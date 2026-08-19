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    Hacienda refrenda compromiso de cumplir meta fiscal este año, tras cuestionamientos del CFA

    Ante la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, el ministro Jorge Quiroz dijo además que se trabaja en un plan para vender activos del Estado y, con ello, inyectar recursos al FEES. "Se ha oficiado a todos los ministerios para que elaboren una lista con sus activos. No tiene ningún sentido guardarlos", sostuvo.

    Carlos AlonsoPor 
    Carlos Alonso
    22 JULIO 2026 MINISTRO DE HACIENDA, JORGE QUIROZ Y EL PRESIDENTE DE LA CAMARA DE DIPUTADOS, JORGE ALESSANDRI DURANTE COMISION MIXTA POR MEGA REFORMA. FOTO: DEDVI MISSENE Dedvi Missene

    El gobierno fijó como meta fiscal para este 2026 un balance estructural de -2,6% del PIB. Esa previsión está bajo cuestionamiento por parte del Consejo Fiscal Autónomo (CFA).

    En su Informe sobre Balance Estructural y nivel prudente de deuda publicado el lunes, el CFA advirtió que “el cumplimiento de la meta de Balance Estructural (BE) para 2026 requiere que se materialicen las medidas de ajuste de gasto aún pendientes, según lo anunciado por el Ejecutivo”, por lo que lo puso en duda.

    Para el CFA, el lograr esa meta supone ejecutar medidas de contención del gasto que implicarían una reducción neta de US$674 millones, junto con una mejora de los ingresos estructurales de US$211 millones.

    Sin embargo, desde el Ministerio de Hacienda refrendaron tal objetivo. Este martes, ante la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, el ministro Jorge Quiroz indicó que se está trabajando para lograr esa meta, por lo que se mantiene como ancla fiscal.

    Otro de los temas que se abordó en esa instancia fue que el gobierno trabaja en un plan para vender activos prescindibles del Estado para hacer “caja” e inyectar recursos al Fondo de Estabilización Económica y Social (FEES).

    José Pablo Gómez, titular de la Dipres, en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados. DIEGO MARTIN/ATON CHILE

    “La situación mundial con vaivenes está normal. Con la venta de activos ilíquidos se puede recuperar el FEES. Recuperarlo por la vía de lograr un superávit es muy largo y nos demoraría mucho tiempo”, dijo el secretario de Estado.

    Añadió que ya se ha oficiado a todos los ministerios para que elaboren una lista con sus activos. “No tiene ningún sentido guardarlos. El FEES se recupera vendiendo activos”, remarcó.

    A junio, el Fondo de Estabilización Económico y Social (FEES) tiene recursos que ascienden a US$3.884 millones, manteniéndose prácticamente igual desde principios de año.

    En términos trimestrales, se observa que el valor a precios de mercado del FEES registró un aumento de US$9,41 millones con relación a marzo de 2026. Dicha variación se explicó por intereses devengados de US$28,85 millones, una pérdida de capital de US$19,03 millones (debido principalmente a la depreciación que registraron, durante el trimestre, las monedas en las que invierte el fondo respecto del dólar) y costos de administración, custodia y otros conceptos por US$0,42 millones.

    Respecto de la evolución mensual, en junio de 2026 el valor de mercado del FEES disminuyó en US$15,92 millones. Esta variación obedeció a intereses devengados por US$9,40 millones, una pérdida de capital de US$25,03 millones, explicada principalmente por la depreciación de las monedas en las que invierte el fondo respecto del dólar, y costos de administración, custodia y otros conceptos por US$0,30 millones.

    Al 30 de junio el portafolio del FEES, desagregado por moneda, evidenció que US$2.685,00 millones se encontraban invertidos en dólares, US$735,37 millones en euros, US$348,22 millones en yenes, US$115,46 millones en yuanes y US$0,01 millones en otras monedas.

    Más sobre:Meta fiscalFinanzas públicas

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