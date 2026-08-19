Los motivos de Trump para aplazar por tres días los aranceles contra Canadá

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció un aplazamiento de tres días de los aranceles del 50% previstos contra productos canadienses, después de alcanzar un acuerdo preliminar con su país vecino para retomar la construcción del oleoducto Keystone XL, un proyecto destinado a conectar la producción petrolera de Alberta con Nebraska.

La entrada en vigor de los nuevos gravámenes estaba prevista para este jueves. Sin embargo, Trump comunicó a través de sus redes sociales que decidió suspender temporalmente la medida mientras ambos gobiernos terminan de cerrar los documentos asociados al acuerdo.

“He suspendido los aranceles del 50% contra Canadá, cuya entrada en vigor estaba prevista para mañana por la mañana durante un periodo de tres días, dado que Canadá y Estados Unidos, a la espera de que se ultimen los documentos, han llegado a un acuerdo”, señaló el mandatario.

El rol del oleoducto Keystone XL

Trump presentó la reanudación del proyecto energético como uno de los principales motivos detrás de su decisión. El mandatario aseguró que el oleoducto, cuya construcción fue detenida durante la administración del expresidente Joe Biden, podría volver a ejecutarse.

“Podría resurgir de entre los muertos”, afirmó Trump, quien responsabilizó a su antecesor de haber “enterrado” el proyecto.

El Keystone XL fue concebido para transportar petróleo desde Alberta, Canadá, hacia Nebraska, donde se conectaría con la red de oleoductos estadounidense. Su desarrollo se convirtió durante años en un asunto de relevancia política y ambiental entre ambos países.

Foto: Petroleumag

A la vez, el primer ministro canadiense, Mark Carney, había informado este martes que tenía previsto conversar con el presidente estadounidense para intentar negociar los nuevos gravámenes.

Aranceles afectarían a diversos productos

Las medidas anunciadas por Washington contemplan un arancel del 50% para una amplia variedad de productos canadienses, entre ellos vino, cemento y palos de hockey, además de afectar al sector automotor.

De acuerdo con las estimaciones citadas en torno a la medida, el impacto económico podría alcanzar los US$20.000 millones.

La administración Trump ha defendido los nuevos gravámenes argumentando que Canadá mantiene un trato discriminatorio hacia determinados productos estadounidenses, entre ellos automóviles, bebidas alcohólicas y productos lácteos.

Ottawa, en cambio, ha cuestionado la estrategia comercial de Washington. Carney sostuvo que las medidas forman parte de una serie de acciones comerciales unilaterales de Estados Unidos que, a juicio del gobierno canadiense, constituyen “medidas y amenazas a la soberanía canadiense”.