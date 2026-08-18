Muere a los 77 años Frank Beard, histórico baterista de ZZ Top

El rock clásico está de luto. Uno de los baluartes de la batería en las últimas décadas ha partido. El baterista de ZZ Top, Frank Beard, falleció a los 77 años. La oficina del médico forense del condado de Fort Bend confirmó el fallecimiento del instrumentista a Fox News Digital. Por el momento, se desconocen las causas de su muerte.

El músico -el único de la banda que no lucía una característica barba frondosa- se había apartado de los escenarios hace unas semanas, tras afrontar problemas de salud. La situación provocó la cancelación del concierto que la banda tenía programado el pasado 5 de agosto en el Hollywood Bowl de Los Ángeles.

La agrupación, de hecho, tiene programada una gira latinoamericana que hará escala el 16 de noviembre en el Teatro Caupolicán, con boletos ya disponibles en Puntoticket.

Blain Clausen

El percusionista se encontraba bajo cuidados paliativos cuando murió en su rancho de Richmond, Texas, acompañado por miembros de su familia.

La banda anunció que tras la muerte de Beard cancelaría sus conciertos del 18 y 19 de agosto en Salt Lake City y Colorado Springs, respectivamente, y que retomaría la gira los días 22 y 23 de agosto en el ACL Live at The Moody Theater de Austin, Texas, “uno de los lugares favoritos de Frank y en una ciudad que había sido, en cierto modo, como un segundo hogar para él”.

Por su lado, otra leyenda ,Billy Gibbons, ahora el único miembro original en la formación, dejó su adiós en redes sociales: “Hoy, Elwood y yo hemos perdido a un gran amigo y colaborador, y el mundo ha perdido a uno de los baterías más innovadores por naturaleza y a un gran y auténtico hijo de Texas. Su inconfundible ritmo de fondo fue fundamental para mantener a ZZ Top en lo más alto. La banda de la que formó parte durante seis décadas seguirá adelante, tal y como él habría querido”.

El estulo de Beard es definido por especialistas como de alta precisión, pero también de atronadora velocidad, donde el virtuosismo dejaba espacio a un carácter acelerado, con ejemplos como La Grange, Tush y Heard it on the X.