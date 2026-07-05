Líbano busca el apoyo de Trump antes de su reunión con Netanyahu

El presidente libanés Joseph Aoun solicitó este sábado el apoyo de su homólogo estadounidense, Donald Trump, para “pasar página a las guerras, las tragedias y el dolor”, antes de una reunión prevista entre este último y el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, en Estados Unidos.

La Presidencia de Líbano dio a conocer el mensaje dirigido a Trump con motivo del 250º aniversario de la independencia de EE.UU., donde Aoun deseó a su par norteamericano y al pueblo estadounidense “una prosperidad continua”.

“No cabe duda de que la relación entre el Líbano y Estados Unidos es de larga data y está profundamente arraigada, tan perdurable como los principios y valores humanitarios y sociales que han unido nuestras visiones”, afirmó el mandatario, según consignó el periódico árabe Aawsat.

Asimismo, agradeció a Trump su “determinación y sus incansables esfuerzos por restablecer la estabilidad y la seguridad en Medio Oriente en general, y en Líbano en particular”.

لمناسبة الذكرى ال٢٥٠ لاستقلال الولايات المتحدة الاميركية، وجه رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون برقية تهنئة إلى الرئيس الاميركي دونالد ترامب تمنى فيها له وللشعب الاميركي الصديق التوفيق والازدهار والمزيد من التقدم والنجاح.



وقال الرئيس عون في برقيته : " لا شك ان تاريخ العلاقة بين… — Lebanese Presidency (@LBpresidency) July 4, 2026

Pero, tras expresar la gratitud de Beirut, Aoun añadió: “Les pedimos que sigan apoyando las causas legítimas y justas del Líbano, así como sus instituciones, fuerzas armadas y pueblo, para que podamos dejar atrás las guerras, las tragedias y el dolor, y abrir una nueva página de esperanza, paz y estabilidad” .

Una petición que coincide con la confirmación por parte de Israel de una cita entre el líder republicano y el premier israelí después de la cumbre de la OTAN, prevista para los días 7 y 8 de julio en Turquía.

“El primer ministro Netanyahu y el presidente Trump han acordado reunirse próximamente en Estados Unidos”, apuntó la oficina del primer ministro en un comunicado en el este felicitó a EE.UU. y su mandatario por la conmemoración de la Declaración de Independencia.

Prime Minister Benjamin Netanyahu spoke yesterday with U.S. President Donald Trump and congratulated him on the occasion of the 250th Independence Day of the United States of America.



​The Prime Minister said in the conversation that the U.S. is a guarantor of global freedom,… — Prime Minister of Israel (@IsraeliPM) July 4, 2026

El pasado 26 de junio, Beirut y Tel Aviv firmaron un acuerdo marco, mediado por Washington, que prevé una retirada israelí por fases desde el territorio libanés, comenzando con dos “zonas piloto” que no fueron identificadas públicamente, como informó el medio turco Anadolu Ajansı.

Sin embargo, el pacto no establece un calendario para la retirada israelí, sino que la vincula a que el ejército libanés asuma el control total de la seguridad en las zonas evacuadas y al desarme de los grupos armados, en particular de Hezbolá.

A lo que se suma que durante los últimos días, Israel ha buscado la aprobación de EE.UU. para reanudar los combates en el sur del Líbano y extender su influencia a una posición estratégica elevada al este de la ciudad de Nabatieh.

Funcionarios israelíes revelaron a Canal 15 que Netanyahu espera la autorización de Trump para tomar una base de Hezbolá ubicada en las estratégicas tierras altas de Ali al-Taher.

Por otra parte, una fuente libanesa afirmó que el primer ministro sigue ejerciendo presión sobre Líbano, mediante ataques armados y que actualmente amenaza con atacar la denominada “Colina Ali Taher”, para mejorar su imagen de cara a las elecciones en Israel de octubre próximo.