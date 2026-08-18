SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Culto

    Muere a los 77 años Frank Beard, histórico baterista de ZZ Top

    El instrumentista fue parte esencial de su sonido y una suerte de eje del ritmo que marcó a la agrupación, entre el rock, el boogie y el blues. La agrupación ha dicho que seguirá adelante. Tienen un show agendado en Santiago para la última parte del año.

    Por 
    Equipo de Culto
    Muere a los 77 años Frank Beard, histórico baterista de ZZ Top

    El rock clásico está de luto. Uno de los baluartes de la batería en las últimas décadas ha partido. El baterista de ZZ Top, Frank Beard, falleció a los 77 años. La oficina del médico forense del condado de Fort Bend confirmó el fallecimiento del instrumentista a Fox News Digital. Por el momento, se desconocen las causas de su muerte.

    El músico -el único de la banda que no lucía una característica barba frondosa- se había apartado de los escenarios hace unas semanas, tras afrontar problemas de salud. La situación provocó la cancelación del concierto que la banda tenía programado el pasado 5 de agosto en el Hollywood Bowl de Los Ángeles.

    La agrupación, de hecho, tiene programada una gira latinoamericana que hará escala el 16 de noviembre en el Teatro Caupolicán, con boletos ya disponibles en Puntoticket.

    Blain Clausen

    El percusionista se encontraba bajo cuidados paliativos cuando murió en su rancho de Richmond, Texas, acompañado por miembros de su familia.

    La banda anunció que tras la muerte de Beard cancelaría sus conciertos del 18 y 19 de agosto en Salt Lake City y Colorado Springs, respectivamente, y que retomaría la gira los días 22 y 23 de agosto en el ACL Live at The Moody Theater de Austin, Texas, “uno de los lugares favoritos de Frank y en una ciudad que había sido, en cierto modo, como un segundo hogar para él”.

    Por su lado, otra leyenda ,Billy Gibbons, ahora el único miembro original en la formación, dejó su adiós en redes sociales: “Hoy, Elwood y yo hemos perdido a un gran amigo y colaborador, y el mundo ha perdido a uno de los baterías más innovadores por naturaleza y a un gran y auténtico hijo de Texas. Su inconfundible ritmo de fondo fue fundamental para mantener a ZZ Top en lo más alto. La banda de la que formó parte durante seis décadas seguirá adelante, tal y como él habría querido”.

    El estulo de Beard es definido por especialistas como de alta precisión, pero también de atronadora velocidad, donde el virtuosismo dejaba espacio a un carácter acelerado, con ejemplos como La Grange, Tush y Heard it on the X.

    Más sobre:ZZ TopFrank BeardMúsicaMúsica culto

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Fiscalía formalizará este miércoles a 38 imputados por Operación Ámsterdam y lavado de activos

    Cómo te va mi amor: Pandora agenda presentación en Monticello

    Reforma de seguridad ingresa al Senado: proyecto pasará por las comisiones de Constitución, Seguridad y Defensa

    Con presencia de Kast: Federación de Medios de Comunicación Social realiza cambio de mando y conmemora 25 años de Ley de Prensa

    La premonición de la muerte de Federico García Lorca que reveló Pablo Neruda

    Hacienda advierte efectos adversos de un feriado el 17 de septiembre, pero releva que el Congreso “está en su derecho”

    Lo más leído

    1.
    El duro conflicto por Tommy Rey: exdirector de la Sonora presenta demanda y pide quitarle la marca a su familia

    El duro conflicto por Tommy Rey: exdirector de la Sonora presenta demanda y pide quitarle la marca a su familia

    2.
    Manuela Martelli: “La generación que creció durante la transición es, para mi gusto, una generación muy dormida”

    Manuela Martelli: “La generación que creció durante la transición es, para mi gusto, una generación muy dormida”

    3.
    La premonición de la muerte de Federico García Lorca que reveló Pablo Neruda

    La premonición de la muerte de Federico García Lorca que reveló Pablo Neruda

    4.
    El asesinato de Federico García Lorca: por qué lo mataron y el misterio de su cadáver

    El asesinato de Federico García Lorca: por qué lo mataron y el misterio de su cadáver

    5.
    Cómo te va mi amor: Pandora agenda presentación en Monticello

    Cómo te va mi amor: Pandora agenda presentación en Monticello

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    La última advertencia sobre el fenómeno El Niño de la NOAA: altas probabilidades de ser el más intenso históricamente

