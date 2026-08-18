Bono al Trabajo de la Mujer: ¿Cuándo se pagará el beneficio de hasta $678 mil?

Bono al Trabajo de la Mujer: ¿Cuándo se paga el beneficio de hasta $678 mil? Foto referencial de archivo

En las siguientes semanas comenzarán a facilitarse los pagos del Bono al Trabajo de la Mujer, también conocido como Bono Mujer Trabajadora.

Dicho proceso considerará tanto las entregas mensuales como el depósito anual, dirigido a empleadas que eligieron la mencionada modalidad cuando realizaron su trámite de postulación ante el Sence.

Pago del Bono al Trabajo de la Mujer

A finales de agosto se realizará el pago del Bono al Trabajo de la Mujer, que en su modalidad de pago anual tendrá un monto máximo de $678.028.

La cifra se asignará a cada beneficiaria de forma proporcional a sus ingresos, teniendo en consideración las rentas obtenidas entre enero y diciembre de 2025.

Para recibir el beneficio las trabajadoras también deben seguir cumpliendo con los requisitos del programa, correspondientes a tener entre 25 y 59 años; contar con empleo dependiente o independiente; y estar dentro del 40% de menores ingresos de la población, de acuerdo al Registro Social de Hogares.

Los detalles de la entrega, como el monto asignado por beneficiaria, se podrán revisar en los próximos días en el sitio sence.gob.cl, que requiere ingresar con Clave Única.

Cabe recordar que actualmente no se aceptan solicitudes para este bono, el que pasará a formar parte del Subsidio Unificado al Empleo, del que se conocerán sus requisitos y plazos de postulación próximamente.