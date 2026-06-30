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    Estados Unidos e Irán acuerdan poner fin a días de combates en el estrecho

    Washington y Teherán tienen previsto reanudar las conversaciones de paz destinadas a alcanzar un acuerdo a largo plazo para poner fin a las hostilidades y frenar el programa nuclear de Teherán.

    Cristina CifuentesPor 
    Cristina Cifuentes
    Varios buques mercantes en el estrecho de Ormuz. Foto: Xinhua

    El presidente Donald Trump dijo que Irán accedió a celebrar conversaciones en Doha después de que Estados Unidos y Teherán intercambiaran disparos en el estrecho de Ormuz este fin de semana, amenazando con el colapso de un alto el fuego destinado a mantener abierto el estrecho y allanar el camino para las conversaciones de paz.

    El peligroso período de violencia comenzó el jueves cuando Irán atacó un barco que intentaba cruzar el estrecho bordeando la costa de Omán. Teherán exige que los barcos sigan una ruta distinta a lo largo de su litoral y había advertido a los buques que no utilizaran la ruta omaní, respaldada por Estados Unidos.

    Un marine a bordo del transporte anfibio USS New Orleans durante el bloqueo impuesto a los puertos iraníes. Foto: Europa Press/CENTCOM. CENTCOM

    Esto interrumpió el intento del presidente Trump de poner fin a las hostilidades con Irán y negociar un acuerdo que aborde el programa nuclear de Teherán. El tráfico en el estrecho de Ormuz disminuyó durante los ataques recíprocos, lo que ralentizó la recuperación de una vía marítima por la que alguna vez fluyó el 20% del petróleo crudo mundial. Un funcionario estadounidense afirmó a The Wall Street Journal que ahora los buques navegarían libremente.

    En una breve publicación en Truth Social, el mandatario estadounidense afirmó que las reuniones se celebrarían en la capital de Qatar, mientras que los medios de comunicación estadounidenses informaron de que ambas partes habían acordado detener los ataques.

    Trump escribió: “IRÁN HA SOLICITADO UNA REUNIÓN. ¡TENDRÁ LUGAR MAÑANA EN DOHA! Presidente DJT”.

    Los principales enviados de Trump, Steve Witkoff y Jared Kushner, asistirán a las conversaciones el martes, según informó a Fox News Karoline Leavitt, secretaria de prensa de Trump. Kazem Gharibabadi, viceministro de Asuntos Exteriores de Irán, declaró el lunes que Teherán aún no había decidido la fecha de las conversaciones.

    El lunes por la noche, el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán, Esmail Baghaei, afirmó que el viaje de los funcionarios estadounidenses a Doha no tenía nada que ver con la visita de la delegación iraní a la ciudad. “Todavía no hemos entrado en la fase de negociación de un acuerdo final... En los próximos días, no celebraremos ninguna reunión de negociación con la parte estadounidense a ningún nivel”, dijo.

    Según un alto funcionario estadounidense, Witkoff y el secretario de Estado, Marco Rubio, tenían previsto informar el lunes por teléfono a los miembros del Congreso sobre el estado de sus negociaciones con Irán. Axios había informado previamente del acuerdo para cesar los combates y reanudar las conversaciones.

    Durante los peores enfrentamientos desde que ambas partes firmaron un memorando de entendimiento para las conversaciones de paz el 17 de junio, Irán afirmó el derecho exclusivo a gestionar el tráfico en el estrecho de Ormuz, citando un lenguaje que obliga a Teherán a organizar la reanudación del transporte marítimo.

    El ministro de Asuntos Exteriores, Abbas Araghchi, declaró el domingo que Irán asume la autoridad exclusiva sobre el estrecho. “La gestión y el restablecimiento total del tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz son responsabilidad de Irán”, afirmó, según informaron los medios estatales citados por el diario The Wall Street Journal. “Ningún otro país ni entidad tiene responsabilidad ni autoridad alguna en este asunto”, añadió.

    El periódico señaló que su declaración contradice los argumentos estadounidenses de que el acuerdo no otorga a Irán el control y que la navegación debe transcurrir sin obstáculos en la vía marítima internacional.

    Aeronaves del Comando Central de los Estados Unidos (CENTCOM) sobrevuelan el estrecho de Ormuz. Imagen @CENTCOM en X.

    Mientras la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (CGRI) sigue advirtiendo a los buques que soliciten la autorización de Irán para cruzar y utilizar su ruta designada, según informó la cadena estatal Press TV.

    Según la agencia France-Presse, los buques mercantes prácticamente dejaron de utilizar el corredor sur omaní a través del estrecho tras los ataques sufridos por buques civiles el jueves y el sábado.

    El ministro de Asuntos Exteriores de Omán, Badr al-Busaidi, declaró el lunes que Omán estaba en conversaciones con Irán sobre el cobro de tasas por el tránsito por el estrecho, incluidas las medidas de seguridad y la asistencia a la navegación, pero que no cobraría explícitamente peajes por el uso de la vía fluvial.

    El presidente iraní, Masoud Pezeshkian, declaró el lunes a los medios estatales que Qatar liberaría 6.000 millones de dólares de los casi 12.000 millones de dólares en activos iraníes congelados. El acuerdo provisional firmado por Estados Unidos e Irán estipulaba que la liberación de los activos iraníes congelados estaría vinculada a la implementación de un nuevo acuerdo nuclear. Funcionarios estadounidenses han afirmado que no se ha liberado ningún activo iraní congelado.

    Más sobre:Guerra Medio OrienteIránTeheránEstados UnidosWashigntonDonald TrumpOrmuz

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