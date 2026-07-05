Al menos dos muertos por ataques con drones israelíes en Gaza pese al alto el fuego

Ataques aéreos israelíes en un campo de refugiados en la ciudad palestina de Gaza. Foto: Europa Press/Contacto/Hashem Zimmo - Archivo.

Al menos dos palestinos fallecieron y un número indeterminado de civiles resultaron heridos, algunos de ellos de gravedad, luego de que el sábado por la noche local (tarde de Chile) Israel atacara con drones zonas del norte y centro de Gaza.

Esto luego de que a lo largo de la jornada se registraran al menos otros diez ataques israelíes en el enclave gazatí, a pesar del alto el fuego en vigor desde el 11 de octubre de 2025.

Según informaron fuentes médicas a la agencia palestina de noticias Wafa, una de las víctimas murió después de que un dron de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) atacara a un grupo de personas cerca del cruce de Asqula, en el este de la ciudad de Gaza.

El otro fallecido perdió la vida en un ataque separado, donde varias personas resultaron heridas de diversa consideración, después de que otro dron israelí impactara en una zona cercana a la rotonda de Abu Sharkh, al oeste del campamento de refugiados de Jabalia, en el norte de la Franja.

Previamente, a lo largo de este mismo sábado, se registraron al menos una decena de ofensivas de las FDI, entre ataques de aviación, bombardeos de artillería y demoliciones de estructuras en el enclave palestino.

A causa de ellas, una persona falleció tras la embestida de un avión de combate israelí sobre el barrio de Zeitún, en el sureste de la ciudad de Gaza, según informaron fuentes locales citadas por la agencia Sanad.

Las cifras de los ataques israelíes en Gaza y Cisjordania

Después de la entrada en vigor de la tregua el 11 de octubre de 2025, en la Franja de Gaza han muerto 1.066 personas y 3.444 han resultado lesionadas. Desde el inicio de la escalada del 7 de octubre de 2023 son 73.090 los fallecidos y 173.553 los heridos.

Mientras, en Cisjordania, el Centro de Información Palestino Muta informó hoy que durante el mes de junio se constataron 6.856 ataques de colonos y fuerzas israelíes en dicho territorio, incluida Jerusalén Este.

Esto causó la muerte de siete personas y otras 184 quedaron heridas. Además, se han registrado 1.140 incursiones, 676 detenciones y 1.621 controles de carretera con restricciones, además del cierre de 249 vías por parte de Israel.

El informe menciona 106 acciones de colonización y 596 ataques de los colonos judíos en Cisjordania. Entre ellos se contabilizan 64 golpizas, 95 confiscaciones de propiedades palestinas, 308 tiroteos, 41 atentados a lugares religiosos, 15 asaltos contra periodistas y personal sanitario, seis ataques contra la educación, diez desplazamientos forzosos y represión de dos manifestaciones.

El último balance oficial eleva a 1.179 los muertos y más de 12.532 los heridos en ofensivas militares y de colonos israelíes en Cisjordania desde el 7 de octubre de 2023, por lo que ya son 74.269 los fallecidos en ambas regiones palestinas desde el comienzo de la escalada de violencia.

También se informó de más de 24.000 detenciones, de las que 9.299 corresponden a casos de personas que continúan retenidas en las cárceles israelíes; entre estos, 3.244 están detenidos sin cargos. En estos tres años, Israel confirmó la muerte de 90 presos palestinos en sus cárceles.