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    Política

    Boric inicia ruta por Europa con charla en foro de Berlín: apunta al impacto de la crisis de combustibles y avance de la IA

    En la instancia, el exmandatario además se refirió a la política energética de Trump, al calentamiento global y sus costos económicos.

    Por 
    Alonso Aranda
     
    David Tralma
    Expresidente Gabriel Boric.

    Relajado y sonriente. Así se le vio al expresidente Gabriel Boric en su intervención como invitado principal la mañana de este martes en el Foro Global de Cooperación de Berlín 2026, en Alemania.

    Esto, en el inicio de la nueva gira por Europa del frenteamplista, que lo tendrá fuera de Chile por cerca de dos semanas -hasta el 3 de junio próximo- y que lo llevó a excusarse de asistir a la primera cuenta pública del Presidente José Antonio Kast.

    El Foro 2026 -parte de una actividad anual organizada por la Fundación Heinrich Böll- se centra en temas vinculados a energía, en particular, en la reflexión sobre la política de “energía dominante” impulsada por la administración del Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y la visión europea de cooperación energética sostenible como base de una nueva relación con los países en desarrollo.

    En su charla, Boric realizó una reflexión sobre los combustibles fósiles y el calentamiento global, reafirmando la postura que tuvo durante su mandato, al señalar que diversos estudios concluyen que los costos económicos de no actuar superarán ampliamente los costos de adaptación y transición energética.

    “Existe consenso que el cambio climático, la crisis climática, genera tremendos costos económicos y sociales y eso es importante que desde los sectores progresistas, de los sectores de izquierda, seamos capaces de transmitirlo con mucha claridad”, dijo.

    El frenteamplista también analizó la crisis de combustibles a nivel mundial e hizo referencia a la guerra en Ucrania que conllevó un alza significativa de precios en diversos continentes en 2022, cuando era jefe de Estado.

    “Nos vimos afectados inmediatamente por un shock inflacionario que le subió el costo de la vida a nuestro pueblo. Hubo diferentes maneras de enfrentarlo, nosotros decidimos hacer un ajuste y enfrentar ese aumento del costo de la vida con el Estado haciéndose presente y con el Estado protegiendo a quienes más lo necesitaban. Hay otros países u otros gobernantes que toman decisiones distintas. Lo cierto, es que esas decisiones que se toman lejos de América Latina, tienen un impacto concreto”, remarcó.

    Luego, hizo mención a la política energética de Trump, el desarrollo de la inteligencia artificial y su vínculo con la energía y cómo Europa tiene el potencial de posicionarse como una alternativa desde la cooperación energética sostenible.

    “Hay un factor adicional que a veces no aparece en las discusiones sobre geopolítica energética pero que está en boca de todos en otros debates y que creo va a dominar en los próximos años que tiene que ver con la inteligencia artificial. Porque el principal cuello de botella para el desarrollo de la inteligencia artificial no es el talento humano, no es el capital sino que es la energía”, señaló.

    A lo que agregó: “Quien controla la energía controla la IA. Los países que accedan primero a la inteligencia artificial van a tener ventajas competitivas en sectores que van desde la medicina hasta la agricultura, de la industria a las finanzas. Y los que no accedan o accedan finalmente a la inteligencia artificial en condiciones de dependencia van a ser consumidores de tecnología ajena y no productores de la propia con implicancias no solamente económicas sino también culturales”.

    En su intervención, el expresidente Boric enfatizó en que la nueva cooperación energética tiene que ser distinta en su estructura, “se debe basar en la horizontalidad y no en la subordinación”, y en “asumir desafíos comunes que den sostenibilidad” al desarrollo global y muy particularmente en los países menos desarrollados.

    Gales y Londres

    La ruta de Boric por el Viejo Continente continúa en Gales el próximo domingo 31 de mayo, donde participará en dos paneles de conversación en Hay Festival, uno de los festivales culturales más influyentes de Europa.

    El exjefe de Estado chileno conversará con Chrystia Freeland, destacada política, periodista, escritora y exvice Primera Ministra de Canadá y con Edward Stourton, uno de los periodistas de radio más respetados del Reino Unido, con más de 40 años de experiencia en la BBC.

    En la misma jornada, será parte de un panel con Jon Lee Anderson, periodista de investigación, biógrafo y cronista estadounidense, reconocido por sus coberturas de conflictos armados y perfiles de líderes políticos.

    El lunes 1 de junio, en tanto, a las 19.00 hora local (14.00 hora de Chile), el expresidente participará en un conversatorio en la British Library, biblioteca nacional de Inglaterra y una de las más grandes del mundo.

    Más sobre:Gabriel BoricAlemaniaBerlínForo Global de CooperaciónEuropa

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