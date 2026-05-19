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    Política

    Oposición busca mostrar unidad por megaproyecto y rechaza emplazamiento del gobierno al Socialismo Democrático

    Los dirigentes del sector se reunieron una vez más en la sede del PS para coordinar sus acciones ante la reforma más emblemática del Ejecutivo que se vota esta semana. La cita estuvo marcada por los llamados del gobierno al SD.

    David TralmaPor 
    David Tralma
    Reunión de la oposición. 18 de mayo

    A primera hora de este lunes se reunieron las directivas de tiendas de la oposición en la sede del Partido Socialista. Allí retomaron la coordinación semanal que han sostenido tras el inicio del gobierno del Presidente José Antonio Kast, cuyo megaproyecto económico es el principal foco de críticas para el sector.

    La intención de las colectividades fue mostrar unidad desde el Partido Comunista a la Democracia Cristiana, sobre todo con el Socialismo Democrático.

    Esto, luego de que el ministro del Interior, Claudio Alvarado, interpelara públicamente al conglomerado que incluye al PS, Partido Por la Democracia y Partido Liberal a desmarcarse del resto de la oposición de cara a la votación del proyecto esta semana.

    “Viene el momento para que el Socialismo Democrático pueda tomar sus propias decisiones, al margen de la tutela del FA y el PC”, dijo el jefe del gabinete del Presidente Kast a El Mercurio, emplazamiento que fue leído inmediatamente en la oposición como un intento de quebrar el proceso de unidad que han estado forjando con el inicio del nuevo gobierno.

    Desde el SD salieron distintos dirigentes a rechazar el llamado de Alvarado, que se da en el marco de los acercamientos que el gobierno quiere profundizar con la izquierda moderada durante la tramitación del proyecto en el Senado, un diseño en el que la presidenta del PS, Paulina Vodanovic resulta clave para el Ejecutivo.

    Tras las señales y mensajes del gobierno al SD se instaló la desconfianza entre los dirigentes de la oposición que este lunes la líder del PS buscó despejar, remarcado a sus cercanos que tanto ella como su bancada se apegarán a la decisión del comité central socialista de rechazar la idea de legislar la iniciativa más emblemática de Kast.

    Esto, pese a que públicamente ha evitado adelantar su postura. En sus palabras: “No voy a empezar a especular si estoy en una situación o en otra. Cuando el proyecto pase al Senado los senadores vamos a pronunciarnos”.

    En la reunión de este lunes, la principal alusión al emplazamiento del ministro Alvarado la realizó el timonel del Partido Liberal, Juan Carlos Urzúa, quien acusó que ellos no han sido considerados por La Moneda para conversar, pese a tener representación en la Cámara de Diputados y a Vlado Mirosevic en el Senado.

    En esa misma línea, Urzúa acusó ante el resto de presentes que Alvarado no puede hablar de una decisión tutelada si ni siquiera han tocado la puerta de su partido. Según las mismas versiones, no hubo más referencias al tema, ni por el PS ni por el PPD, donde La Moneda también ha sondeado al senador Pedro Araya como posible voto a conquistar.

    “La gente se da cuenta que el gobierno no escucha, desoye los consejos de órganos autorizados. Evidentemente la ciudadanía se da cuenta de que verdaderamente todo era una metáfora”, dijo luego la senadora Vodanovic.

    Sobre el emplazamiento, indicó que “solamente les voy a decir que ustedes han presenciado una reunión que duró más de dos horas, donde todos los actores políticos de la oposición hemos estado en diálogo”.

    Más dura fue Constanza Martínez, timonel del Frente Amplio, quien dijo que “la voz del ministro Alvarado, que trata de traspasar un desorden que tienen ellos a la interna. Acá no hay división de la oposición, está unida, se está coordinando y además tenemos una visión compartida de que este es un problema”.

    Previo al encuentro, el presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, ya había advertido que “él (Alvarado) involucra al SD. Supongo yo que ellos van a precisar su mirada. Este es un viejo truco de muchos siglos. En las alusiones al PC, nosotros no tenemos por método presionar, crear condiciones ni actuar por nuestros aliados. Tenemos todo el respeto del mundo a la identidad de cada uno”.

    Ofensiva en seguridad

    El encuentro de este lunes se dio a menos de dos semanas de la primera cuenta pública del Presidente Kast.

    Se trata de un hito para el que la oposición ya comenzó a prepararse. Así quedó demostrado en la minuta que armaron, desde los centros de estudios, Camila Miranda (FA) y Xavier Altamirano (PS).

    En ella se da cuenta de la necesidad de coordinar una ofensiva en temas de seguridad e inmigración, materia que identificaron como un “flanco abierto” para La Moneda.

    “Es muy posible que el gobierno intente delinear un plan de acción antes del discurso del 1 de junio mediante un despliegue comunicacional. En migraciones es también probable que se intente transformar los escuálidos números en hitos para los matinales. Su desconocimiento del funcionamiento operacional del Estado podría intentar ser escondido tras nuevas promesas como las que se hicieron en campaña”, dice el texto al que accedió este medio.

    Luego, se agregó: “La oposición tiene la tarea de exigir concreción y claridad respecto de la implementación de varios programas ya existentes, acogiendo la preocupación ciudadana y comunal con requerimientos explícitos sobre lo que se necesita para obtener resultados. La crítica al gobierno debe centrarse en la brecha entre promesas y resultados, no en negar el problema de seguridad o de la búsqueda de orden en la situación migratoria.

    “La oposición debe abordar la primera cuenta pública como un examen que servirá para que la ciudadanía haga su evaluación con información fiable”, agregaron en el documento.

    Más sobre:OposiciónClaudio AlvaradoPSFAPCPPDPLDC

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