Dirigentes oficialistas deslizan necesidad de ajustes en el equipo político de gobierno

Este lunes -durante el comité político ampliado- el gobierno de José Antonio Kast no dudó en reforzar su estrategia de cara a la votación de la megarreforma este miércoles en la Sala de la Cámara de Diputados: “Nadie puede irse a su región”, fue la orden de La Moneda a los dirigentes oficialistas.

Y es que en consideración de que el jueves se celebrará el feriado del 21 de mayo, desde el Ejecutivo han aprovechado de utilizar la fecha para garantizar la rápida tramitación del proyecto y evitar un nuevo “tsunami” de indicaciones. Lo anterior, teniendo en cuenta que la mayoría de los diputados tiene actividades en sus respectivos distritos.

Pero lo que marcó la nueva cita con los partidos del oficialismo no fue la ley de reconstrucción, sino que las declaraciones que parte de los dirigentes del sector realizaron a la salida del encuentro.

Y es que a solo dos semanas de la cuenta pública, en los partidos del oficialismo ya ha empezado a rondar la idea de que es momento de un ajuste en el equipo político de La Moneda, no solo para delinear un “nuevo ciclo” del gobierno post cuenta pública, sino también para dejar atrás los errores que han marcado el periodo de instalación.

Consultado respecto a eventuales modificaciones, el senador y presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, aseguró que “eso es parte de lo que le corresponde al mismo Presidente de la República. Él está permanentemente evaluando, avanzando, en la mejora sistemática de los equipos y, por cierto, que no nos corresponde a nosotros estar sugiriendo cambios en esa línea”.

13 MAYO 2026 SENADOR ARTURO SQUELLA DURANTE PUNTO DE PRENSA. FOTO: DEDVI MISSENE Dedvi Missene

Así, añadió que “hay tiempo suficiente para poder evaluar y ahora todos los focos están más bien puestos en tener una cuenta pública que primero se haga cargo de contar lo que se ha hecho durante los primeros 90 días de gobierno y también dedicarle un capítulo a lo que va a venir”.

Quien también se refirió al tema fue la jefa de gabinete de senadores de RN, María José Gatica. “Desconozco si el presidente quiere hacer enroques ministeriales. Él es el que tiene la facultad hoy día para poder hacer los cambios que sean pertinentes. Lo que sí yo por lo menos tengo muy claro es que ya han pasado dos meses de que este gobierno asumió esta administración y yo siento que hay carteras en donde ya no puede haber errores, no puede haber equivocaciones”.

En esa línea, agregó que “me refiero a las carteras que tienen que ver en un 100% con el trabajo político y comunicacional. En ese sentido yo espero que exista una mejora, que haya una reformulación del cargo, que el trabajo que no se esté realizando de la mejor manera, hoy día se pueda cambiar la forma en cómo se comunica o en cómo se hace política por el bien del Presidente. Porque al fin y al cabo la principal labor que tienen los ministros de Estado para cualquier gobierno es poder resguardar el capital político del Presidente”.

8 DE ABRIL DEL 2026 SENADORA MARIA JOSE GATICA, DURANTE COMISION EN EL SENADO. FOTO: DEDVI MISSENE Dedvi Missene

No es la primera vez que dirigentes oficialistas abordan la posibilidad de cambiar equipos al interior del gobierno. Por ejemplo, la semana pasada, la secretaria general de RN, Katherine Martorell, apuntó a la necesidad de hacer ajustes en el equipo comunicacional y defendió que era facultad del Presidente hacer un cambio de gabinete “si es que no están rindiendo los ministros como se esperaba o como se proyectaba”.

Antes, la vicepresidenta de la Cámara, Ximena Ossandón (RN), ya había planteado que “Chile no va a medir a Kast por mantener un gabinete un largo tiempo, sino por tener a los mejores en él”, abriendo la posibilidad de un ajuste.

La posibilidad de modificaciones en el gobierno se da en un escenario en el que varios esperan que la cuenta pública marque un punto de inflexión en la gestión de Kast y sirva para fijar las principales prioridades de la nueva etapa. Así, de hecho, lo han reconocido algunos públicamente.

Presidente José Antonio Kast.

“Es una tremenda oportunidad para tener una foto completa y avanzar o dar a conocer noticias respecto de aquellas sensibilidades más importantes que, con ansia, los chilenos esperan (...), poder ir abordando en cuanto a las crisis que el gobierno se tiene que hacer cargo, particularmente en materia de seguridad y economía”, aseguró Squella.

“Yo espero que por lo menos la cuenta pública, además de rendir lo que hizo la administración anterior, el año 2025, pueda también marcar la pauta de las líneas de trabajo que va a implementar el Ejecutivo (...). También es una buena instancia para hacer gestos hacia los partidos que hoy día apoyamos al gobierno”, dijo Gatica.

El diputado de la UDI, Eduardo Cretton, por su parte, afirmó que “esperamos que en la cuenta pública el Presidente muestre mayor determinación en avanzar en los recortes al gasto político, a la burocracia. Hoy día los chilenos están viendo una situación compleja, producto del alza de los combustibles, y creemos que frente a esa situación lo que corresponde es que el Estado y la burocracia innecesaria sea la que se aprieta el cinturón”.

Y agregó: “Nosotros todavía estamos esperando, por ejemplo, que se anuncie la fusión de ministerios que se prometió en campaña,y creemos que los recortes tienen que ser a la burocracia, al gasto político, y no recortar en aquellas áreas que son sensibles para los chilenos”.