    La última advertencia sobre el fenómeno El Niño de la NOAA: altas probabilidades de ser el más intenso históricamente

    Qué se sabe de la muerte de Hayden Panettiere, la icónica actriz que falleció a los 36 años

    Qué se sabe de la muerte de Hayden Panettiere, la icónica actriz que falleció a los 36 años

    Más rápido y fácil: cómo funcionan los nuevos tótems de migración en el Aeropuerto de Santiago

    Más rápido y fácil: cómo funcionan los nuevos tótems de migración en el Aeropuerto de Santiago

    Así fueron las últimas horas de Hayden Panettiere, actriz que falleció a los 36 años

    Así fueron las últimas horas de Hayden Panettiere, actriz que falleció a los 36 años

    Servicios

    Las comunas con suspensión de clases para este miércoles por el sistema frontal

    Las comunas con suspensión de clases para este miércoles por el sistema frontal

    Las 10 comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

    Las 10 comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

    A qué hora y dónde ver a Universidad Católica vs. Estudiantes de La Plata en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Universidad Católica vs. Estudiantes de La Plata en TV y streaming

    Las comunas con suspensión de clases para este miércoles por el sistema frontal
    Chile

    Las comunas con suspensión de clases para este miércoles por el sistema frontal

    Fiscalía formalizará este miércoles a 38 imputados por Operación Ámsterdam y lavado de activos

    Reforma de seguridad ingresa al Senado: proyecto pasará por las comisiones de Constitución, Seguridad y Defensa

    FNE aprueba sin condiciones compra de Sonda del negocio de distribución de productos Apple a su competidor Yáneken
    Negocios

    FNE aprueba sin condiciones compra de Sonda del negocio de distribución de productos Apple a su competidor Yáneken

    Quiroz y la coyuntura económica: dice que hay no recesión técnica y adelanta alza en torno a $ 90 en precio del diésel

    AquaTerra presenta proyecto de una desaladora en La Serena por US$370 millones

    Frío, tormentas eléctricas y lluvia: la proyección del tiempo para esta semana en Chile
    Tendencias

    Frío, tormentas eléctricas y lluvia: la proyección del tiempo para esta semana en Chile

    La última advertencia sobre el fenómeno El Niño de la NOAA: altas probabilidades de ser el más intenso históricamente

    Más rápido y fácil: cómo funcionan los nuevos tótems de migración en el Aeropuerto de Santiago

    Vuelco en el caso de Memphis Depay en Corinthians: club confirma su renovación a solo una semana de anunciar su salida
    El Deportivo

    Vuelco en el caso de Memphis Depay en Corinthians: club confirma su renovación a solo una semana de anunciar su salida

    Comienza el Clasificatorio Zonal de Natación rumbo a los Juegos Mundiales de Olimpiadas Especiales Santiago 2027

    Los millones de dólares que buscan la UC y Coquimbo Unido por meterse en cuartos de final de la Copa Libertadores

    Review de los Soundcore Space 2: autonomía de largo aliento y cancelación de ruido para el día a día
    Tecnología

    Review de los Soundcore Space 2: autonomía de largo aliento y cancelación de ruido para el día a día

    Review del JBL Cinema SB180: el upgrade de audio que no sabías que tu televisor necesitaba

    Nothing llega a Chile: cómo son los celulares transparentes que buscan reducir la adicción a las pantallas

    Cómo te va mi amor: Pandora agenda presentación en Monticello
    Cultura y entretención

    Cómo te va mi amor: Pandora agenda presentación en Monticello

    Muere a los 77 años Frank Beard, histórico baterista de ZZ Top

    La premonición de la muerte de Federico García Lorca que reveló Pablo Neruda

    Quién es Alejando Betancourt, el investigado magnate con el que Trump y Delcy Rodríguez buscan reactivar la industria petrolera de Venezuela
    Mundo

    Quién es Alejando Betancourt, el investigado magnate con el que Trump y Delcy Rodríguez buscan reactivar la industria petrolera de Venezuela

    Encuesta de Reuters/Ipsos: aprobación de Trump cae al 33%, el nivel más bajo de su presidencia

    Exministra de Ecuador Ivonne Baki se suma a carrera por la Secretaría General de la ONU

    Hablemos de amor: incluso en la muerte, la amistad sobrevive
    Paula

    Hablemos de amor: incluso en la muerte, la amistad sobrevive

    Una sentencia que no repara una ausencia: el duelo por Isabella

    Ariana Grande, la extrema delgadez y el “no se habla de cuerpos ajenos”