos a seguir entregándole un regalo tributario a los superricos de nuestro país”, agregó Cariola.

El senador Ricardo Celis (PPD) también cuestionó la iniciativa desde una perspectiva ambiental.

“Agregar que esta contrarreforma tributaria no solo daña a las familias chilenas, también es una pésima noticia para el medioambiente. Cuando hay emergencia climática, nos ofrecen alternativas que solo apuntan a dañar el ambiente y para nuestros hijos, nuestros nietos, ofrecerles un mal futuro. Es una contrarreforma mala por todos lados. Es una mala noticia para Chile”, planteó Celis.

Desde el FA, la senadora Beatriz Sánchez afirmó que “organizada, unida y fuerte. Así espera la oposición al proyecto de reforma tributaria que llega lueguito desde la Cámara de Diputados. o va a haber posibilidad de división como sí lo quiera hacer el gobierno tratando de separar en dos oposiciones una oposición que no se pierde, que está unida esperando tramitar ese proyecto”.