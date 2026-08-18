Las comunas con suspensión de clases para este miércoles por el sistema frontal

Recientemente se confirmó que la medida de suspensión de clases se extenderá en parte de la zona norte durante este miércoles.

Así lo comunicó el Ministerio de Educación (Mineduc), ante las dificultades generadas producto del sistema frontal que ha afectado a dicho territorio del país en los últimos días.

Comunas con suspensión de clases

Se mantienen las clases suspendidas este miércoles 19 de agosto en las siguientes regiones:

Región de Arica y Parinacota

Región de Tarapacá

Región de Antofagasta

Desde el Mineduc se precisa que la medida aplica tanto a establecimientos públicos como privados de enseñanza parvularia, básica y media.

Cabe recordar que el presidente José Antonio Kast decretó estado de excepción para la provincia de Tocopilla, ante los graves efectos de las precipitaciones.

Además, la Región de Antofagasta, la provincia de Iquique y la comuna de Huara se encuentran bajo Alerta Roja por evento meteorológico, medida anunciada desde Senapred este martes.

Las informaciones tienen en cuenta los reportes de la Dirección Meteorológica de Chile, que mantiene alertas y avisos en la zona norte por lluvia y viento para las próximas horas.