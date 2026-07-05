Segundo día de funerales públicos de Alí Jamenei: Motjaba, su hijo y sucesor, no ha aparecido públicamente

Una segunda jornada de funerales públicos del líder supremo iraní, Alí Jamenei, se desarrolló este domingo en Teherán. Las ceremonias todavía no cuentan con la asistencia del actual cabecilla del país.

Miles de personas, incluidos altos cargos del país, se reunieron para despedir a quien encabezó a la República Islámica por cerca de 37 años. El ayatolá y cuatro miembros de su familia perdieron la vida hace cuatro meses tras una ofensiva de Estados Unidos e Israel contra su residencia en la capital iraní, durante el primer día de guerra.

Medios internacionales reportan llamados de venganza en las ceremonias contra los estados ofensores, en medio de la gran multitud desplegada retratos del ayatolá y banderas de Irán.

Foto: khamenei.ir

Los funerales públicos iniciaron oficialmente este pasado sábado 4 de julio. Este próximo lunes, el cortejo funerario recorrerá las calles para luego ser trasladado a la ciudad de Qom durante el martes. Se esperan velorios en Irak el miércoles y finalmente un entierro el jueves, en el mausoleo de Imán Reza de la ciudad de Mashad. Las autoridades iraníes esperan hasta 20 millones de asistentes a las jornadas.

A esta segunda parte de las procesiones y rezos funerarios asistieron tres hijos del difunto Jamenei: Mostafa, Masud y Meisam, distribuidos alrededor del ataúd. En todo caso, todavía no se ha visto a su segundo hijo y sucesor como líder supremo, Motjaba. En tres meses no ha aparecido públicamente ni grabado algún mensaje de audio, y tampoco asistió al funeral de su esposa durante el jueves pasado.