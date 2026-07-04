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    Cortes de luz programados para este fin de semana: revisa las comunas y horarios informados por eléctricas

    Las interrupciones anunciadas por Enel, Chilquinta, Saesa y CGE afectan sectores de cinco regiones del país y, en algunos casos, se extenderán por hasta nueve horas.

    Sebastián Escobar F.Por 
    Sebastián Escobar F.
    Cortes de luz programados para este fin de semana: revisa las comunas y horarios informados por eléctricas JAVIER SALVO/ATON CHILE

    Distintas empresas distribuidoras de electricidad informaron cortes de luz programados para este sábado 4 y domingo 5 de julio en sectores de las regiones Metropolitana, de Valparaíso, de Los Ríos, de Los Lagos y de Atacama.

    Las interrupciones corresponden a trabajos planificados en las redes eléctricas y, en algunos sectores, podrían extenderse por hasta nueve horas.

    Región Metropolitana

    En la Región Metropolitana, Enel programó una interrupción del suministro para este sábado en un sector de La Florida.

    De acuerdo con la programación de la compañía, el corte se desarrollará entre las 10.00 y las 17.00 horas y contempla un área cercana a la intersección de avenida Vicuña Mackenna con Enrique Olivares, además de calles aledañas.

    Enel señala que sus trabajos programados buscan mejorar la calidad del servicio, realizar labores de mantenimiento y conectar nuevos clientes.

    Cortes de luz programados para este fin de semana: revisa las comunas y horarios informados por eléctricas

    Región de Valparaíso

    Por su parte, Chilquinta mantiene programado un corte para este sábado en la comuna de Quillota.

    La interrupción afectará al sector de Rautén y se extenderá entre las 09.00 y las 15.00 horas, según la plataforma de interrupciones de la distribuidora.

    Regiones de Los Ríos y Los Lagos

    En el sur del país, Saesa informó dos desconexiones programadas para la jornada de este sábado.

    En Panguipulli, Región de Los Ríos, la interrupción está contemplada entre las 09.00 y las 18.00 horas y comprende los sectores de Pelehue y fundo La Cabaña.

    En tanto, en Osorno, Región de Los Lagos, el corte se realizará desde las 10.30 hasta las 16.30 horas en el sector de Cruce Las Quemas. El aviso de Saesa indica que la interrupción afecta instalaciones de la empresa Ingelsur.

    Cortes de luz programados para este fin de semana: revisa las comunas y horarios informados por eléctricas

    Corte programado para el domingo en Copiapó

    Para este domingo 5 de julio, CGE anunció una interrupción programada del suministro eléctrico en Copiapó, en la Región de Atacama.

    Los trabajos se realizarán entre las 09.00 y las 15.00 horas y afectarán sectores de Ida Ronseco, Borgoño, Carmen Vilches y zonas aledañas.

    La compañía indicó que la interrupción se llevará a cabo con el objetivo de realizar trabajos destinados a mejorar la calidad del suministro eléctrico.

    Las empresas mantienen mapas y plataformas de consulta en línea para revisar las zonas específicas contempladas en cada interrupción, debido a que los trabajos programados generalmente afectan sectores acotados y no a la totalidad de las comunas.

    Cortes de luz programados para este fin de semana: revisa las comunas y horarios informados por eléctricas JAVIER SALVO/ATON CHILE
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