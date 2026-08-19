Persecución policial termina con dos detenidos tras intento de homicidio contra carabineros en Peñalolén

Una persecución policial ocurrida la noche de este martes terminó con dos sujetos detenidos por parte de Carabineros, luego de que uno de ellos intentara atropellar a un policía y otro apuntara con un arma de fuego a un efectivo, en la comuna de Peñalolén, en la Región Metropolitana.

El procedimiento inició en el marco de un patrullaje policial preventivo, cuando los efectivos lograron identificar un vehículo que mantenía encargo vigente por robo desde julio pasado, en la calle Cerro Juncal Oriente.

De acuerdo con la información de Carabineros, en dicha arteria los policías se percataron de que tres individuos corrían hasta un vehículo que los esperaba al exterior de un condominio.

Y cuando los uniformados procedían al control policial, uno de los sujetos apuntó con un arma de fuego a un carabinero quien se puso en frente del vehículo para impedir su marcha.

El teniente coronel Gustavo Tapia, de la Prefectura Santiago Oriente, detalló que el hecho ocurrió alrededor de las 20.30 horas, cuando “personal de la Sección de Investigación Policial (SIP) de la 43° comisaría de Peñalolén, procede a realizar un control a un vehículo que se encontraba en el sector de condominios de la comuna, instante en que, al proceder a fiscalizar al conductor del móvil, aparecen otros tres sujetos, y uno de estos, apunta a uno de los funcionarios policiales”.

Eso obligó que el efectivo amenazado, en uso de sus atribuciones legales, hiciera uso de su armamento de servicio, repeliendo el ataque a disparos del antisocial. Es en ese momento cuando los sujetos intentan huir, atropellando al funcionario.

“Por lo cual, se efectúan otra cantidad indeterminada de disparos”, agregó el oficial Tapia.

Los sujetos huyeron del lugar arrojando “miguelitos” en la vía, lo que dio inició a la persecución policial, terminando su escape en la intersección de Comité Uno con Violeta Parra.

Los detenidos, ambos chilenos, mantienen antecedentes penales por diferentes delitos y quedaron a disposición del Ministerio Público.

En tanto, al interior del automóvil recuperado, se encontró un arma de fuego, munición y “miguelitos”. Además, elementos como perfumes, relojes, cadenas y una cartera de alto valor comercial, los que habrían sido sustraídos desde una vivienda particular momentos antes de enfrentarse a Carabineros.