Edmundo González reprocha al gobierno venezolano las consecuencias del terremoto porque “dieron prioridad a otras cosas”

El excandidato presidencial opositor venezolano, Edmundo González, criticó este sábado a las autoridades venezolanas por las consecuencias de los recientes terremotos que costaron la vida a casi 3.000 personas por darle prioridad a otras cosas.

En un mensaje a la nación difundido hoy, y consignado por el diario caraqueño El Nacional, González reconoció que no se pueden evitar los desastres naturales, pero sí se puede decidir cómo prepararse y cómo responder frente a ellos.

Por ello, considera que quienes controlan las instituciones pudieron haber hecho más si durante años hubieran dado prioridad a la prevención, la infraestructura, los servicios de emergencia y la protección ciudadana.

“Dieron prioridad a otras cosas y ahí están las consecuencias” , apuntó.

El dirigente opositor abogó además por convertir la tragedia en un punto de inflexión con respeto, memoria y justicia para las víctimas, así como libertad para todos los presos políticos. También defendió la necesidad de vivir en democracia, ejercer los derechos ciudadanos y trabajar para levantar nuevamente a Venezuela.

“Nunca más debe volver a suceder algo así. Todos debemos aprender de esta tragedia para impulsar el renacimiento de una Venezuela más sana, más justa y más próspera. Venezuela merece un futuro distinto y no vamos a detenernos hasta alcanzarlo”, argumentó en su mensaje.

González, quien reside en España, transmitió sus condolencias a las víctimas y apeló a la solidaridad, la memoria y la reconstrucción. “No recuerdo una devastación semejante en mi país”, señaló.

Destacó además que, incluso en medio del dolor, los momentos más duros también revelan “lo mejor de un pueblo”, con miles de personas que han salido a las calles, a buscar en los escombros, a los centros de ayuda y a las comunidades afectadas para “darlo todo cuando más se les necesita”.

Según dijo, son “héroes anónimos de un país resiliente, acostumbrado a enfrentar adversidades, pero también decidido a no rendirse”.

Asimismo, agradeció la solidaridad de la población y de la comunidad internacional, en particular a gobiernos, organizaciones humanitarias, rescatistas, bomberos y ciudadanos de otros países que han ofrecido su ayuda en medio de la emergencia.