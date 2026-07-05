SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Mundo

    Irán despide a Alí Jamenei entre gritos de venganza y llamados a asesinar a Trump

    El funeral del difunto líder supremo, muerto en el primer día de la guerra con Estados Unidos e Israel, se convirtió en un acto político multitudinario vengativo. Su hijo y sucesor, Mojtaba Jamenei, no apareció para las oraciones a su padre a pesar de la presencia de sus tres hermanos.

    Por 
    Ignacio Vera
    A la izquierda, el mandatario estadounidense, Donald Trump. A la derecha, manifestación en Irán. Foto: archivo

    Junto al féretro del líder supremo iraní Alí Jamenei, en una sala de oración repleta en Teherán, se escucharon gritos que pedían el asesinato del presidente estadounidense, Donald Trump. La escena que se dio este domingo en medio del extenso funeral del exmandatario islámico resume el tono de la despedida que Irán organizó para su máxima autoridad, muerto junto a otros integrantes de su familia el 28 de febrero, el primer día de la guerra entre la República Islámica, y Estados Unidos e Israel. El funeral se postergó durante meses a raíz del conflicto.

    El país dispuso una semana para la realización de las procesiones fúnebres masivas. Según The Guardian, la procesión religiosa por Jamenei —junto a otros miembros de su familia— convirtió la Mezquita Gran Moasala de Teherán en un escenario político, donde el duelo se mezcló con los llamados a la venganza por el asesinato del exlíder supremo.

    Oraciones masivas durante el segundo día de las ceremonias fúnebres de Alí Jamenei en la Gran Mosala de Teherán. Foto: archivo

    Muchos asistentes pasaron la noche en el recinto o llegaron mucho antes del amanecer para alcanzar el inicio de la oración, a las 8 de la mañana. Portando banderas iraníes, fotografías de su “líder mártir” y estandartes rojos que simbolizan la represalia, la multitud lucía más numerosa y combativa que la del sábado, primera jornada de un funeral cuidadosamente planificado para exhibir ante el mundo la cohesión social y la determinación de Irán, según el diario británico.

    La ausencia del líder supremo

    “De ahora en adelante, la mortaja será nuestra vestimenta. Lo juro por tu sangre. Ahora, el asesinato de Trump es nuestra responsabilidad”, declamó el poeta Mohammad Rasouli durante un recital previo a la oración. “¿Por qué sigue vivo el hombre más despreciable del mundo?”, preguntó, en un texto preparado y autorizado que -según recogió The Guardian- provocó aplausos de la multitud.

    Las oraciones principales fueron dirigidas por el ayatolá Ja’far Sobhani, un clérigo de Qom de 97 años, y estuvieron dedicadas no solo a Jamenei, sino también a otros tres familiares, entre ellos su nuera, Zahra Haddad Adel, y su nieta de 14 meses, Zahra Mohammadi Golpaygani.

    A diferencia de sus tres hermanos, el nuevo líder supremo, Mojtaba Jamenei, no estuvo presente en el acto fúnebre de la mezquita capitalina. Designado en el cargo días después de la muerte de su padre, no ha aparecido en público ni ha difundido mensajes de audio en tres meses. Al respecto, las autoridades iraníes han reconocido que el nuevo guía resultó herido en los bombardeos, aunque aseguran que no sufrió lesiones permanentes.

    Sus hermanos -Mustafa, Massoud y Meysam- permanecieron de pie junto al féretro. También estuvieron presentes altos cargos de la cúpula del gobierno islámico, lo que, según consignó The Guardian, sugiere cierta confianza en que el alto el fuego con Washington impide un ataque durante el acto.

    Los aliados de Teherán

    También, entre los presentes estuvieron el comandante de la Fuerza Quds, Esmail Qaani, y el jefe de la Guardia Revolucionaria, Ahmad Vahidi.

    Bajo un calor superior a los 36 grados, los presentes agitaban banderas rojas mientras el cántico “Sin concesiones, sin rendición, solo venganza”. El recinto, con capacidad para 30.000 personas, se llenó antes del amanecer y algunos hombres vestían sudarios blancos, lo que simbolizaría su disposición al martirio para el “maestro de los mártires”.

    No hubo cifras oficiales de asistencia, aunque de manera extraoficial las autoridades hablaron de más de dos millones de personas en la primera jornada. En una entrevista para Axios, el propio Trump alimentó, sin proponérselo, el relato oficialista al expresar sorpresa por las lágrimas de los dolientes: “Pensé que lo odiaban”, dijo, y especuló con que quizá fueran “lágrimas fingidas”.

