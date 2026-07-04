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    Más de mil bomberos combaten incendio forestal que ha arrasado 10 mil hectáreas en Portugal

    El fuego se mantiene activo en Vouzela, en el norte del país, y ha dejado al menos nueve heridos, dos de ellos graves. La emergencia ocurre mientras 13 distritos permanecen bajo alerta roja por calor extremo, con temperaturas que podrían llegar a los 44 °C.

    Por 
    Felipe Rivera
    LUKAS JARA/ATON CHILE

    Más de 1.000 bomberos continúan combatiendo este sábado un incendio forestal en Vouzela, en el norte de Portugal, que ha consumido más de 10 mil hectáreas desde el jueves y ha dejado al menos nueve personas heridas, según informaron los servicios de emergencia.

    De acuerdo con la Autoridad Nacional de Emergencia y Protección Civil, más de 1.100 bomberos trabajan en la zona afectada, con apoyo de cerca de 380 vehículos y medios aéreos para intentar contener el avance de las llamas.

    El incendio se declaró en el municipio de Vouzela, en el distrito de Viseu, y se ha convertido en uno de los primeros grandes incendios forestales del verano en Portugal, en medio de una intensa ola de calor que afecta a la península ibérica.

    Más de 1.000 bomberos combaten incendio forestal que ha arrasado 10 mil hectáreas en Portugal. Imagen referencial. Li Jing

    Según el último balance de Protección Civil, el fuego ha dejado nueve heridos, dos de ellos graves.

    La emergencia también obligó a activar medidas preventivas en sectores cercanos al avance del incendio. En la zona de Tondela, las autoridades pusieron en marcha el Plan Municipal de Emergencia y Protección Civil para evacuar preventivamente algunas aldeas de la sierra del Caramulo.

    Alerta roja por calor extremo

    El combate del incendio se desarrolla bajo condiciones meteorológicas adversas. El servicio meteorológico portugués declaró este sábado alerta roja en 13 de los 18 distritos del país debido a un escenario de tiempo “muy caluroso y seco”.

    Las autoridades advirtieron que las temperaturas podrían alcanzar localmente los 44 °C, lo que aumenta el riesgo de propagación de incendios forestales.

    El nivel máximo de alerta se mantendrá durante el domingo en siete regiones del centro y sur del país.

    La situación mantiene en tensión a Portugal, un país golpeado cada verano por incendios forestales y que aún recuerda los devastadores siniestros de 2017, que dejaron más de 100 personas fallecidas.

    Más sobre:PortugalIncendioIncendio forestalVouzela

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