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    Dirección Meteorológica de Chile advierte heladas de hasta -4°C en seis regiones para este lunes

    La DMC emitió un aviso por heladas normales a moderadas entre la madrugada y la mañana del lunes 6 de julio. El fenómeno afectará sectores de Valparaíso, Metropolitana, O’Higgins, Maule, Ñuble y Biobío.

    Por 
    Felipe Rivera
    Dirección Meteorológica de Chile advierte heladas de hasta -4°C en seis regiones para este lunes. Imagen referencial.

    La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió un aviso por heladas normales a moderadas para la madrugada y mañana de este lunes 6 de julio, con temperaturas mínimas que podrían llegar hasta los -4°C en distintas zonas de la zona central y centro sur del país.

    De acuerdo con el aviso meteorológico, emitido este domingo a las 12.32 horas, la condición sinóptica asociada al fenómeno corresponde a una alta presión fría.

    El aviso estará vigente desde la madrugada del lunes 6 de julio hasta la mañana del mismo día.

    Según el organismo, las temperaturas estimadas se ubicarán entre -4°C y -2°C en las zonas afectadas.

    Regiones bajo aviso por heladas

    El aviso de la DMC considera a seis regiones del país: Valparaíso, Metropolitana, O’Higgins, Maule, Ñuble y Biobío.

    En el caso de Valparaíso, las heladas afectarían sectores de la Cordillera de la Costa, la precordillera y los valles precordilleranos, con temperaturas estimadas entre -4°C y -2°C.

    En la Región Metropolitana, el fenómeno se concentraría en la Cordillera de la Costa y el valle, también con mínimas proyectadas entre -4°C y -2°C.

    El mismo rango de temperaturas se espera para sectores de la Cordillera de la Costa y el valle en las regiones de O’Higgins, Maule, Ñuble y Biobío.

    Ante este tipo de eventos, se recomienda tomar resguardos durante las primeras horas del día, especialmente en zonas rurales, agrícolas y sectores expuestos a bajas temperaturas.

    Dirección Meteorológica de Chile advierte heladas de hasta -4°C en seis regiones para este lunes. Imagen referencial. DIEGO MARTIN/ATON CHILE

    Alertas preventivas de Senapred

    El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) también levantó las alarmas y declaró Alerta Temprana Preventiva Regional por heladas para la Región del Maule, vigente desde este domingo y hasta que las condiciones meteorológicas así lo ameriten.

    El organismo informó que las temperaturas estimadas para este lunes 6 de julio irán entre -4°C y -2°C en sectores de la Cordillera de la Costa y el valle de la región.

    En la Región de O’Higgins, en tanto, el Senapred modificó el evento de Alerta Temprana Preventiva Regional por heladas. La medida se mantiene vigente para sectores de la Cordillera de la Costa y el valle, donde se esperan temperaturas entre -4°C y -2°C durante este lunes.

    Además, el organismo declaró Alerta Temprana Preventiva por evento meteorológico para comunas del Maule ante nuevos avisos por precipitaciones y viento previstos para los próximos días. La medida rige para Teno, Romeral, Curicó, Molina, Río Claro, Pelarco, San Clemente, Colbún, Linares, Longaví, Retiro y Parral, debido a precipitaciones normales a moderadas en precordillera y cordillera, y viento normal a moderado en esos mismos sectores.

    En la Región del Biobío, también declaró Alerta Temprana Preventiva Regional por evento meteorológico. Además de las heladas previstas para este lunes en sectores de la Cordillera de la Costa y el valle, el organismo informó avisos por precipitaciones normales a moderadas y viento normal a moderado entre el martes 7 y el jueves 9 de julio.

    El organismo recomendó a la población vestir con ropa de abrigo, utilizar calzado cerrado, mantener manos, cuello y cabeza protegidos, evitar cambios bruscos de temperatura y no exponer al frío a niños, adultos mayores y enfermos crónicos. También llamó a cubrir nariz y boca al salir de un lugar temperado.

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