Irán despide a Alí Jamenei entre gritos de venganza y llamados a asesinar a Trump

Junto al féretro del líder supremo iraní Alí Jamenei, en una sala de oración repleta en Teherán, se escucharon gritos que pedían el asesinato del presidente estadounidense, Donald Trump. La escena que se dio este domingo en medio del extenso funeral del exmandatario islámico resume el tono de la despedida que Irán organizó para su máxima autoridad, muerto junto a otros integrantes de su familia el 28 de febrero, el primer día de la guerra entre la República Islámica, y Estados Unidos e Israel. El funeral se postergó durante meses a raíz del conflicto.

El país dispuso una semana para la realización de las procesiones fúnebres masivas. Según The Guardian, la procesión religiosa por Jamenei —junto a otros miembros de su familia— convirtió la Mezquita Gran Moasala de Teherán en un escenario político, donde el duelo se mezcló con los llamados a la venganza por el asesinato del exlíder supremo.

Oraciones masivas durante el segundo día de las ceremonias fúnebres de Alí Jamenei en la Gran Mosala de Teherán. Foto: archivo

Muchos asistentes pasaron la noche en el recinto o llegaron mucho antes del amanecer para alcanzar el inicio de la oración, a las 8 de la mañana. Portando banderas iraníes, fotografías de su “líder mártir” y estandartes rojos que simbolizan la represalia, la multitud lucía más numerosa y combativa que la del sábado, primera jornada de un funeral cuidadosamente planificado para exhibir ante el mundo la cohesión social y la determinación de Irán, según el diario británico.

La ausencia del líder supremo

“De ahora en adelante, la mortaja será nuestra vestimenta. Lo juro por tu sangre. Ahora, el asesinato de Trump es nuestra responsabilidad”, declamó el poeta Mohammad Rasouli durante un recital previo a la oración. “¿Por qué sigue vivo el hombre más despreciable del mundo?”, preguntó, en un texto preparado y autorizado que -según recogió The Guardian- provocó aplausos de la multitud.

Las oraciones principales fueron dirigidas por el ayatolá Ja’far Sobhani, un clérigo de Qom de 97 años, y estuvieron dedicadas no solo a Jamenei, sino también a otros tres familiares, entre ellos su nuera, Zahra Haddad Adel, y su nieta de 14 meses, Zahra Mohammadi Golpaygani.

A diferencia de sus tres hermanos, el nuevo líder supremo, Mojtaba Jamenei, no estuvo presente en el acto fúnebre de la mezquita capitalina. Designado en el cargo días después de la muerte de su padre, no ha aparecido en público ni ha difundido mensajes de audio en tres meses. Al respecto, las autoridades iraníes han reconocido que el nuevo guía resultó herido en los bombardeos, aunque aseguran que no sufrió lesiones permanentes.

Sus hermanos -Mustafa, Massoud y Meysam- permanecieron de pie junto al féretro. También estuvieron presentes altos cargos de la cúpula del gobierno islámico, lo que, según consignó The Guardian, sugiere cierta confianza en que el alto el fuego con Washington impide un ataque durante el acto.

Los aliados de Teherán

También, entre los presentes estuvieron el comandante de la Fuerza Quds, Esmail Qaani, y el jefe de la Guardia Revolucionaria, Ahmad Vahidi.

Bajo un calor superior a los 36 grados, los presentes agitaban banderas rojas mientras el cántico “Sin concesiones, sin rendición, solo venganza”. El recinto, con capacidad para 30.000 personas, se llenó antes del amanecer y algunos hombres vestían sudarios blancos, lo que simbolizaría su disposición al martirio para el “maestro de los mártires”.

No hubo cifras oficiales de asistencia, aunque de manera extraoficial las autoridades hablaron de más de dos millones de personas en la primera jornada. En una entrevista para Axios, el propio Trump alimentó, sin proponérselo, el relato oficialista al expresar sorpresa por las lágrimas de los dolientes: “Pensé que lo odiaban”, dijo, y especuló con que quizá fueran “lágrimas fingidas”.

Entre los asistentes se encontraban delegaciones de los principales aliados regionales de Teherán. Según reportes, representantes de Hezbolá, Hamas y el movimiento hutí de Yemen figuraron entre quienes participaron en las ceremonias fúnebres.

De acuerdo con France 24, los enviados de estas organizaciones afines a Irán también se reunieron con el canciller iraní, Abbas Araghchi, al margen del funeral, en un encuentro que puso de relieve los estrechos vínculos dentro del llamado “eje de la resistencia”.

US President Donald Trump said he was “shocked” to see Iranians cry at slain Supreme Leader Ali Khamenei’s funeral saying to US media that “I thought people hated him.”



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El medio francés precisó que la delegación de Hezbolá fue encabezada por el alto dirigente y exministro Mohammed Fneish, acompañado de familiares de combatientes muertos o heridos en conflictos previos. Hamas, en tanto, señaló que su comitiva fue liderada por el jefe de su Buró Político, Mohammed Darwish, e incluyó a figuras como Bassem Naim. También se reportó la presencia del líder de la Yihad Islámica, Ziyad al-Nakhalah, y del alto representante hutí, Dhaif Allah al-Shami.

Teherán ha entregado por años apoyo político, financiero y militar a estos grupos como parte de su estrategia de oposición a Israel y a sus aliados occidentales.

Los organizadores estatales anticiparon nuevas procesiones multitudinarias en los próximos días y afirmaron haber dispuesto los preparativos logísticos para millones de dolientes. Jamenei gobernó Irán desde 1989 hasta su muerte, a los 86 años, y los ritos en su honor continuarán en distintas ciudades, incluidas Qom y Mashhad, con ceremonias adicionales previstas en las localidades iraquíes de Nayaf y Kerbala.