    Entre los asistentes se encontraban delegaciones de los principales aliados regionales de Teherán. Según reportes, representantes de Hezbolá, Hamas y el movimiento hutí de Yemen figuraron entre quienes participaron en las ceremonias fúnebres.

    De acuerdo con France 24, los enviados de estas organizaciones afines a Irán también se reunieron con el canciller iraní, Abbas Araghchi, al margen del funeral, en un encuentro que puso de relieve los estrechos vínculos dentro del llamado “eje de la resistencia”.

    El medio francés precisó que la delegación de Hezbolá fue encabezada por el alto dirigente y exministro Mohammed Fneish, acompañado de familiares de combatientes muertos o heridos en conflictos previos. Hamas, en tanto, señaló que su comitiva fue liderada por el jefe de su Buró Político, Mohammed Darwish, e incluyó a figuras como Bassem Naim. También se reportó la presencia del líder de la Yihad Islámica, Ziyad al-Nakhalah, y del alto representante hutí, Dhaif Allah al-Shami.

    Teherán ha entregado por años apoyo político, financiero y militar a estos grupos como parte de su estrategia de oposición a Israel y a sus aliados occidentales.

    Los organizadores estatales anticiparon nuevas procesiones multitudinarias en los próximos días y afirmaron haber dispuesto los preparativos logísticos para millones de dolientes. Jamenei gobernó Irán desde 1989 hasta su muerte, a los 86 años, y los ritos en su honor continuarán en distintas ciudades, incluidas Qom y Mashhad, con ceremonias adicionales previstas en las localidades iraquíes de Nayaf y Kerbala.

    Lee también:

    Más sobre:IránTeheránAlí JameneiFunaral Alí JameneiMojtaba JameneiDonald TrumpHutíesHezboláHamásMundo

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Aterrizaje forzoso de hidroavión en Nueva York deja dos heridos leves

    Balance por terremotos en Venezuela aumenta a 3.342 muertos y 16.740 heridos

    Delcy Rodríguez ordena crear nuevo cuerpo militar para atender emergencias y catástrofes en Venezuela

    Incendios forestales golpean Europa: miles de hectáreas arrasadas, evacuaciones y alerta por humo tóxico

    Monitos a Mano: anuncian el estreno en cines de tres cortos chilenos de animación

    Delegación de La Araucanía expresa pesar por muerte de voluntaria de Bomberos en Teodoro Schmidt

    Lo más leído

    1.
    Fanáticas de BTS convocan a marcha nacional este domingo: movilizaciones se realizarán en 11 ciudades

    Fanáticas de BTS convocan a marcha nacional este domingo: movilizaciones se realizarán en 11 ciudades

    2.
    Experta danesa en urbanismo: “Para que una ciudad sea caminable, debe estar dividida en barrios pequeños”

    Experta danesa en urbanismo: “Para que una ciudad sea caminable, debe estar dividida en barrios pequeños”

    3.
    Balance por terremotos en Venezuela aumenta a 3.342 muertos y 16.740 heridos

    Balance por terremotos en Venezuela aumenta a 3.342 muertos y 16.740 heridos

    4.
    Delcy Rodríguez ordena crear nuevo cuerpo militar para atender emergencias y catástrofes en Venezuela

    Delcy Rodríguez ordena crear nuevo cuerpo militar para atender emergencias y catástrofes en Venezuela

    5.
    Óscar Martínez: “Cuando los aplausos dejen de sonar en la plaza, Bukele va a hacer que suenen las botas militares”

    Óscar Martínez: “Cuando los aplausos dejen de sonar en la plaza, Bukele va a hacer que suenen las botas militares”

    6.
    Incendios forestales golpean Europa: miles de hectáreas arrasadas, evacuaciones y alerta por humo tóxico

    Incendios forestales golpean Europa: miles de hectáreas arrasadas, evacuaciones y alerta por humo tóxico

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    50% Plan Digital+$5.150 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Confirman lluvia en la Región Metropolitana y la zona central: cuándo y dónde caerán las precipitaciones

    Confirman lluvia en la Región Metropolitana y la zona central: cuándo y dónde caerán las precipitaciones

    Los lentes con inteligencia artificial Ray-Ban Meta y Oakley Meta llegan a Chile: precios y modelos disponibles

