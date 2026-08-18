Con presencia de Kast: Federación de Medios de Comunicación Social realiza cambio de mando y conmemora 25 años de Ley de Prensa

Tesorero de Arcatel, José Gálvez; presidenta de ARCHI, Solange Gómez; Presidente José Antonio Kast; Presidente ANP y Federación de Medios José Tomás Santa María y presidente saliente de la Federación y presidente de ANATEL, Pablo Vidal Rojas.

En el marco de la conmemoración de los 25 años de la promulgación de la Ley de Prensa y con el Presidente José Antonio Kast como invitado, la Federación de Medios de Comunicación Social (FMCS) realizó este martes su ceremonia de cambio de mando.

De esta manera, José Tomás Santa María, presidente de la Asociación Nacional de la Prensa (ANP), asumió la presidencia de la organización para el período 2026-2027.

La jornada estuvo enmarcada en la conmemoración de los 25 años de la Ley N°19.733 sobre Libertades de Opinión e Información y Ejercicio del Periodismo, conocida como Ley de Prensa, normativa que fortaleció garantías fundamentales para el ejercicio periodístico y la libertad de expresión en Chile.

En la ceremonia, el presidente saliente de la federación y presidente de ANATEL, Pablo Vidal Rojas, destacó el rol que cumplen los medios de comunicación en la democracia y la necesidad de resguardar el valor de la creación periodística.

“No hay democracia sana sin medios de comunicación libres, profesionales y plurales. Su labor de informar, fiscalizar y generar espacios de debate público es una tarea que ningún algoritmo puede reemplazar. Los medios seguirán adaptándose e innovando, pero también se debe resguardar la creación intelectual, artística y periodística del país, promoviendo acuerdos justos que reconozcan el valor de los contenidos que producen nuestros equipos”, dijo.

El nuevo presidente de la federación y director de Diario Financiero, en tanto, abordó los desafíos que enfrentan los medios en un escenario marcado por la transformación tecnológica y la irrupción de nuevas plataformas.

“Las plataformas digitales y la inteligencia artificial están redefiniendo la manera en que las personas se informan y también los modelos que sostienen el trabajo periodístico. Por eso, uno de los principales desafíos de nuestra federación será contribuir a que los medios puedan seguir desarrollando su labor en un entorno que valore sus contenidos, respete la creación intelectual y garantice condiciones de sostenibilidad para el futuro”, señaló Santa María.

Kast, por su parte, afirmó que él y su gobierno tienen un compromiso “irrestricto” con la libertad de prensa.

“Nuestro gobierno nunca será un obstáculo para los medios de comunicación, sino un garante para su libre desarrollo. Escrutar el poder es parte de la función del periodismo, y al menos en nuestra administración ustedes encontrarán siempre la voluntad de responder, de enfrentar las preguntas y críticas de los medios, por más incómodas que éstas puedan ser”, aseguró.

La Federación de Medios de Comunicación Social reúne a la Asociación Nacional de Televisión (Anatel), la Asociación Nacional de la Prensa (ANP), la Asociación de Radiodifusores de Chile (ARCHI) y la Asociación Regional de Canales de Televisión (Arcatel).