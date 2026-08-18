“Ha sido más lento de lo deseado”: Nicolás Jarry explica su ausencia en Copa Davis y le pone fecha a su regreso al tenis

Nicolás Jarry vive uno de los momentos más complejos de su carrera. A menos de dos meses de cumplir 31 años, lucha contra una lesión compleja en el codo derecho que lo persigue desde fines de la temporada pasada y que la ha impedido jugar gran parte de esta.

La consecuencia más directa de este padecimiento se ha visto reflejada en el ranking, donde sufrió una fuerte caída y se desplomó hasta el puesto 768, ubicación que lo deja fuera de los challengers, aunque puede utilizar el beneficio del ranking protegido para acceder a algunos de ellos.

Nico tampoco estará en la trascedental serie de Copa Davis frente a España, por el paso a las Finales del certamen. Frente a esta dura ausencia, él mismo se preocupó de explicar su baja y su nuevo rol en el equipo mediante un video en sus redes sociales.

“Hola a todos, quería comentarles un poquito de mi situación actual. Ya llevo un par de meses en Chile intentando recuperar el codo, pero lamentablemente ha sido más lento de lo deseado. Por esto no voy a estar presente en la Copa Davis, pero he estado en contacto con Nico (Massú) y estaré ahí presente, apoyándolo, animándolo desde el banco. Es lo que me toca ahora”, comenzó señalando.

En esa misma lógica, también compartió una potente reflexión sobre su futuro, junto con establecer los plazos para el regreso: “Pero bueno, yo sigo aquí, dejándolo todo día a día, haciendo las cosas bien para poder recuperarme y que el tema del codo ya no vuelva a ser un tema cuando vuelva a competir, que es mi plan. Ojalá en los Challengers de Sudamérica, a final de año. Tengo muchas ganas de volver, estoy intentando recuperarme, como decía, porque tengo muchas ganas de seguir compitiendo y siento que tengo mucho más dentro mío”.

Rebelde lesión

A fines de octubre del año pasado, Nicolás Jarry reveló que había sufrido una pequeña fractura en el codo derecho, cuyo tiempo de recuperación se estimaba entre cuatro y seis semanas, lo que afectó directamente su pretemporada y el inicio del año.

Después de regresar al circuito lejos de su plenitud, el exnúmero 16 del mundo tuvo que volver a parar tras el recrudecimiento de la lesión, a mediados de abril. De ahí en adelante no ha podido competir mientras lucha por una recuperación total.