    Los lentes con inteligencia artificial Ray-Ban Meta y Oakley Meta llegan a Chile: precios y modelos disponibles

    Estudio descubre una fuente “inagotable” de células inmunitarias que combaten el cáncer

    Estudio descubre una fuente “inagotable” de células inmunitarias que combaten el cáncer

    ¿Qué pasó con el fenómeno El Niño? Cuándo se manifestará en Chile con lluvias intensas

    ¿Qué pasó con el fenómeno El Niño? Cuándo se manifestará en Chile con lluvias intensas

    Servicios

    Dirección Meteorológica de Chile advierte heladas de hasta -4°C en seis regiones para este lunes

    Dirección Meteorológica de Chile advierte heladas de hasta -4°C en seis regiones para este lunes

    Bajas temperaturas de hasta -4°C en la zona centro-sur: en qué regiones estará vigente el código azul este lunes

    Bajas temperaturas de hasta -4°C en la zona centro-sur: en qué regiones estará vigente el código azul este lunes

    Cortes y desvíos en el centro de Santiago por Juramento a la Bandera: revisa las calles afectadas

    Cortes y desvíos en el centro de Santiago por Juramento a la Bandera: revisa las calles afectadas

    Dirección Meteorológica de Chile advierte heladas de hasta -4°C en seis regiones para este lunes
    Chile

    Dirección Meteorológica de Chile advierte heladas de hasta -4°C en seis regiones para este lunes

    Delegación de La Araucanía expresa pesar por muerte de voluntaria de Bomberos en Teodoro Schmidt

    PDI recupera los cuerpos de los ocho perros robados a crematorio de Lampa

    Rincón anticipa posible baja de “100 pesos” en el precio de la bencina “si todo sigue como está”
    Negocios

    Rincón anticipa posible baja de “100 pesos” en el precio de la bencina “si todo sigue como está”

    En medio de crisis de combustibles Rusia importa cifra récord de gasolina desde Bielorrusia

    Las apuestas por el Mundial disparan los mercados de predicción a niveles récord

    Por qué el Mundial puede traer problemas en las parejas, según un psicólogo
    Tendencias

    Por qué el Mundial puede traer problemas en las parejas, según un psicólogo

    Científicos crean una célula sintética que tiene la mayoría de las características de la vida

    Cómo sobrevivió el hombre que fue rescatado 8 días después del doble terremoto en Venezuela por un equipo chileno

    Erling Haaland fulmina a Brasil: Noruega da el gran golpe del Mundial y saca del camino al pentacampeón
    El Deportivo

    Erling Haaland fulmina a Brasil: Noruega da el gran golpe del Mundial y saca del camino al pentacampeón

    Brasil, al borde de la eliminación: revisa los golazos de Erling Haaland que ponen contras las cuerdas al Scratch

    ¿Por qué no pateó Vinícius? Bruno Guimaraes erra un penal y Brasil desperdicia una chance de oro ante Noruega en el Mundial

    Sonos firma alianza de audio con Škoda para su nuevo vehículo eléctrico
    Tecnología

    Sonos firma alianza de audio con Škoda para su nuevo vehículo eléctrico

    Por qué el próximo iPhone será inevitablemente más caro

    El cerebro detrás de los nuevos automóviles: cómo los semiconductores están reescribiendo la experiencia de conducir

    Monitos a Mano: anuncian el estreno en cines de tres cortos chilenos de animación
    Cultura y entretención

    Monitos a Mano: anuncian el estreno en cines de tres cortos chilenos de animación

    Gobierno abre la puerta a conciertos de BTS en el Estadio Nacional tras nueva propuesta de DG Medios

    El vampiro del fútbol: un relato de Jaime Bayly

    Irán despide a Alí Jamenei entre gritos de venganza y llamados a asesinar a Trump
    Mundo

    Irán despide a Alí Jamenei entre gritos de venganza y llamados a asesinar a Trump

    Aterrizaje forzoso de hidroavión en Nueva York deja dos heridos leves

    Balance por terremotos en Venezuela aumenta a 3.342 muertos y 16.740 heridos

    Menos apoyo, más silencio: el retroceso de la conversación pública en torno a la diversidad LGBTIQ+
    Paula

    Menos apoyo, más silencio: el retroceso de la conversación pública en torno a la diversidad LGBTIQ+

    “Abdomen de cortisol”: el nuevo disfraz de la cultura de dietas

    Quiet beauty: la tendencia que propone simplificar el skincare