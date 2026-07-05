Balance por terremotos en Venezuela aumenta a 3.342 muertos y 16.740 heridos

La cifra de fallecidos por el doble terremoto que afectó a Venezuela el pasado 24 de junio aumentó a 3.342, mientras que el número de heridos se elevó a 16.740, informó este domingo el presidente del Parlamento venezolano, Jorge Rodríguez.

En La Guaira, una de las zonas devastadas por los sismos, decenas de máquinas pesadas han llegado durante las últimas horas para retirar escombros y acelerar las labores de recuperación de cadáveres.

En tanto, gran parte de los equipos internacionales de rescate comenzó a retirarse del país. De los 77 grupos provenientes de 31 naciones que participaron en la emergencia, cerca de 25 permanecían en territorio venezolano, mientras voluntarios, bomberos, Protección Civil y vecinos continúan trabajando entre los edificios derrumbados.

“A partir del día siete, los equipos empiezan a desmovilizarse, aunque todavía hay equipos que llegaron más tarde que siguen, sobre todo de Latinoamérica”, explicó Sebastián Mocarquer, representante del equipo de Naciones Unidas para la Evaluación y Coordinación de Desastres.

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Desplazamientos y toneladas de escombros

Por otro lado, organismos internacionales han registrado un aumento de los desplazamientos desde las zonas afectadas hacia estados como Táchira, Zulia y Delta Amacuro, mientras familias continúan instaladas en carpas y sectores cercanos a edificios derrumbados a la espera de recuperar los cuerpos de sus familiares.

Solo en Caraballeda, el Gobierno venezolano cifró en 1,25 millones de toneladas los escombros generados por los terremotos.

Según cifras oficiales, 856 edificios resultaron afectados y 190 colapsaron producto de los sismos de magnitud 7.2 y 7.5.