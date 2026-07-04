El Papa León XIV puso el foco este sábado en la crisis migratoria del Mediterráneo durante una visita a Lampedusa, la isla italiana convertida en uno de los principales puntos de llegada de migrantes que cruzan desde África hacia Europa.

En su homilía, el pontífice sostuvo que los muertos en esa ruta marítima “son víctimas ya sea de decisiones tomadas o de decisiones omitidas”, en una dura reflexión sobre la responsabilidad política e institucional frente a las tragedias ocurridas en el mar.

La visita tuvo un fuerte simbolismo, ya que Lampedusa ha sido por años uno de los principales rostros de la crisis migratoria en Europa. Según reportó Reuters, más de 7 mil migrantes han llegado este año a la isla, cuya población residente ronda las 6 mil personas, mientras que más de 1.400 personas han muerto o desaparecido en la travesía por el Mediterráneo en 2026.

Papa León XIV emplaza a Europa desde Lampedusa por crisis migratoria. Imagen referencial.

Durante su paso por la isla, León XIV oró por los migrantes fallecidos, rindió homenaje en el cementerio local y visitó la llamada Puerta de Europa, monumento que se ha transformado en un símbolo del drama migratorio.

En su mensaje, el Papa también instó a los líderes europeos a enfrentar la migración de manera “integral”, combinando medidas de ayuda inmediata con estrategias de largo plazo que permitan acoger, proteger, acompañar e integrar a los migrantes.

Junto con ello, planteó que también se debe actuar sobre las condiciones en los países de origen, de modo que menos personas se vean forzadas a abandonar sus hogares por guerras, pobreza o falta de oportunidades.

La jornada evocó además la histórica visita de Francisco a Lampedusa en 2013, cuando denunció la “globalización de la indiferencia” frente al sufrimiento de los migrantes. Esta vez, León XIV retomó ese mensaje y volvió a colocar el tema en el centro del debate europeo.