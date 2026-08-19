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    EE.UU. y Corea del Sur reducen a la mitad ejercicios militares tras petición de Trump

    El mandatario pidió reducir las maniobras por su “muy buena relación” con Kim Jong Un y por considerarlas una señal “hostil” hacia Pyongyang. Algunas actividades fueron canceladas o convertidas en simulaciones.

    Por 
    Luis Cerda
    Archivo. Fuerzas de EEUU y Corea del Sur durante un ejercicio militar conjunto. DEFENSE.GOV/EP

    Los ejercicios militares conjuntos entre Estados Unidos y Corea del Sur fueron reducidos a la mitad a petición de Washington, días después de que el Presidente Donald Trump solicitara disminuir su duración, aludiendo a su relación con el líder norcoreano Kim Jong Un.

    Según informó CNN, el ejercicio anual Ulchi Freedom Shield (UFS) comenzó este lunes y originalmente estaba programado para extenderse durante 10 días. Sin embargo, las fuerzas armadas de ambos países informaron que las maniobras finalizarán el viernes 21 de agosto.

    “Siguiendo las instrucciones del Presidente y del Secretario de Guerra, el Departamento ha reducido sustancialmente el ejercicio Ulchi Freedom Shield, al tiempo que continúa con el entrenamiento que mejora la capacidad táctica”, señaló un funcionario del Pentágono a CNN.

    La fuente explicó que los cambios también afectarán la modalidad de algunas de las actividades programadas.

    “Se han reducido los eventos de entrenamiento presenciales asociados, y algunos se han cancelado o convertido en simulaciones. Estos ajustes preservan los objetivos esenciales de preparación y entrenamiento”, afirmó el funcionario, quien recalcó que “no habrá ninguna disminución en los objetivos de entrenamiento de Estados Unidos”.

    Por su parte, el Ejército surcoreano confirmó que la decisión de “ajustar parcialmente el período y el tamaño del ejercicio” fue adoptada “a petición de Estados Unidos”.

    La petición de Trump

    La modificación se produce después de que Trump señalara el domingo que había solicitado al secretario de Defensa, Pete Hegseth, reducir los ejercicios militares conjuntos.

    El mandatario justificó su petición en su “muy buena relación” con Kim Jong Un y sostuvo que las maniobras enviaban una señal “totalmente inapropiada y hostil” hacia Corea del Norte.

    Trump también mencionó entre sus argumentos la falta de colaboración de Corea del Sur en la guerra contra Irán.

    De esta manera, el ejercicio que inicialmente debía prolongarse durante 10 días concluirá este viernes, aunque el Pentágono aseguró que los ajustes no implicarán una reducción de los objetivos de entrenamiento estadounidenses.

    Más sobre:Estados UnidosCorea del SurPentágonoDonald TrumpKim Jong Un

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