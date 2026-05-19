Dónde y a qué hora ver a Bournemouth vs. Manchester City en TV y streaming. Foto referencial de archivo Instagram @mancity

Este miércoles se termina de definir la Fecha 37 de la Premier League, con el duelo pendiente en el que Bournemouth recibe al Manchester City.

Los locales vienen de alzarse ante Fulham por la cuenta mínima, mientras que los ciudadanos hicieron lo propio al dejar un marcador 3-0 contra Brentford y se mantienen como escoltas del Arsenal, que lidera la tabla inglesa.

Cuándo juega Bournemouth vs. Manchester City

El partido de Bournemouth contra el Manchester City es este martes 19 de mayo, a las 14:30 horas de Chile.

Los clubes se miden en el Vitality Stadium de Inglaterra para este compromiso.

Dónde ver a Bournemouth vs. Manchester City

El partido de Bournemouth contra el Manchester City se transmite en el canal ESPN .

Además, la Premier League cuenta con cobertura online en la plataforma Disney+, dentro del Plan Premium.