“Sabe quién es el jefe”: Trump adelanta reunión con Netanyahu en la Casa Blanca

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó que el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, visitará próximamente la Casa Blanca. Además aseguró que con el mandatario israelí se llevan “muy bien. Sabe quién es el jefe”, dijo en una breve entrevista telefónica con el portal estadounidense Axios.

Según consignó el medio, Netanyahu habría solicitado el encuentro, que sería la primera reunión presencial entre ambos líderes desde febrero, cuando el primer ministro israelí presentó a Trump su plan para lanzar la guerra contra Irán.

La cita podría concretarse después de la cumbre de la OTAN, prevista para los días 7 y 8 de julio en Turquía.

“El primer ministro Netanyahu y el presidente Trump han acordado reunirse próximamente en Estados Unidos”, señaló la oficina del jefe de Gobierno israelí en un comunicado, donde también felicitó a Washington por el 250º aniversario de la Declaración de Independencia.

Prime Minister Benjamin Netanyahu spoke yesterday with U.S. President Donald Trump and congratulated him on the occasion of the 250th Independence Day of the United States of America.



​The Prime Minister said in the conversation that the U.S. is a guarantor of global freedom,… — Prime Minister of Israel (@IsraeliPM) July 4, 2026

Tensión por el cierre de la ofensiva contra Irán

Uno de los principales puntos de tensión entre ambos dirigentes sería el cierre de la ofensiva estadounidense-israelí contra Irán.

En ese contexto, Trump afirmó que Teherán “está suplicando llegar a un acuerdo”, aunque sostuvo que las partes decidieron dejar una semana de pausa para que terminen los funerales del líder supremo iraní, Alí Jamenei, muerto durante el primer día de los bombardeos israelíes-estadounidenses.

El mandatario estadounidense también dijo que los principales dirigentes iraníes se encuentran reunidos con motivo de las exequias. “Están todos allí. Un disparo y acabaría con todos, pero no lo vamos a hacer porque entonces no tendríamos a nadie con quien negociar”, afirmó.

Trump también expresó sorpresa por las muestras de duelo durante el funeral de Jamenei. Según dijo, pensaba que el líder iraní era rechazado por la población. “Quizás fueran lágrimas falsas”, comentó.