Tras alerta roja: Gope rescata a dos personas aisladas por remoción de tierra en Iquique

Un intenso operativo debió activar personal del Grupo de Operaciones Policiales Especiales (Gope) de Carabineros, en conjunto con la Armada, para lograr el rescate de dos vecinos de Iquique que habian quedado aislados en el marco de la emergencia meteorológica que afecta a la región y por la cual la comuna se mantiene en alerta roja.

Según se informó, las intensas precipitaciones y el riesgo de aluviones activaron alertas de evacuación en sectores como la Zona Franca (Zofri), el Barrio Industrial y el sector del Marinero Desconocido. Y precisamente, fue en esta última zona donde dos personas, una de ellas con cerca de 80 años de edad, se encontraban aisladas producto de remociones de tierra.

Al respecto, el general Adrián Andrades, jefe de Zona Tarapacá de Carabineros, indicó que tras darse la alarma por parte del municipio, “inmediatamente nos activamos con el Gope y con apoyo de la Armada”.

La autoridad policial agregó que se trató de “un rescate complejo”, debido a que “había mucha remoción de tierra para llegar donde se encontraban y poder extraerlos hacia una zona segura”.

Ambos fueron atendidos por personal SAMU en el lugar, donde se constantó que se encontraban en buen estado de salud.