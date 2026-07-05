Prolongan Código Azul en la Región Metropolitana y se extiende a nuevas zonas por bajas temperaturas

A raíz de la persistencia de bajas temperaturas, el Ministerio de Desarrollo Social y Familia informó que el Código Azul continuará vigente este sábado 4 de julio en la Región Metropolitana y otras zonas del país, y anunció además que la medida se extenderá entre el domingo 5 y el lunes 6 de julio en nuevas comunas y regiones, conforme al pronóstico meteorológico.

De acuerdo con una declaración oficial, el Código Azul permanecerá activo este sábado, desde las 17.00 horas, en las provincias de Los Andes y San Felipe, en la Región de Valparaíso; en toda la Región Metropolitana; en Rancagua, Región de O’Higgins; y en Talca y Curicó, en la Región del Maule.

Asimismo, la cartera anunció que, considerando las proyecciones climáticas, el dispositivo volverá a activarse desde el domingo 5 hasta el lunes 6 de julio en esas mismas zonas y se ampliará además a Chillán, en la Región de Ñuble, y Los Ángeles, en la Región del Biobío.

La medida extraordinaria refuerza la Estrategia de Invierno para proteger a las personas en situación de calle durante episodios de frío extremo. El dispositivo se activa entre 24 y 48 horas antes del evento climático y opera desde las 17.00 horas del día previo hasta las 13.00 horas del día siguiente.

En ese contexto, la ministra de Desarrollo Social y Familia, María Jesús Wulf, señaló que durante el invierno existen distintos niveles de protección para este grupo de la población.

“Durante el invierno hay distintos niveles de protección, como los albergues que están disponibles los 365 días del año, el Plan Protege Calle como refuerzo de invierno, y el Código Azul con dispositivos adicionales para las emergencias más extremas. Hoy a nivel nacional tenemos más de 100 albergues con más de 2.000 cupos diarios para personas en situación de calle”.

La secretaria de Estado también reiteró el llamado a la ciudadanía para reportar oportunamente a personas expuestas a las bajas temperaturas.