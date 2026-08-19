Con homenaje a San Alberto Hurtado: La Moneda se ilumina por el Día de Nacional la Solidaridad

En el marco de la conmemoración del Día Nacional de la Solidaridad, el Palacio de La Moneda fue iluminado la noche del martes con una pieza visual en homenaje a San Alberto Hurtado.

Según se informó desde la Presidencia, la iniciativa busca destacar el legado del sacerdote jesuíta -quien falleció un 18 de agosto de 1952- y los valores de solidaridad, compromiso social y servicio al prójimo.

Así, la proyección en su memoria, de aproximada de tres minutos de duración, fue exhibida en distintas tandas durante la noche de este martes.

Cabe recordar que el Día Nacional de la Solidaridad se conmemora desde 1994, cada 18 de agosto.

En este marco, durante la mañana, el Presidente José Antonio Kast visitó el Santuario del Padre Hurtado y agradeció a quienes han contribuido a mantener vigente esta conmemoración.

“El Padre Hurtado nos hablaba de que teníamos que interesarnos en las personas, y para interesarse hay que verlo, y muchas veces no vemos a las personas. (…) Es bueno tener un Día de la Solidaridad para ver al otro, ver al prójimo”, señaló en la ocasión el mandatario.